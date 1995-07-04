Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях.

Часть 1.

Честная попытка рыбалки.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 144 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $877.72 за человека

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Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Первая часть нашего путешествия Торонто — Кингстон — рыбалка 🐟 как не половить рыбку в чистейших канадских озерах. Тем более, что такое озеро с «прикормленной» рыбкой почти по нашему маршруту, в районе города Кингстон, который был первой столицей ⭐️ Канады. Но про Кингстон во второй моего рассказа о путешествии.
Сначала по программе рыбалка в котеджном поселке, расположенном на берегу красивейшего озера в глубинке Онтарио. Мы честно купили «лайсенсы», чтобы с чистой совестью и спокойной душой ловить рыбу в лесном озере в районе Кингстона.
Для тех, кому интересно, для рыбалки нужна лицензия, без лицензии большие штрафы, такие, что дешевле будет поесть рыбки в самом дорогом ресторане и слетать туда на самолете ✈️. Лицензия на год стоит совсем не дорого — меньше 30 долларов 💵. Лайсенс на неделю тоже совсем не дорого — в районе 30 долларов, а лайсенс на один день — совсем дешево меньше 30 долларов😃. Удочки покупать не пришлось — всегда в машине. А вот черви, это была проблема. В том магазине, где всегда была — еще не завезли, не сезон. Лихорадочно купили кукурузу — может рыба не заметит подмены. Но потом повезло, Как обычно, в холодильнике, рядом с жирной ветчиной и колбаской — жирные канадские черви. Ровно 13 штук за 3. 99. Но так-как каждого червяка можно смело разделить на 4 — частей, то экономическая целесообразность вынудила нас купить коробку. Вспоминая дикий летний клев, я купил вторую
Начало и место завершения
🚩 Montreal
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки.

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Гид S.
Гид S.
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