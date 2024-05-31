1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
Главные визитные карточки и история города за 2 часа
Начало: На Nathan Phillips Square
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
На Ниагарские водопады из Торонто
Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Торонто
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 13:00
10 июня в 00:00
$69 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭллина31 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Ирина рассказала много про город и Канаду в целом, показала и порекомендовала много мест, куда сходить и что посмотреть. Большое спасибо Ирине и очень рекомендую!
- ААнна-Мария28 апреля 2024Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе далеко не первая моя
- ООльга31 марта 2024Экскурсия по Торонто была интересной и полезной. Ирина показала город и дала много ценных советов, куда еще можно пойти. Мы были с сыном 13 лет, понравилось обоим.
- AAlbina4 декабря 2022Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌 Я на 9 месяце
- IIrina13 октября 2022Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже их удалось заинтересовать! Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «Летние»
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