Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Наше увлекательное путешествие по восточной Канаде начинается в Торонто. Первая останов в знаменитом своей богатой историей 📖 городе Кингстон, где река Святого Лаврентия встречается с озером Онтарио и откуда начинается знаменитый Ридо канал, который занесен в список мировых памятников ЮНЕСКО. Город 🏙️ Кингстон назван одним из лучших мест для жизни в северной Америке.

Туристы увидят Королевский военный колледж, форд Генри, Ридо канал, музеи 🖼 города. Они побывают в музее паровых насосов и музее дерева, где узнают много интересного из история Канады.

Дальше наш путь лежит в городок Rockport, где мы совершим увлекательный трехчасовой «Круиз заходящего солнца» среди 1000 островов с ужином на двухэтажном круизном лайнере. Мы увидим знаменитый на весь мир замок 🏰 Болдт — вечный памятник любви. Я расскажу вам историю и раскрою тайну замка на Dark Island. Мы проплывем маршрутом миллионеров и увидим уникальные по своей архитектуре виллы на островах. Наш первый день завершается в крупнейшем городе провинции Квебек Монреаль. С теми у кого еще останутся силы мы совершим пешую прогулку 👣 по ночному городу и проведем дегустацию местного нефильтрованого, которое можно попробовать только в Квебеке.

Второй день нашего путешествия будет целиком посвящен исследованию Монтреаля, города с уникальной архитектурой, известными на всеь мир музеями, особым колоритом и необычной смесью европейской и американской культур.

Вечер, ночь и весь следующий день мы проведем в Квебек — Сити — столице провинции Квебек и одном из старейших и красивейших городов Северной Америки.