Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Охота на медведя и лося в Канаде

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Охота на медведя и лося в Канаде
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 168 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $706 за человека

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Охота на медведя и лося в Канаде
Охота на медведя и лося в Канаде
Приглашаю вас провести 7 дней в настоящих дремучих лесах на самом севере самой лесной провинции Канады — провинции Нью-Бруинсвик. Здесь, в густых еловых лесах живет большая популяция медведей, которая является одной из самых многочисленных и самых здоровых во всей провинции Нью-Бруинсвик. В отличии от многих других охотничьих бизнесов владельцы «наших» охотничьих угодий строго контролируют количество охотников каждый год. Именно поэтому вам гарантируется удачная, запоминающаяся охота и гарантируется добыча. Наша специализация — охота на медведя и лося из лука. Но у нас также имеется несколько отлично"пристреленных» точек для традиционной охоты на медведя и лося с ружьем, а также для любителей охоты с помощью копья или арбалета.
Начало и место завершения
🚩 Montreal
Охота на медведя и лося в Канаде
Охота на медведя и лося в Канаде
Охота на медведя и лося в Канаде
Охота на медведя и лося в Канаде
Охота на медведя и лося в Канаде
Охота на медведя и лося в Канаде
Охота на медведя и лося в Канаде
Охота на медведя и лося в Канаде

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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