Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Вся восточная Канада за 5 дней. Путешествие в Квебек с круизом на 1000 островов и туром по Мускоке

Гид S.
Гид S. – Гид из Монреаля
Вся восточная Канада за 5 дней.

Путешествие в Квебек с круизом на 1000 островов и туром по Мускоке
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 120 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $861.89 за человека

    Заказать экскурсию
Вся восточная Канада за 5 дней. Путешествие в Квебек с круизом на 1000 островов и туром по Мускоке
Вся восточная Канада за 5 дней. Путешествие в Квебек с круизом на 1000 островов и туром по Мускоке
Наше увлекательное путешествие по восточной Канаде начинается в Торонто. Первая останов в знаменитом своей богатой историей 📖 городе Кингстон, где река Святого Лаврентия встречается с озером Онтарио и откуда начинается знаменитый Ридо канал, который занесен в список мировых памятников ЮНЕСКО. Город 🏙️ Кингстон назван одним из лучших мест для жизни в северной Америке.
Туристы увидят Королевский военный колледж, форд Генри, Ридо канал, музеи 🖼 города. Они побывают в музее паровых насосов и музее дерева, где узнают много интересного из история Канады.
Дальше наш путь лежит в городок Rockport, где мы совершим увлекательный трехчасовой «Круиз заходящего солнца» среди 1000 островов с ужином на двухэтажном круизном лайнере. Мы увидим знаменитый на весь мир замок 🏰 Болдт — вечный памятник любви. Я расскажу вам историю и раскрою тайну замка на Dark Island. Мы проплывем маршрутом миллионеров и увидим уникальные по своей архитектуре виллы на островах. Наш первый день завершается в крупнейшем городе провинции Квебек Монреаль. С теми у кого еще останутся силы мы совершим пешую прогулку 👣 по ночному городу и проведем дегустацию местного нефильтрованого, которое можно попробовать только в Квебеке.
Второй день нашего путешествия будет целиком посвящен исследованию Монтреаля, города с уникальной архитектурой, известными на всеь мир музеями, особым колоритом и необычной смесью европейской и американской культур.
Вечер, ночь и весь следующий день мы проведем в Квебек — Сити — столице провинции Квебек и одном из старейших и красивейших городов Северной Америки.
Начало и место завершения
🚩 Montreal
Вся восточная Канада за 5 дней. Путешествие в Квебек с круизом на 1000 островов и туром по Мускоке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Приведения Торонто. Экскурсия для храбрых
$131
3 часа
Приведения Торонто. Экскурсия для храбрых
Экскурсия по вечернему Торонто с круизом по озеру Онтарио, ужином и танцами на корабле
$259.45
5 часов
Экскурсия по вечернему Торонто с круизом по озеру Онтарио, ужином и танцами на корабле
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
$244
6 часов
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George.
Чикаго – Архитектурная жемчужина Америки. 3 дня и “любовь до гроба”. Часть 1.
$706
72 часа
Чикаго – Архитектурная жемчужина Америки. 3 дня и “любовь до гроба”. Часть 1.
Назад в прошлое. Однодневный тур по стране Менонитов. Город Святого Якова и окрестности.
$244
6 часов
Назад в прошлое. Однодневный тур по стране Менонитов. Город Святого Якова и окрестности.
Охота на медведя и лося в Канаде
$706
168 часов
Охота на медведя и лося в Канаде

Еще несколько необычных экскурсий в Монреале

7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ
$2 950
168 часов
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