Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Уникальный тур на войну 1812 года в Fort George, посвященный празднованию 200 летнего юбилея битвы за Fort George.

Подробная инсценизация одной из самых значительных битв в канадской истории 📖 во время войны между Америкой и Канадой, которая проходит в детально востановленном форте George ( город 🏙️ Niagara-on-The-Lake). Форт находится в городе Niagara-on-the-Lake, который был первой столицей ⭐️ Канады в начале 19 века. Также туристы увидят форт George и битву в форте, форт Mississauga, пройдут по местам битвы, посетят памятник генералу Броку и завершается тур в городе Niagara Falls c экскурсией по году и к водопадам.