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10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Дохе: рынок, искусство, небоскребы
Погрузитесь в атмосферу Дохи: посетите арабский рынок, арт-галерею, этнографическую деревню Катара и насладитесь видами на насыпном острове Жемчужина
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
$395
$438 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пустынное сафари в Катаре
Погрузитесь в атмосферу приключений с захватывающим сафари по катарской пустыне. Вас ждут золотые барханы, внутреннее море и отдых в бедуинском лагере
Начало: Мы сами заберем вас из отеля или аэропорта
$320 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Доха за несколько часов
Увлекательная поездка по Дохе: от набережной Корниш до Сук Вакиф. Откройте для себя культурное наследие Катара и насладитесь местными вкусами
Начало: В аэропорту
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$395 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина9 мая 2025Огромное спасибо Валентине! 👍 Хочу выразить огромную благодарность Валентине за увлекательную, познавательную и очень душевную экскурсию! Валентина настоящий профессионал своего дела
- ИИнга21 апреля 2025Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Валентина учла все наши пожелания. Очень все понравилось!
- JJulia19 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Валентине за великолепный тур по Дохе! Благодаря ей мы увидели удивительный, многогранный город, который оставил очень
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Из аэропорта»
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