Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаю вас провести 7 дней в настоящих дремучих лесах на самом севере самой лесной провинции Канады — провинции Нью-Бруинсвик. Здесь, в густых еловых лесах живет большая популяция медведей, которая является одной из самых многочисленных и самых здоровых во всей провинции Нью-Бруинсвик. В отличии от многих других охотничьих бизнесов владельцы «наших» охотничьих угодий строго контролируют количество охотников каждый год. Именно поэтому вам гарантируется удачная, запоминающаяся охота и гарантируется добыча. Наша специализация — охота на медведя и лося из лука. Но у нас также имеется несколько отлично"пристреленных» точек для традиционной охоты на медведя и лося с ружьем, а также для любителей охоты с помощью копья или арбалета.