Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Я приглашаю вас в уникальный, без преувеличения, тур по стране Менонитов, которая затерялась среди деревенских дорог в северо – западной части Онтарио. Мы проведем целый день в канадской “глубинке” и посетим столицу «Страны Менонитов» город 🏙️ Святого Якова. Тот факт, что менониты всячески оберегают свою жизнь от любопытных глаз любящих «сунуть свой нос» куда только можно туристов я понял несколько лет назад, когда начал возить туристов в эти удивительные места. Понял через минуту после того, как включил свой GPS, собираясь из Торонто в город Святого Якова. Мой GPS, как и все другие наверняка, без проблем, за считанные секунды прокладывал мне маршруты по всей Северной Америке. Он легко находил дорогу из Торонто к затерянному в лесах Мускоки коттеджу (см. мой тур отдых и рыбалка 🐟 в лесном озере в лесах Мускоки), легко прокладывал маршрут из Торонто в штат Луизиана в неповторимый Новый Орлеан (см. тур «По следам унесенных ветром»), также быстро находил индейские резервации в горах ⛰️ около Квебек Сити в провинции Квебек (см. мой тур – «Монреаль и Квебек сити). И когда мой »боевой» GPS, который никогда меня не подводил вдруг выдал невиданное раньше мною сообщение «No route found» – дороги не найдено, я был в настоящем шоке. Несомненно, это проделки Святого Якова, по имени которого назван город и который так хорошо охраняет страну Менонитов от «внешнего вторжения». Другого объяснения просто не приходило в голову. В «несчастных» 100 км. от Торонто, в нескольких километрах от сравнительно крупного города Ватерлу и «No route found»? Такого быть не может решил я и несмотря на то, что «No route found» поехал знакомиться с менонитами.

Как же это было противно, как «до революции», покупать на заправке карту, искать проселочные дороги, всматриваться в каждый поворот, чтобы не «проскочить» нежную дорогу и не затеряться в стране менонитов навсегда…Пару неверных съездов, несколько «допрошенных с пристрастием» местных жителей и мое упрямство победило все препоны Святого Якова. Я благополучно добрался до указателя город St. Jacobs.

Наш тур начинается в информационном центре менонитов, где я расскажу о истории 📖 этой ветви протестантизма, которая зародилась более 500 лет назад и истории менонитов Онтарио. Здесь можно будет увидеть видео – презентацию, задать любые вопросы, взять множество буклетов и других информационных материалов.

Через дорогу от информационного центра находится здание бывшей мельницы в которой сейчас расположены многочисленные музеи 🖼 и выставки. Здесь находится единственный в Онтарио музей кленового сиропа, которым известная эта местность и который является одним из главных продуктов, которые производят семьи менонитов. Также здесь можно посетить художественную выставку и музей лоскутовых одеял, которые традиционно шьют женщины из семей менонитов и многие из которых можно без преувеличения назвать произведениями искусства.

Также в этом здании можно увидеть музей старинных инструментов, купить специи, шотландские юбки и шарфики прекрасного качества, а также керамику и красивую, с большим вкусом сделанную бюжитерию. Большое количество различных магазинчиков, художественных салонов, “лавочек” для туристов, магазинов с прекрасными органическими продуктами расположены в этом городке. У вас будет возможность погулять по центральной улице города и посетить все магазины, которые будут вам интересны.

Дальше наш путь лежит в самую глубинку “Страны менонитов”. Мы проедем по местам, куда редко “забредают” туристы и где без опытного гида легко можно затеряться среди просторов ферм и полей. Туристы смогут познакомиться с несколькими семьями менонитов и купить настоящие органические продукты отличного качества: мясо, яйца, мед, творог, домашние колбасы.

Приготовьте фотокамеры. Мы действительно окунемся в прошлый век с домами без электричества, лошадьми на пашнях, черными повозками.