Отправляйтесь в увлекательное путешествие на гидроцикле по Персидскому заливу.
Групповая экскурсия предлагает захватывающие виды на культовый горизонт Дохи и роскошный отель Pearl-Qatar. Безопасность обеспечивается профессиональными гидами и современным снаряжением. Это идеальное развлечение для любителей скорости и ярких впечатлений. Независимо от уровня подготовки, каждый участник получит незабываемые эмоции и заряд адреналина
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Захватывающие виды на Персидский залив
- 🚤 Адреналиновое катание на гидроцикле
- 🏨 Виды на The Pearl-Qatar
- 🛡️ Безопасность и опытные гиды
- 🚐 Удобный трансфер включен
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для катания на гидроцикле в Дохе - с ноября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы вы сможете насладиться приятной температурой и спокойными водами. С мая по октябрь жара может быть интенсивной, но для любителей тепла это не станет преградой. В остальное время года также возможно катание, но стоит учитывать высокие температуры и влажность.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Горизонт Дохи
- The Pearl-Qatar
Описание экскурсииИспытайте острые ощущения от катания на гидроцикле в Дохе с удобным трансфером! Насладитесь скоростными приключениями в Персидском заливе, исследуя потрясающие береговые линии и знаковые достопримечательности, такие как горизонт Дохи или Жемчужина. Подходит для новичков и профессионалов, снаряжение для безопасности и опытные гиды включены в стоимость. Приготовьтесь к адреналиновому катанию на гидроцикле в прекрасных водах Дохи. Это увлекательное занятие позволит Вам прокатиться на мощных гидроциклах по потрясающему Персидскому заливу, наслаждаясь захватывающими видами на горизонт Дохи, The Pearl-Qatar и другие прибрежные достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля
- Аренда гидроцикла (одноместные или двухместные)
- Страховочное снаряжение
- Сопровождение инструктора
- Инструктаж по технике безопасности
Что не входит в цену
- Еда и напитки, личные расходы
Место начала и завершения?
Трансфер из районов Ар-Райян, Эль-Вакра, аэропорт, Эд-Доха, Эд-Дайиан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
24 мая 2024
Л
Людмила
23 мая 2024
Это был мой первый опыт, и мне очень понравилось. Все понятно, безопасно, Адил хороший инструктор, все поазал и расказал!
П
Полина
23 мая 2024
Я
Яна
22 мая 2024
Незабываемые впечатлегния!! идите на закат, не пожалеете!
М
Максим
22 мая 2024
