Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Звуки шагов, чувство страха, хлопнувшая дверью, таинственные тени, внезапный озноб - можно ли все это объяснить с научнойточки зрения, или это приведения? Присоединяйтесь к нам, мы пройдем по улицам Торонто, которые известны своими привидениями, расскажем вам о самых известных и не очень известных из торонтских приведений, обусудим теории, которые пытаются объяснить многие необъяснимые явления из жизни ночного Торонто. Это 2-часовая пешеходная экскурсия ⛳ познавательная сместь истории 📖 и детектиных расследований. Это не экскурсия не ставит своей задачей вас напугать, ее задача познакомить с богатой и часто странной историей Торонто, заставить задуматься о том, все ли в этом мире объяснимо с «научной точки зрения». Тут не будет трюков фонариками и артистами под покрывалами — только истории, правдивые и не очень, которые пришли к нам через многолетнюю историю нашего замечательного, таинственного, мистического и современного Торонто. Наша экскурсия пройдет мимо печально-знаменитых зданий с приведениями, таких как Старый Сити Хол ( Old City Hall), больница Св. Михаила, Дом Маккензи и Ryerson университет.