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Обзорная экскурсия по Дохе

Погрузитесь в атмосферу Дохи: от живописной набережной Корниш до колоритного базара Сук Вакиф. Увидите современные и исторические достопримечательности
Добро пожаловать в Доху - столицу Катара! Экскурсия начнётся с набережной Корниш, где можно сделать шикарные снимки. Затем отправимся в район Катара, где увидите современный амфитеатр и Голубую мечеть. На
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острове Перл вас ждут роскошные рестораны и бутики. В центре города, в районе Мшрейб, познакомитесь с примерами устойчивого развития. А на базаре Сук Вакиф окунётесь в мир ароматов и красок, где можно купить всё, что угодно. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь уникальными достопримечательностями

5
70 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Живописные виды на набережной Корниш
  • 🏛️ Современный амфитеатр и мечети в районе Катара
  • 🏝️ Роскошные рестораны и бутики на острове Перл
  • 🌿 Примеры устойчивого развития в районе Мшрейб
  • 🛍️ Калейдоскоп товаров на базаре Сук Вакиф
Обзорная экскурсия по Дохе
Обзорная экскурсия по Дохе
Обзорная экскурсия по Дохе

Что можно увидеть

  • Корниш
  • Район Катара
  • Остров Перл
  • Мшрейб
  • Арабский базар Сук Вакиф

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Корниш — красивая набережная вдоль Персидского залива. Вы насладитесь потрясающим видом на залив и город, сделаете живописные фото.
Район Катара. Вы увидите современный мраморный амфитеатр, Голубую и Золотую мечети, пляж и отели, открытые к чемпионату мира по футболу 2022 года. По желанию попробуете национальный чай карак — важный элемент культуры Катара.
Остров Перл — роскошное место с ресторанами с потрясающими видами на Персидский залив и модными бутиками, цветными зданиями и живой атмосферой. Здесь есть квартал Канат-Куатие, вдохновлённый Венецией, со своей сетью каналов и мостов.
Мшрейб — небольшой район в центре, пример устойчивого развития города. Здания здесь восстанавливались с учётом принципов экологической устойчивости, и многие из них стали музеями и галереями.
Арабский базар Сук Вакиф в старой части города. Вы окунётесь в мир калейдоскопа цветов, узоров и ароматов и найдёте разнообразные товары — от специй до сувениров ручной работы. Я расскажу о происхождении названия базара и помогу вам не заблудиться среди многочисленных лавок. А ещё покажу арабских скакунов, верблюдов и соколов.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия с остановками и выходами. Поездка проходит на автомобиле Land Cruiser Prado.
  • Если вам нужно детское автокресло или прогулочная коляска для экскурсии, пожалуйста, сообщите заранее.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 442 туристов
Добро пожаловать в Катар! За последние годы эта страна стремительно изменилась и заслуженно заняла своё место среди самых интересных и необычных направлений для путешествий. Я живу в Дохе — столице этого
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небольшого государства на берегу Персидского залива. В прошлом я профессиональная шахматистка и много лет представляла Казахстан на международной арене. Сегодня я — мама, жена и гид, искренне влюблённая в эту страну. Я хорошо знаю Катар и с большим удовольствием покажу его вам — таким, каким его знают и любят местные жители.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
1
3
1
2
1
А
Огромное спасибо нашему гиду на индивидуальной экскурсии Марии.
Мария встретила нашу компанию (две пары друзей) в круизном терминале порта Дохи сразу после прихода нашего лайнера и провела супер экскурсию на своем
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белом внедорожнике Тойота,машина отличная и удобная. Маршрут и формат экскурсии нас полностью устроил. Мария прекрасный рассказчик и как местный житель с большим опытом поделилась с нами многими фактами о жизни людей в Катаре,привычках и менталитете местного населения. Постоянно находила места для фотостопов и помогала нам в этом процессе параллельно с интересным рассказом о локациях которые мы смотрели. Отдельное спасибо за сюрприз и поздравления от Марии и ее мужа приуроченным к дню рождению моей супруге. Постоянно пересматриваем фото и видео нашей экскурсии. После более 5 часов программы Мария привезла нас обратно порт довольных и удовлетворенных посещением города Дохи.
Эта поездка останется в памяти как одна из лучших индивидуальных экскурсий из наших путешествий.

