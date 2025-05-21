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1 чел. По популярности На машине 16 дней Увидеть всё: большое путешествие с востока на запад Канады Посетить Ниагарский водопад, объехать мегаполисы и глубинку и обойти национальные парки Начало: Отель в Торонто «А также восхитимся мощью жемчужины Северной Америки — величественным Ниагарским водопадом» $ 4240 за человека На машине 7 дней Столица, провинции и Ниагарский водопад: неделя на востоке Канады Почувствовать прохладу брызг, проехать вдоль озера Онтарио и Тысячи островов Начало: Отель в Торонто «А также полюбуемся водными жемчужинами: проедем вдоль берега озера Онтарио, совершим небольшой круиз по реке у архипелага Тысяча островов и почувствуем кожей тысячи брызг впечатляющего Ниагарского водопада» $ 1575 за человека 2 дня Двухдневный тур по ниагарскому региону и к Ниагарским водопадам Начало: Торонто. По соглосованию «"Композиционным центром" этого двухдневного тура в Ниагарский регион и к Ниагарским водопадом, конечно, будут водопады» Расписание: Круглый год. Время по согласованию с заказчиком. $ 1200 за человека Все туры Торонто

Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «Водопады»

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