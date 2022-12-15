Добро пожаловать в Доху! Город, где мимо небоскребов могут прогуливаться верблюды, а яхты шейхов соседствуют с шумными базарами. Я помогу вам разобраться в этом культурном миксе, расскажу о традициях и современной жизни Катара и покажу самое интересное в городе — от бизнес-районов до соколиного рынка. А еще помогу понять, что общего между Дохой и шахматной доской.

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Описание

Что вас ожидает

Арабский колорит на рынках Дохи. Чтобы с первых минут погрузиться в восточную атмосферу города, отправимся на старый рынок Сук Вакиф: вы посмотрите на верблюдов и арабских скакунов, которых даже можно покормить, пройдете по рядам с ароматными специями, сладостями и сувенирами. А еще заглянем на соколиный рынок — я расскажу, почему этих птиц так ценят в Катаре и как устроен соколиный госпиталь.

Контрасты и бренды города. Далее переместимся на набережную Корниш: прогуливаясь под пальмами мимо лодочек дау, поговорим об истории Катара. В бизнес-районе Вест Бей на фоне небоскребов обсудим современные реалии Дохи — от моды до отношения к женщинам. А в стилизованной Этнической деревне сможем заглянуть в галерею Ла Файет, увидим голубую и золотую мечети, голубиные башни и амфитеатр на берегу залива.

Жемчужное ожерелье Катара. The Pearl-Qatar — это красивейший искусственный остров у побережья Дохи, созданный на месте, где не так давно добывали жемчуг. Здесь мы прогуляемся, рассматривая роскошные яхты шейхов, а затем переместимся в яркую Катарскую Венецию — этот уголок Италии с копией венецианского моста и яркими домиками тоже расположился на «жемчужном» острове.

Организационные детали