Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия для любителей джаза. Редкий шанс за один вечер посетить несколко наиболее популярных джаз-клубов Торонто и послушать талантливых музыкантов. Экскурсия ⛳ начинается в даунтауне Торонто в одном из наиболее популярных клубов. Туристы могут поужинать, выпить 🍹 бокал — другой вина, послушать музыку. Затем все дружно перезжают в следующий клуб. Ужин, вино 🍷, музыка продолжаются. И так до закрытия последнего клуба.