Я приглашаю вас в уникальный, без преувеличения, тур по “стране Меннонитов”, которая затерялась среди деревенских дорог в северо — западной части Онтарио. Мы проведем целый день в канадской «глубинке», посетим столицу «Страны Меннонитов» город Святого Якова, попробуем настоящие органические продукты на огромном “Колхозном” рынке Меннонитов”, оценим на вкус кленовый сироп в семье меннонитов, посетим необычный музей кленового сиропа.

Тот факт, что меннониты всячески оберегают свою жизнь от любопытных глаз любящих «сунуть свой нос» куда только можно туристов я понял несколько лет назад, когда начал возить туристов в эти удивительные места. Понял через минуту после того, как включил свой GPS, собираясь из Торонто в город Святого Якова. Мой GPS, как и все другие наверняка, без проблем, за считанные секунды прокладывал мне маршруты по всей Северной Америке. Он легко находил дорогу из Торонто к затерянному в лесах Мускоки коттеджу (см. мой тур отдых и рыбалка в лесном озере в лесах Мускоки), легко прокладывал маршрут из Торонто в штат Луизиана в неповторимый Новый Орлеан (см. тур «По следам унесенных ветром» и “В дом-музей Рабыни Изауры”), также быстро находил индейские резервации в горах около Квебек Сити в провинции Квебек (см. мой тур — «Монреаль и Квебек сити). И когда мой «боевой» GPS, который никогда меня не подводил вдруг выдал невиданное раньше мною сообщение «No route found» — дороги не найдено, я был в настоящем шоке. Несомненно, это проделки Святого Якова, по имени которого назван город и который так хорошо охраняет страну Меннонитов от «внешнего вторжения». Другого объяснения просто не приходило в голову. В «несчастных» 100 км. от Торонто, в нескольких километрах от сравнительно крупного города Ватерлу и «No route found»? Такого быть не может решил я и несмотря на то, что «No route found» поехал знакомиться с менонитами.

Как же это было противно, как «до революции», покупать на заправке карту, искать проселочные дороги, всматриваться в каждый поворот, чтобы не «проскочить» нежную дорогу и не затеряться в стране менонитов навсегда… Пару неверных съездов, несколько «допрошенных с пристрастием» местных жителей и мое упрямство победило все препоны Святого Якова. Я благополучно добрался до указателя город St. Jacobs.

Наш тур начинается в информационном центре менонитов, где я расскажу о истории этой ветви протестантизма, которая зародилась более 500 лет назад и истории менонитов Онтарио. Здесь можно будет увидеть видео — презентацию, задать любые вопросы, взять множество буклетов и других информационных материалов.

Через дорогу от информационного центра находится здание бывшей мельницы в которой сейчас расположены многочисленные музеи и выставки. Здесь находится единственный в Онтарио музей кленового сиропа, которым известная эта местность и который является одним из главных продуктов, которые производят семьи меннонитов. Также здесь можно посетить художественную выставку и музей лоскутовых одеял, которые традиционно шьют женщины из семей меннонитов и многие из которых можно без преувеличения назвать произведениями искусства. И конечно, мы попробуем приоткрыть тайну, почему протестанты в целом, и канадские меннониты в частности, богаче представителей всех других религий и конфессий.

Город Святого Якова – это столица “Страны Меннонитов”, а вся “страна”, это затерянные среди полей, лесов и гор небольшие и огромные фермы меннонитов. В этом городе вы увидите необычное “булгаковское” старинное здание, внутри которого этажей больше, чем снаружи. Также в этом здании можно будет посетить музей старинных инструментов, купить специи, шотландские юбки и шарфики прекрасного качества, а также керамику и красивую, с большим вкусом сделанную бижутерию. Большое количество различных магазинчиков, художественных салонов, «лавочек» для туристов, магазинов с прекрасными органическими продуктами находятся на главной улице этого города. У вас будет возможность погулять по этой улице города и посетить все магазины, которые будут вам интересны.

Дальше, самое интересное. Наш путь лежит в самую глубинку «Страны менонитов». Мы проедем по местам, куда редко «забредают» туристы и где без опытного гида легко можно затеряться среди просторов ферм и полей. Туристы смогут познакомиться с несколькими семьями менонитов и купить настоящие органические продукты отличного качества: мясо, яйца, мед, творог, домашние колбасы.

Приготовьте фотокамеры. Мы действительно окунемся в прошлый век с домами без электричества, лошадьми на пашнях, черными повозками.