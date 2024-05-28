Экскурсии от вашего отеля в Дохе

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Дохе на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое интересное в Дохе за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самое интересное в Дохе за 3 часа: Сук Вакиф, Мшейреб и музеи
Экскурсия в Дохе: Погружение в атмосферу восточного базара и современных районов города. Уникальная возможность посетить старинный рынок и инновационный Мшейреб
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Открываем Доху - город контрастов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$438 за всё до 4 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Индивидуальная экскурсия в Дохе: окунитесь в роскошь и современность этого уникального города
Начало: У вашей гостиницы в пределах города Доха
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Отличный гид, всем рекомендую. Очень познавательная, интересная и насыщенная экскурсия. Нурбек учёл все наши пожелания и прекрасно перестроил маршрут. Спасибо большое!!!
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски, лошади, соколы, верблюды, космические
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    архитектурные формы и много такого, о котором я даже и подумать не могла, когда ехала в Катар. Потрясающий рассказчик и просто удивительно интересный человек, которого знают многие местные жители. Рекомендую!!!! Не пожалеете. . И фотограф тоже отличный Меня никто так классно не фотографировал 😊

    Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краскиСпасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски
  • В
    Вячеслав
    22 апреля 2024
    Самое интересное в Дохе за 3 часа
    Большое спасибо Нурбеку за его содержательную, лёгкую и познавательную экскурсию. Были только один день в Дохе, и с его подачи появилось желание вернуться ещё раз! Позитивный, улыбчивый и лёгкий в общении человек!
  • В
    Валерия
    17 апреля 2024
    Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
    Мы были в Дохе, к сожалению, только один день. Огромное спасибо Элмире за интереснейшую экскурсию по Дохе. Нас было трое,
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    двое взрослых и ребенок,. Хоть у нас и была заказана экскурсия только в Лусаил, но Элмира показала нам весь город., за что мы ей очень благодарны. Нашей внучке тоже понравилось гулять по городу с Элмирой. Она сказала, что это лучший день отпуска и хочет еще раз вернуться в этот город. Несомненно рекомендуем всем этого гида.

  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
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    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

  • В
    Виталий
    13 апреля 2024
    Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
    Супер
    Супер
  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
    Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!! Во-вторых очень хорошо
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    знает страну, рассказывает с любовью и интересно!!! В-третьих она очень отзывчивый человек, помогла решить нашу проблему, хотя это совсем не входило в ее обязанности и договоренности) огромное спасибо, мы с ней увидели даже те места о существовании которых, и не догадывались, а они определенно стоили внимания, также она посоветовала прекрасные места, а главное время и маршруты, чтобы избегать пробок и большого скопления людей))) главный плюс, учитывает все интересы, идеально составленный маршрут, одним надо шоппинг, другим история, третьим просто погулять и покушать))) огромное спасибо еще раз!!! Настоятельно рекомендуем всем, и сами обязательно еще вернёмся и досмотрим вместе, все места, что не успели)))

    Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описатьЭто фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать
  • А
    Андрей
    25 марта 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
  • Ю
    Юлия
    16 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Спасибо Эльмире за экскурсию. Абсолютно влюбили нас в Катар! Обязательно приедем еще. Спасибо за вашу энергетику, за то, что так интересно
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    рассказали про быт и специфику страны, а главное с большой любовью. Ну а клиника соколов так вообще останется в памяти навечно 🤣

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самое интересное в Дохе за 3 часа
  2. Открываем Доху - город контрастов
  3. Джип-сафари в пустыне из Дохи
  4. Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июле 2024
Сейчас в Дохе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 438. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 68 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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