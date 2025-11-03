Добро пожаловать в Доху - город контрастов! Здесь небоскребы соседствуют с шумными базарами, а яхты шейхов - с верблюдами.Индивидуальная экскурсия «Открываем Доху - город контрастов» предлагает уникальную возможность погрузиться в

восточную атмосферу, прогуляться по старому рынку Сук Вакиф, увидеть соколиный рынок и узнать о традициях Катара. Вас ждет прогулка по набережной Корниш и бизнес-району Вест Бей, где можно обсудить современные реалии города. На искусственном острове The Pearl-Qatar вы увидите роскошные яхты и яркую Катарскую Венецию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Арабский колорит на рынке Дохи. Чтобы с первых минут погрузиться в восточную атмосферу города, отправимся на старый рынок Сук Вакиф: вы посмотрите на верблюдов и арабских скакунов, пройдёте по рядам с ароматными специями, сладостями и сувенирами. А еще заглянем на соколиный рынок — я расскажу, почему этих птиц так ценят в Катаре и как устроен соколиный госпиталь.

Контрасты и бренды города. Посетим район Мушериб, где я расскажу об истории начала существования города. Далее переместимся на набережную Корниш: прогуливаясь под пальмами мимо лодочек доу, поговорим об истории Катара и сделаем фото у часов, которые делали отсчёт времени к началу чемпионата мира по футболу.

В бизнес-районе Вест Бей на фоне небоскребов обсудим современные реалии Дохи — от моды до отношения к женщинам.

В стилизованной деревне Катара сможем заглянуть в галерею Ла Файет, прогуляемся по кондиционированной улице под открытом небом, увидим голубую и золотую мечети, голубиные башни и амфитеатр на берегу залива.

Жемчужное ожерелье Катара. The Pearl-Qatar — это красивейший искусственный остров у побережья Дохи, созданный на месте, где не так давно добывали жемчуг. Здесь мы прогуляемся, рассматривая роскошные яхты и автомобили шейхов, а затем переместимся в яркую Катарскую Венецию — этот уголок Италии с копией венецианского моста и яркими домиками тоже расположился на «жемчужном» острове.

Джеван и аллея с кристаллами. Посетим искусственный остров, а также увидим россыпь кристаллов на полу. Полюбуемся видом с набережной города Лусаил на «Катар Тауер» — визитную карточку Дохи, напоминающую формой полумесяц.

Организационные детали