Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Пивной тур по старому Торонто

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Пивной тур по старому Торонто
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Пивной тур по старому Торонто
Послушать интересные истории 📖 за бокалом — другим хорошего пива, это отличный способ провести вечер в Торонто. Пивная экскурсия ⛳ по Торонто включает в себя посещение 3 уникальных пабов, в которых вы не только попробуете отличное пиво, но и узнаете историю Торонто с «алкогольной» точки зрения. Вы узнаете какую роль сыграл и по сей день играет алкоголь в истории Торонто, как эта история отражается на современной жизни Торонто. На протяжении всей своей истории, начиная с ранних 1800-х годов, когда Торонто был известен как «Йорк», граждане этого города любили пиво и пили его часто и много. Наш «пивной» тур, это историческая прогулка 👣 по улицам старого Торонто, знакомство с историей канадского пивоварения и пива с акцентом на местные торонтские сорта. Вы узнаете, как пиво помогло справиться с халерой, которая бушевала в Торонто, как оно помогало в годы войны, какую роль играло во время пожаров и какова связь пива и грязных улиц викторианской эпохи. Мы остановимся около исторического St Lawrence Market и закончим наш тур в Distillery District — старинном промышленном районе даунтауна Торонто, где пивоварни и заводы по производству виски превращены в центры искусств, картинные галереи и, конечно, пабы, где мы опять попробуем торонтского пива, а затем…повторим экскурсию по другим пабам, если останутся силы…😉
Начало и место завершения
🚩 Montreal

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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