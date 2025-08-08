Добро пожаловать в захватывающее путешествие по пустыне на багги! Под руководством опытного инструктора вы отправитесь покорять дюны, наслаждаясь захватывающими видами и безопасностью. После насыщенной поездки вас ждёт отдых на пляже Персидского залива, где можно искупаться и расслабиться. Для желающих доступно катание на верблюдах за дополнительную плату. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет, предоставляется страховка и экипировка

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

После инструктажа вас ждёт насыщенное путешествие по катарским дюнам с остановками для фото в самых красивых локациях. Вы будете следовать за сопровождающим: он проследит, чтобы прогулка прошла безопасно, а также расскажет удивительные факты про пустыню, бедуинов и объяснит, как пустынный ландшафт влияет на экосистему и культуру региона.

Затем мы отправимся в место, где пустыня встречается с морем. У вас будет время, чтобы насладиться пейзажами, отдохнуть, искупаться. Если захотите, можно будет покататься на верблюдах — за дополнительную плату.

Организационные детали