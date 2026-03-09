Обзорная экскурсия по Дохе

Добро пожаловать в Доху - столицу Катара! Экскурсия начнётся с набережной Корниш, где можно сделать шикарные снимки. Затем отправимся в район Катара, где увидите современный амфитеатр и Голубую мечеть. На
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Живописные виды на набережной Корниш
- 🏛️ Современный амфитеатр и мечети в районе Катара
- 🏝️ Роскошные рестораны и бутики на острове Перл
- 🌿 Примеры устойчивого развития в районе Мшрейб
- 🛍️ Калейдоскоп товаров на базаре Сук Вакиф
Что можно увидеть
- Корниш
- Район Катара
- Остров Перл
- Мшрейб
- Арабский базар Сук Вакиф
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Корниш — красивая набережная вдоль Персидского залива. Вы насладитесь потрясающим видом на залив и город, сделаете живописные фото.
Район Катара. Вы увидите современный мраморный амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, пляж и отели, открытые к чемпионату мира по футболу 2022 года. По желанию попробуете национальный чай карак — важный элемент культуры Катара.
Остров Перл — роскошное место с ресторанами с потрясающими видами на Персидский залив и модными бутиками, цветными зданиями и живой атмосферой. Здесь есть квартал Канат-Куатие, вдохновлённый Венецией, со своей сетью каналов и мостов.
Мшрейб — небольшой район в центре, пример устойчивого развития города. Здания здесь восстанавливались с учётом принципов экологической устойчивости, и многие из них стали музеями и галереями.
Арабский базар Сук Вакиф в старой части города. Вы окунётесь в мир калейдоскопа цветов, узоров и ароматов и найдёте разнообразные товары — от специй до сувениров ручной работы. Я расскажу о происхождении названия базара и помогу вам не заблудиться среди многочисленных лавок. А ещё покажу арабских скакунов, верблюдов и соколов.
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия с остановками и выходами. Поездка проходит на автомобиле Land Cruiser Prado.
- Если вам нужно детское автокресло или прогулочная коляска для экскурсии, пожалуйста, сообщите заранее.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 442 туристов
Добро пожаловать в Катар! За последние годы эта страна стремительно изменилась и заслуженно заняла своё место среди самых интересных и необычных направлений для путешествий. Я живу в Дохе — столице этого
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо нашему гиду на индивидуальной экскурсии Марии.
Мария встретила нашу компанию (две пары друзей) в круизном терминале порта Дохи сразу после прихода нашего лайнера и провела супер экскурсию на своем
Мария встретила нашу компанию (две пары друзей) в круизном терминале порта Дохи сразу после прихода нашего лайнера и провела супер экскурсию на своем
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У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи, встретила прямо из выхода из порта с табличкой, провела к машине. Она со знанием
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Хотим выразить нашу благодарность Марии за замечательную экскурсию! Она отлично разбирается в истории Катара, и всё было организовано на высшем уровне. Мы узнали много интересных фактов и увидели как старинные,
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М
Спасибо Марии от всей нашей семьи за прекрасное знакомство с Дохой! Мария, как местный житель, показала нам изюминки города. Поразительно красивая деревня Катара, удивительная тишина в районе Люсейл, яркая ночная
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Максимально информативная экскурсия!
Будьте готовы узнать много интересных и неожиданных фактов о Катаре! Рекомендую
Будьте готовы узнать много интересных и неожиданных фактов о Катаре! Рекомендую
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М
Год у меня откладывался отзыв - как обычно, куча дел и все "вот скоро-скоро напишу". Прошел год от нашей семейной экскурсии с Марией, но мы до сих ее вспоминаем с
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