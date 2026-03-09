Обзорная экскурсия по Дохе

Что вас ожидает

Корниш — красивая набережная вдоль Персидского залива. Вы насладитесь потрясающим видом на залив и город, сделаете живописные фото.

Район Катара. Вы увидите современный мраморный амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, пляж и отели, открытые к чемпионату мира по футболу 2022 года. По желанию попробуете национальный чай карак — важный элемент культуры Катара.

Остров Перл — роскошное место с ресторанами с потрясающими видами на Персидский залив и модными бутиками, цветными зданиями и живой атмосферой. Здесь есть квартал Канат-Куатие, вдохновлённый Венецией, со своей сетью каналов и мостов.

Мшрейб — небольшой район в центре, пример устойчивого развития города. Здания здесь восстанавливались с учётом принципов экологической устойчивости, и многие из них стали музеями и галереями.

Арабский базар Сук Вакиф в старой части города. Вы окунётесь в мир калейдоскопа цветов, узоров и ароматов и найдёте разнообразные товары — от специй до сувениров ручной работы. Я расскажу о происхождении названия базара и помогу вам не заблудиться среди многочисленных лавок. А ещё покажу арабских скакунов, верблюдов и соколов.

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