Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем на велосипедную прогулку 👣 по Jordan Wine Country, регион виноделия, коорый находится на уге провинции Онтарио недалеко от Торонто. Мы проедем на велосипедах по удивительному по своей красоте маршруту, который проходит среди виноградников и маленьких винодельческих компаний в раоне Ниагарских водопадов. Туристы насладятся вкусом разнообразных вин, которые мы будем дегустировать при каждом удобном случае и изысканым обедом из трех блюд, который будет подан на большом патио с видом на бескрайние виноградники и озеро Онтарио.

В стоимость тура входит туристический велосипед, изысканный обед, дегустацию вин в четырех винодельческих компаниях, доставка туристов из Торонто в Ниагара Фолс и обратно.