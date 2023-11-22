Обзорная экскурсия по Дохе

Полюбоваться Персидским заливом, побывать на колоритном базаре и увидеть местную Венецию
Добро пожаловать в Доху — столицу Катара! Мы начнём нашу экскурсию с набережной Корниш — живописного места с фотопанорамной зоной, где можно сделать шикарные снимки.
Затем отправимся изучать районы — вы увидите современный амфитеатр и лучшие бутики, восстановленные здания в центре и яркий базар, где можно купить что угодно. А я расскажу о культуре и истории города.
Затем отправимся изучать районы — вы увидите современный амфитеатр и лучшие бутики, восстановленные здания в центре и яркий базар, где можно купить что угодно. А я расскажу о культуре и истории города.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Корниш — красивая набережная вдоль Персидского залива. Вы насладитесь потрясающим видом на залив и город, сделаете живописные фото.
Район Катара. Вы увидите современный мраморный амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, пляж и отели, открытые к чемпионату мира по футболу 2022 года. По желанию попробуете национальный чай карак — важный элемент культуры Катара.
Остров Перл — роскошное место с ресторанами с потрясающими видами на Персидский залив и модными бутиками, цветными зданиями и живой атмосферой. Здесь есть квартал Канат-Куатие, вдохновлённый Венецией, со своей сетью каналов и мостов.
Мшрейб — небольшой район в центре, пример устойчивого развития города. Здания здесь восстанавливались с учётом принципов экологической устойчивости, и многие из них стали музеями и галереями.
Арабский базар Сук Вакиф в старой части города. Вы окунётесь в мир калейдоскопа цветов, узоров и ароматов и найдёте разнообразные товары — от специй до сувениров ручной работы. Я расскажу о происхождении названия базара и помогу вам не заблудиться среди многочисленных лавок. А ещё покажу арабских скакунов, верблюдов и соколов.
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия с остановками и выходами. Поездка проходит на автомобиле Land Cruiser Prado.
- Если вам нужно детское автокресло или прогулочная коляска для экскурсии, пожалуйста, сообщите заранее.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maria — ваш гид в Дохе
Добро пожаловать к нам в гости! Катар стремительно видоизменялся за последние несколько лет и поправу занял свою строчку в списках интересных направлений. Меня зовут Мария, и вот уже почти 14 лет я живу в Дохе, столице этого маленького государства Персидского залива. В прошлом я профессиональная шахматистка, представляла Казахстан много лет на международной арене. Ну а теперь, будучи мамой и женой, нашла себя в амплуа гида. Страну люблю, хорошо знаю и с нетерпением жду, чтобы показать её вам!
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