Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Торонто Джаз Сафари. Экскурсия по Джаз-клубам Торонто

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Торонто Джаз Сафари.

Экскурсия по Джаз-клубам Торонто
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Торонто Джаз Сафари. Экскурсия по Джаз-клубам Торонто
Экскурсия для любителей джаза. Редкий шанс за один вечер посетить несколко наиболее популярных джаз-клубов Торонто и послушать талантливых музыкантов. Экскурсия ⛳ начинается в даунтауне Торонто в одном из наиболее популярных клубов. Туристы могут поужинать, выпить 🍹 бокал — другой вина, послушать музыку. Затем все дружно перезжают в следующий клуб. Ужин, вино 🍷, музыка продолжаются. И так до закрытия последнего клуба.
Начало и место завершения
🚩 Montreal

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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