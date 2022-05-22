Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков

Тайны канадских протестантов

Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков

Что вас ожидает 🤩

  • Столицу канадских меннонитов город Святого Якова
  • Музей меннонитов с видео презентацией
  • Рынок меннонитов с лучшими по качеству с стране органическими продуктами
  • Музей куленового сиропа
  • Музей лоскутных одеял
  • Музей старнных инструментов
  • Сувенирные магазины
  • Ювелирные магазины
  • Мебельные магазины менонитов. Вы проедете по глубинке страны менонитов и увидите их фермы и церкви
  • Познакомитесь с семьями менонитов и попробуете кленовый сироп
  • Который они производят
Я приглашаю вас в уникальный, без преувеличения, тур по “стране Меннонитов”, которая затерялась среди деревенских дорог в северо — западной части Онтарио. Мы проведем целый день в канадской «глубинке», посетим столицу «Страны Меннонитов» город Святого Якова, попробуем настоящие органические продукты на огромном “Колхозном” рынке Меннонитов”, оценим на вкус кленовый сироп в семье меннонитов, посетим необычный музей кленового сиропа.
Тот факт, что меннониты всячески оберегают свою жизнь от любопытных глаз любящих «сунуть свой нос» куда только можно туристов я понял несколько лет назад, когда начал возить туристов в эти удивительные места. Понял через минуту после того, как включил свой GPS, собираясь из Торонто в город Святого Якова. Мой GPS, как и все другие наверняка, без проблем, за считанные секунды прокладывал мне маршруты по всей Северной Америке. Он легко находил дорогу из Торонто к затерянному в лесах Мускоки коттеджу (см. мой тур отдых и рыбалка в лесном озере в лесах Мускоки), легко прокладывал маршрут из Торонто в штат Луизиана в неповторимый Новый Орлеан (см. тур «По следам унесенных ветром» и “В дом-музей Рабыни Изауры”), также быстро находил индейские резервации в горах около Квебек Сити в провинции Квебек (см. мой тур — «Монреаль и Квебек сити). И когда мой «боевой» GPS, который никогда меня не подводил вдруг выдал невиданное раньше мною сообщение «No route found» — дороги не найдено, я был в настоящем шоке. Несомненно, это проделки Святого Якова, по имени которого назван город и который так хорошо охраняет страну Меннонитов от «внешнего вторжения». Другого объяснения просто не приходило в голову. В «несчастных» 100 км. от Торонто, в нескольких километрах от сравнительно крупного города Ватерлу и «No route found»? Такого быть не может решил я и несмотря на то, что «No route found» поехал знакомиться с менонитами.
Как же это было противно, как «до революции», покупать на заправке карту, искать проселочные дороги, всматриваться в каждый поворот, чтобы не «проскочить» нежную дорогу и не затеряться в стране менонитов навсегда… Пару неверных съездов, несколько «допрошенных с пристрастием» местных жителей и мое упрямство победило все препоны Святого Якова. Я благополучно добрался до указателя город St. Jacobs.
Наш тур начинается в информационном центре менонитов, где я расскажу о истории этой ветви протестантизма, которая зародилась более 500 лет назад и истории менонитов Онтарио. Здесь можно будет увидеть видео — презентацию, задать любые вопросы, взять множество буклетов и других информационных материалов.
Через дорогу от информационного центра находится здание бывшей мельницы в которой сейчас расположены многочисленные музеи и выставки. Здесь находится единственный в Онтарио музей кленового сиропа, которым известная эта местность и который является одним из главных продуктов, которые производят семьи меннонитов. Также здесь можно посетить художественную выставку и музей лоскутовых одеял, которые традиционно шьют женщины из семей меннонитов и многие из которых можно без преувеличения назвать произведениями искусства. И конечно, мы попробуем приоткрыть тайну, почему протестанты в целом, и канадские меннониты в частности, богаче представителей всех других религий и конфессий.
Город Святого Якова – это столица “Страны Меннонитов”, а вся “страна”, это затерянные среди полей, лесов и гор небольшие и огромные фермы меннонитов. В этом городе вы увидите необычное “булгаковское” старинное здание, внутри которого этажей больше, чем снаружи. Также в этом здании можно будет посетить музей старинных инструментов, купить специи, шотландские юбки и шарфики прекрасного качества, а также керамику и красивую, с большим вкусом сделанную бижутерию. Большое количество различных магазинчиков, художественных салонов, «лавочек» для туристов, магазинов с прекрасными органическими продуктами находятся на главной улице этого города. У вас будет возможность погулять по этой улице города и посетить все магазины, которые будут вам интересны.
Дальше, самое интересное. Наш путь лежит в самую глубинку «Страны менонитов». Мы проедем по местам, куда редко «забредают» туристы и где без опытного гида легко можно затеряться среди просторов ферм и полей. Туристы смогут познакомиться с несколькими семьями менонитов и купить настоящие органические продукты отличного качества: мясо, яйца, мед, творог, домашние колбасы.
Приготовьте фотокамеры. Мы действительно окунемся в прошлый век с домами без электричества, лошадьми на пашнях, черными повозками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с русскоязычным гидом
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание в поездке
  • Напитки
Место начала и завершения?
Торонто
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и субботам
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Экскурсия на целый день. 8 - 10 часов. Выезд из Торонто. 1 час в пути
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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