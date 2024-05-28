1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Самое интересное в Дохе за 3 часа: Сук Вакиф, Мшейреб и музеи
Экскурсия в Дохе: Погружение в атмосферу восточного базара и современных районов города. Уникальная возможность посетить старинный рынок и инновационный Мшейреб
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$438 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Индивидуальная экскурсия в Дохе: окунитесь в роскошь и современность этого уникального города
Начало: У вашей гостиницы в пределах города Доха
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 мая 2024Отличный гид, всем рекомендую. Очень познавательная, интересная и насыщенная экскурсия. Нурбек учёл все наши пожелания и прекрасно перестроил маршрут. Спасибо большое!!!
- ММария10 мая 2024Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски, лошади, соколы, верблюды, космические
- ВВячеслав22 апреля 2024Большое спасибо Нурбеку за его содержательную, лёгкую и познавательную экскурсию. Были только один день в Дохе, и с его подачи появилось желание вернуться ещё раз! Позитивный, улыбчивый и лёгкий в общении человек!
- ВВалерия17 апреля 2024Мы были в Дохе, к сожалению, только один день. Огромное спасибо Элмире за интереснейшую экскурсию по Дохе. Нас было трое,
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
- ВВиталий13 апреля 2024Супер
- ААнастасия29 марта 2024Это фантастика! Нам настолько понравилась наша гид Эльмира, что просто не описать, во-первых она обаятельнейшая и приятная в общении!!!! Во-вторых очень хорошо
- ААндрей25 марта 2024Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
- ИИрина25 марта 2024Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
- ЮЮлия16 марта 2024Спасибо Эльмире за экскурсию. Абсолютно влюбили нас в Катар! Обязательно приедем еще. Спасибо за вашу энергетику, за то, что так интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июле 2024
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