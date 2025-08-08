Добро пожаловать в захватывающее путешествие по пустыне на багги! Под руководством опытного инструктора вы отправитесь покорять дюны, наслаждаясь захватывающими видами и безопасностью.
После насыщенной поездки вас ждёт отдых на пляже Персидского залива, где можно искупаться и расслабиться. Для желающих доступно катание на верблюдах за дополнительную плату. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет, предоставляется страховка и экипировка
После насыщенной поездки вас ждёт отдых на пляже Персидского залива, где можно искупаться и расслабиться. Для желающих доступно катание на верблюдах за дополнительную плату. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет, предоставляется страховка и экипировка
6 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Захватывающее сафари на багги
- 🌊 Отдых на пляже Персидского залива
- 📸 Фотоостановки в живописных местах
- 🐪 Возможность катания на верблюдах
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔒 Безопасность и страховка включены
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Дюны
- Пляж Персидского залива
Описание экскурсии
После инструктажа вас ждёт насыщенное путешествие по катарским дюнам с остановками для фото в самых красивых локациях. Вы будете следовать за сопровождающим: он проследит, чтобы прогулка прошла безопасно, а также расскажет удивительные факты про пустыню, бедуинов и объяснит, как пустынный ландшафт влияет на экосистему и культуру региона.
Затем мы отправимся в место, где пустыня встречается с морем. У вас будет время, чтобы насладиться пейзажами, отдохнуть, искупаться. Если захотите, можно будет покататься на верблюдах — за дополнительную плату.
Организационные детали
- Мы предоставляем страховку и необходимую экипировку — шлем и очки от песка
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет. Прогулка на багги длится 60 минут. Вы можете поехать как за рулём, так и пассажиром
- Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $10
- По запросу можем организовать трансфер от вашего отеля и обратно — $100
- Вас будет сопровождать англоговорящий гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$257
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1596 туристов
Приветствуем вас на нашей странице! Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваш тур по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
8 авг 2025
Нурбек свой человек в Катаре! Благодарю за организацию такого захватывающего путешествия. Одновременно получил и адреналин и умиротворение, а также «море» (в прямом и переносном смысле) приятный впечатлений!
Рекомендую!
Рекомендую!
О
Олег
22 мая 2025
Спасибо большое Нурбеку и его команде за прекрасный тур и отдых.
Все было организовано на высшем уровне 💪
Поездкой остался максимально доволен 👍
Все было организовано на высшем уровне 💪
Поездкой остался максимально доволен 👍
Оля
21 янв 2025
Все прошло супер, спасибо за организацию!
Входит в следующие категории Дохи
Похожие экскурсии из Дохи
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: насыщенный день
Индивидуальная экскурсия по Дохе с посещением ключевых мест и джип-сафари в пустыне. Подходит для коротких остановок и пересадок
Завтра в 09:00
11 ноя в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Песчаные дюны и море в Дохе
Насладитесь захватывающим сафари на джипах и откройте для себя уникальные виды, где пустыня встречается с морем. Незабываемое приключение в Дохе ждёт вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.