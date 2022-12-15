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Описание
Что вас ожидает
Арабский колорит на рынках Дохи. Чтобы с первых минут погрузиться в восточную атмосферу города, отправимся на старый рынок Сук Вакиф: вы посмотрите на верблюдов и арабских скакунов, которых даже можно покормить, пройдете по рядам с ароматными специями, сладостями и сувенирами. А еще заглянем на соколиный рынок — я расскажу, почему этих птиц так ценят в Катаре и как устроен соколиный госпиталь.
Контрасты и бренды города. Далее переместимся на набережную Корниш: прогуливаясь под пальмами мимо лодочек дау, поговорим об истории Катара. В бизнес-районе Вест Бей на фоне небоскребов обсудим современные реалии Дохи — от моды до отношения к женщинам. А в стилизованной Этнической деревне сможем заглянуть в галерею Ла Файет, увидим голубую и золотую мечети, голубиные башни и амфитеатр на берегу залива.
Жемчужное ожерелье Катара. The Pearl-Qatar — это красивейший искусственный остров у побережья Дохи, созданный на месте, где не так давно добывали жемчуг. Здесь мы прогуляемся, рассматривая роскошные яхты шейхов, а затем переместимся в яркую Катарскую Венецию — этот уголок Италии с копией венецианского моста и яркими домиками тоже расположился на «жемчужном» острове.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер от вашего места пребывания и обратно на комфортном автомобиле Kia Rio с кондиционером, питьевой водой и бесплатным Wi-Fi в машине
Экскурсию можно начать и от аэропорта Дохи: напишите мне об этом заранее
В стоимость также входят овощи для кормления лошадей на базаре
Дополнительно при желании оплачиваются билеты в музеи и на аттракционы, покупки на рынках и другие личные расходы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели 21 экскурсию для 35 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная, приветливая команда лицензированных гидов в Катаре — Альбина, Валентина и Наталия. Мы готовы и хотим с большим удовольствием показать вам всё самое интересное в Дохе и за её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны Катар.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
15 дек 2022
ГИДом в Дохе у нас была Валентина. Хочется выразить ей слова благодарности за проверенную экскурсию, на которой все было очень комфортно, уютно (у Валентины отличный Ниссан Патрол), понятно и интересно, так как Валентина уже 20 лет живет в Катаре и все развитие происходит на ее глазах. Отдельно хочется так же отметить что Валентина очень открытый, отзывчивый и порядочный человек, она с удовольствием оказывала нам неоценимую помощь и поддержку и после экскурсии в течение всего периода нашего пребывания в Катаре, и мы ей за это очень признательны. С удовольствием порекомендовал бы Валентину как гида все туристам гостям Катара.
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Александра
30 ноя 2022
Валентина хорошо знающий Доху гид и приятный человек! Рекомендую!