Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, совершив часовое путешествие на традиционном арабском паруснике дау.



Вечерняя прогулка по безмятежным водам Персидского залива подарит вам уникальную возможность увидеть великолепный город Доха с необычного ракурса. 4.9 9 отзывов

TicketsS Ваш гид в Дохе Написать вопрос Круиз в группе Оценка и отзывы 9 отзывов Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 1.5 часа $55 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 17:00, 19:00

Описание круиза В лучах заходящего солнца перед вами предстанут главные жемчужины города: живописная набережная Корниш, впечатляющий культурный квартал Катара, роскошный район Жемчужина Катара и современный Бокс-парк. Каждый новый ракурс открывает перед вами новую грань великолепия этого удивительного города. Уютная атмосфера деревянного судна позволит вам в полной мере насладиться путешествием. Этот морской круиз станет идеальным способом познакомиться с культурным наследием и современным обликом Дохи. Здесь каждый момент пропитан очарованием морского бриза и великолепием городских пейзажей. Важная информация: Алкоголь запрещен к проносу на судно.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Круиз на традиционной лодке

Бутылка воды Место начала и завершения? Doha, Museum of Islamic Art Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Важная информация Алкоголь запрещен к проносу на судно Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.9 Основано на 9 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 8 4 1 3 – 2 – 1 – В Валерий П̠р̠и̠я̠т̠н̠а̠я̠ м̠о̠р̠с̠к̠а̠я̠ п̠р̠о̠г̠у̠л̠к̠а̠ п̠о̠ в̠е̠ч̠е̠р̠н̠е̠й̠ к̠р̠а̠с̠и̠в̠е̠й̠ш̠е̠й̠, в̠с̠е̠й̠ в̠ о̠г̠н̠я̠х̠и̠ к̠р̠а̠с̠к̠а̠х̠ Д̠о̠х̠е̠! П̠р̠а̠в̠д̠а̠ в̠ н̠а̠ш̠е̠м̠ с̠л̠у̠ч̠а̠е̠ с̠ э̠к̠с̠т̠р̠и̠м̠о̠м̠(п̠о̠л̠у̠ч̠и̠л̠а̠с̠ь̠ з̠а̠м̠и̠н̠к̠а̠ с̠ т̠о̠ч̠к̠о̠й̠ в̠с̠т̠р̠е̠ч̠и̠ м̠ы̠ е̠ё̠ н̠е̠ч̠а̠я̠н̠н̠о̠ п̠о̠т̠е̠р̠я̠л̠и̠, н̠о̠ т̠е̠х̠. п̠о̠д̠е̠р̠ж̠к̠а̠ С̠п̠у̠т̠н̠и̠к̠а̠ в̠ о̠п̠е̠р̠а̠т̠и̠в̠н̠о̠м̠ р̠е̠ж̠и̠м̠е̠ о̠ч̠е̠н̠ь̠ п̠о̠м̠о̠г̠л̠а̠, в̠ывела н̠а̠с̠ н̠а̠ н̠у̠ж̠н̠ы̠е̠ к̠о̠о̠р̠д̠и̠н̠а̠т̠ы̠ з̠а̠ ч̠т̠о̠ п̠р̠е̠м̠н̠о̠г̠о̠ е̠й̠ Б̠Л̠А̠Г̠О̠Д̠А̠Р̠Н̠Ы̠🙏и̠ п̠р̠о̠г̠у̠л̠к̠а̠ с̠о̠с̠т̠о̠я̠л̠а̠с̠ь̠. В̠ и̠т̠о̠г̠е̠ в̠с̠ë п̠р̠е̠к̠р̠а̠с̠н̠о̠. Д̠о̠в̠о̠л̠ь̠н̠ы̠. Е̠щ̠ё̠ р̠а̠з̠ с̠п̠а̠с̠и̠б̠о̠ в̠с̠е̠м̠ о̠р̠г̠а̠н̠и̠з̠а̠т̠о̠р̠а̠м̠👏 С Светлана Прекрасная музыка, удобные места и потрясающий ночной вид на городской пейзаж! Р Рустан Превосходный тур, гид Васим просто супер М Мария Поездка прошла гладко от начала до конца. Мне очень понравилась спокойная атмосфера и прекрасные виды! Г Георгий Адил, Васим и Тарик, отличная работа. Рекомендую экскурсию на лодке. А Амир А Алексей Рекомендую эту экскурсию, поскольку она стоит каждого потраченного доллара. А Анна нам очень понравилось, вечерняя подсветка с воды очень красивая!! Ф Фатима Отличный сервис и прекрасный вечер на воде. Рекомендую.