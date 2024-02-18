Приготовьтесь к захватывающему путешествию из Дохи на остров, где вас ждут кристально чистые воды и потрясающие виды.
Путешествие начинается с комфортного трансфера из отеля в порт, где вас встретят профессионалы и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- ⛵ Путешествие на яхте
- 🍇 Свежие фрукты и финики
- 📸 Потрясающие фотографии
- 🌅 Закат на острове
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Порт Дохи
- Остров
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- Выезд из вашего отеля на комфортабельном автомобиле в Доха-порт.
- Вас встретит квалифицированный персонал и проводит на яхту, на которой начнётся ваше путешествие.
- На борту вам предложат перекус: финики и фрукты, а также чай и кофе, — поездка будет максимально комфортной.
- По пути на остров вы увидите Катар во всей красе!
- По прибытии на остров вы сможете искупаться, а также устроите фотосессию, где для вас сделают потрясающие снимки на память.
• Когда день подойдет к концу, вас ждёт встреча с неземной красотой закатного неба, отражающегося в водах Персидского залива. Важная информация:
Если планируете искупаться, возьмите с собой купальные принадлежности: купальник, полотенце.
В любой день, в любое время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля
- Услуги гида и персонала
- Услуги мобилографа (фотосессия на телефон)
- Чай, кофе, финики и фрукты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Доха-порт
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Если планируете искупаться
- Возьмите с собой купальные принадлежности: купальник
- Полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
18 фев 2024
Большое Вам спасибо за организацию трансфера, за Ваше тепло, Вашу энергетику и за всё, всё, всё!!! Мы обязательно вернемся! Из всего круиза самое хорошее впечатление именно от Дохи. Можно было и в круиз не ездить, а остаться в Дохе
