Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Первая часть нашего путешествия Торонто — Кингстон — рыбалка 🐟 как не половить рыбку в чистейших канадских озерах. Тем более, что такое озеро с «прикормленной» рыбкой почти по нашему маршруту, в районе города Кингстон, который был первой столицей ⭐️ Канады. Но про Кингстон во второй моего рассказа о путешествии.

Сначала по программе рыбалка в котеджном поселке, расположенном на берегу красивейшего озера в глубинке Онтарио. Мы честно купили «лайсенсы», чтобы с чистой совестью и спокойной душой ловить рыбу в лесном озере в районе Кингстона.

Для тех, кому интересно, для рыбалки нужна лицензия, без лицензии большие штрафы, такие, что дешевле будет поесть рыбки в самом дорогом ресторане и слетать туда на самолете ✈️. Лицензия на год стоит совсем не дорого — меньше 30 долларов 💵. Лайсенс на неделю тоже совсем не дорого — в районе 30 долларов, а лайсенс на один день — совсем дешево меньше 30 долларов😃. Удочки покупать не пришлось — всегда в машине. А вот черви, это была проблема. В том магазине, где всегда была — еще не завезли, не сезон. Лихорадочно купили кукурузу — может рыба не заметит подмены. Но потом повезло, Как обычно, в холодильнике, рядом с жирной ветчиной и колбаской — жирные канадские черви. Ровно 13 штук за 3. 99. Но так-как каждого червяка можно смело разделить на 4 — частей, то экономическая целесообразность вынудила нас купить коробку. Вспоминая дикий летний клев, я купил вторую