Огромное спасибо нашему гиду на индивидуальной экскурсии Марии.
Огромное спасибо нашему гиду на индивидуальной экскурсии Марии.
Огромное спасибо нашему гиду на индивидуальной экскурсии Марии.
Огромное спасибо нашему гиду на индивидуальной экскурсии Марии.
Огромное спасибо нашему гиду на индивидуальной экскурсии Марии.
Огромное спасибо нашему гиду на индивидуальной экскурсии Марии.
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Лолита
У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи, встретила прямо из выхода из порта с табличкой, провела к машине. Она со знанием
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дела рассказала нам о стране и обычаях, укладе, особенностях быта и взаимоотношениях внутри страны. Рассказывала нам постоянно, не делая долгих пауз. Очень интересно и насыщенно прошла экскурсия, мы уложились по ранее утвержденной программе. Оглядываясь назад, можем с уверенностью сказать, что это была лучшая экскурсия из всего нашего круизного путешествия. Браво Мария, так держать! Успехов вам и процветания!!

У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи,
У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи,
У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи,
У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи,
У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи,
У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи,
У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи,
У нас был всего один день, чтобы познакомится с Дохой. Экскурсовод Мария всегда была на связи,
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Ольга
Хотим выразить нашу благодарность Марии за замечательную экскурсию! Она отлично разбирается в истории Катара, и всё было организовано на высшем уровне. Мы узнали много интересных фактов и увидели как старинные,
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так и современные улицы Дохи. Очень понравилось посещение конюшен, ястребиной клиники, а также смена караула у дворца эмира — это было действительно увлекательно. Мы искренне ценим её профессионализм и ту страсть, с которой она проводит экскурсии.

Хотим выразить нашу благодарность Марии за замечательную экскурсию! Она отлично разбирается в истории Катара, и всё
Хотим выразить нашу благодарность Марии за замечательную экскурсию! Она отлично разбирается в истории Катара, и всё
Хотим выразить нашу благодарность Марии за замечательную экскурсию! Она отлично разбирается в истории Катара, и всё
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М
Спасибо Марии от всей нашей семьи за прекрасное знакомство с Дохой! Мария, как местный житель, показала нам изюминки города. Поразительно красивая деревня Катара, удивительная тишина в районе Люсейл, яркая ночная
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жизнь на рынке Сук Вакиф, а еще лошади, верблюды, соколы. . А еще у Марии есть другая потрясающая экскурсия, где вы посетите великолепный частный музей, посетите суперсовременную библиотеку, отведаете любимый десерт Рональдо, посмотрите на завораживающую скульптуру Чудесное путешествие возле детской больницы, а также заглянете на тренировку верблюдов, которые готовятся к соревнованиям! Очень рекомендую Марию, приятная в общении, очень внимательная к детям. Спасибо за милые сувениры! Мария, мы еще к вам вернемся:)

Спасибо Марии от всей нашей семьи за прекрасное знакомство с Дохой! Мария, как местный житель, показала
Спасибо Марии от всей нашей семьи за прекрасное знакомство с Дохой! Мария, как местный житель, показала
Спасибо Марии от всей нашей семьи за прекрасное знакомство с Дохой! Мария, как местный житель, показала
Спасибо Марии от всей нашей семьи за прекрасное знакомство с Дохой! Мария, как местный житель, показала
Спасибо Марии от всей нашей семьи за прекрасное знакомство с Дохой! Мария, как местный житель, показала
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Николай
Максимально информативная экскурсия!
Будьте готовы узнать много интересных и неожиданных фактов о Катаре! Рекомендую
Максимально информативная экскурсия!
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М
Год у меня откладывался отзыв - как обычно, куча дел и все "вот скоро-скоро напишу". Прошел год от нашей семейной экскурсии с Марией, но мы до сих ее вспоминаем с
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большим удовольствием! Все было прекрасно организовано, интересно преподнесено, посетили самые выдающиеся места Катара, Мария помогала нам с фотографиями. Несмотря на то, что программа дня была насыщена, а мы с тремя детьми, из котрых младшему год с небольшим - никто не устал, а время провели с максимальной пользой и с больши восторгом. Детей очень порадовали небольшие подарочки, которые Маша предусмотительно им приготовила. Сама Мария оставила очень теплые и приятные влспоминания и впечатления. Смело всем ее рекомендуем! И благодарим за прекрасный опыт знакомства с новой для нас страной!

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