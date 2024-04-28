1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
На Ниагарские водопады из Торонто
Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€650 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Расписание: По четвергам и субботам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за человека
Индивидуальная
9 часов
НИАГАРСКИЕ ВОДОПАДЫ И ВИНОДЕЛЬНИ НИАГАРСКОГО РЕГИОНА
Начало: Торонто. Заезжаем в гостиницу за туристами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$649 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна-Мария28 апреля 2024Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе далеко не первая моя
- AAlbina4 декабря 2022Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌 Я на 9 месяце
- IIrina13 октября 2022Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже их удалось заинтересовать! Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Торонто в июне 2024
Сейчас в Торонто в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 650. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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