Экскурсии из аэропорта Дохи

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Дохе на русском языке, цены от $320, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
10%
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Дохе: рынок, искусство, небоскребы
Погрузитесь в атмосферу Дохи: посетите арабский рынок, арт-галерею, этнографическую деревню Катара и насладитесь видами на насыпном острове Жемчужина
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
$395$438 за всё до 6 чел.
Сафари по пустыне
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари в Катаре
Погрузитесь в атмосферу приключений с захватывающим сафари по катарской пустыне. Вас ждут золотые барханы, внутреннее море и отдых в бедуинском лагере
Начало: Мы сами заберем вас из отеля или аэропорта
$320 за человека
Доха за несколько часов
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Доха за несколько часов
Увлекательная поездка по Дохе: от набережной Корниш до Сук Вакиф. Откройте для себя культурное наследие Катара и насладитесь местными вкусами
Начало: В аэропорту
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$395 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    9 мая 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Огромное спасибо Валентине! 👍 Хочу выразить огромную благодарность Валентине за увлекательную, познавательную и очень душевную экскурсию! Валентина настоящий профессионал своего дела
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    – видно, что любит свою работу и страну, о которой рассказывает. Информация подавалась легко и интересно, было много увлекательных деталей и историй. Отдельное спасибо за индивидуальный подход – чувствовалось, что важно, чтобы всем было комфортно и интересно. ☺️ Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно. Уверена, что благодаря Валентине, мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы просто гуляли самостоятельно. Обязательно порекомендую друзьям и вернусь на другие экскурсии! Спасибо за прекрасные эмоции и новые знания! 🌟

    Огромное спасибо Валентине! 👍Огромное спасибо Валентине! 👍Огромное спасибо Валентине! 👍Огромное спасибо Валентине! 👍Огромное спасибо Валентине! 👍Огромное спасибо Валентине! 👍Огромное спасибо Валентине! 👍Огромное спасибо Валентине! 👍Огромное спасибо Валентине! 👍Огромное спасибо Валентине! 👍
  • И
    Инга
    21 апреля 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Валентина учла все наши пожелания. Очень все понравилось!
    Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Валентина учла все наши пожелания. Очень все понравилось!Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Валентина учла все наши пожелания. Очень все понравилось!Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Валентина учла все наши пожелания. Очень все понравилось!
  • J
    Julia
    19 апреля 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Хочу выразить огромную благодарность Валентине за великолепный тур по Дохе! Благодаря ей мы увидели удивительный, многогранный город, который оставил очень
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    сильное впечатление. Валентина провела с нами много времени, с душой и вниманием к деталям рассказывала о местных традициях, истории и современной жизни Катара. Мы успели посмотреть очень многое. Этот тур стал настоящим украшением нашей поездки!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит экскурсия по Дохе в мае 2025
Сейчас в Дохе в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 395 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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