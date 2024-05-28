читать дальше

знает страну, рассказывает с любовью и интересно!!! В-третьих она очень отзывчивый человек, помогла решить нашу проблему, хотя это совсем не входило в ее обязанности и договоренности) огромное спасибо, мы с ней увидели даже те места о существовании которых, и не догадывались, а они определенно стоили внимания, также она посоветовала прекрасные места, а главное время и маршруты, чтобы избегать пробок и большого скопления людей))) главный плюс, учитывает все интересы, идеально составленный маршрут, одним надо шоппинг, другим история, третьим просто погулять и покушать))) огромное спасибо еще раз!!! Настоятельно рекомендуем всем, и сами обязательно еще вернёмся и досмотрим вместе, все места, что не успели)))