Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Последняя битва лучших друзей.

Америка против Канады.

Битва за Fort George.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $244 за человека

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Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Уникальный тур на войну 1812 года в Fort George, посвященный празднованию 200 летнего юбилея битвы за Fort George.
Подробная инсценизация одной из самых значительных битв в канадской истории 📖 во время войны между Америкой и Канадой, которая проходит в детально востановленном форте George ( город 🏙️ Niagara-on-The-Lake). Форт находится в городе Niagara-on-the-Lake, который был первой столицей ⭐️ Канады в начале 19 века. Также туристы увидят форт George и битву в форте, форт Mississauga, пройдут по местам битвы, посетят памятник генералу Броку и завершается тур в городе Niagara Falls c экскурсией по году и к водопадам.
Начало и место завершения
🚩 Montreal
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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