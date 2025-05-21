16 дней
Увидеть всё: большое путешествие с востока на запад Канады
Посетить Ниагарский водопад, объехать мегаполисы и глубинку и обойти национальные парки
Начало: Отель в Торонто
«А также восхитимся мощью жемчужины Северной Америки — величественным Ниагарским водопадом»
21 мая в 10:00
15 июн в 10:00
$4240 за человека
7 дней
Столица, провинции и Ниагарский водопад: неделя на востоке Канады
Почувствовать прохладу брызг, проехать вдоль озера Онтарио и Тысячи островов
Начало: Отель в Торонто
«А также полюбуемся водными жемчужинами: проедем вдоль берега озера Онтарио, совершим небольшой круиз по реке у архипелага Тысяча островов и почувствуем кожей тысячи брызг впечатляющего Ниагарского водопада»
9 фев в 10:00
8 мар в 10:00
$1575 за человека
2 дня
Двухдневный тур по ниагарскому региону и к Ниагарским водопадам
Начало: Торонто. По соглосованию
«"Композиционным центром" этого двухдневного тура в Ниагарский регион и к Ниагарским водопадом, конечно, будут водопады»
Расписание: Круглый год. Время по согласованию с заказчиком.
2 янв в 09:00
3 янв в 09:00
$1200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «Водопады»
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