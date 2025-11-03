Индивидуальная экскурсия «Открываем Доху - город контрастов» предлагает уникальную возможность погрузиться в
5 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Погружение в восточную атмосферу
- 🏙️ Контрасты современности и традиций
- 🦅 Уникальный соколиный рынок
- 🚤 Прогулка по искусственному острову
- 🕌 Посещение этнической деревни
Что можно увидеть
- Сук Вакиф
- Соколиный рынок
- Набережная Корниш
- Вест Бей
- Этническая деревня
- The Pearl-Qatar
Описание экскурсии
Арабский колорит на рынке Дохи. Чтобы с первых минут погрузиться в восточную атмосферу города, отправимся на старый рынок Сук Вакиф: вы посмотрите на верблюдов и арабских скакунов, пройдёте по рядам с ароматными специями, сладостями и сувенирами. А еще заглянем на соколиный рынок — я расскажу, почему этих птиц так ценят в Катаре и как устроен соколиный госпиталь.
Контрасты и бренды города. Посетим район Мушериб, где я расскажу об истории начала существования города. Далее переместимся на набережную Корниш: прогуливаясь под пальмами мимо лодочек доу, поговорим об истории Катара и сделаем фото у часов, которые делали отсчёт времени к началу чемпионата мира по футболу.
В бизнес-районе Вест Бей на фоне небоскребов обсудим современные реалии Дохи — от моды до отношения к женщинам.
В стилизованной деревне Катара сможем заглянуть в галерею Ла Файет, прогуляемся по кондиционированной улице под открытом небом, увидим голубую и золотую мечети, голубиные башни и амфитеатр на берегу залива.
Жемчужное ожерелье Катара. The Pearl-Qatar — это красивейший искусственный остров у побережья Дохи, созданный на месте, где не так давно добывали жемчуг. Здесь мы прогуляемся, рассматривая роскошные яхты и автомобили шейхов, а затем переместимся в яркую Катарскую Венецию — этот уголок Италии с копией венецианского моста и яркими домиками тоже расположился на «жемчужном» острове.
Джеван и аллея с кристаллами. Посетим искусственный остров, а также увидим россыпь кристаллов на полу. Полюбуемся видом с набережной города Лусаил на «Катар Тауер» — визитную карточку Дохи, напоминающую формой полумесяц.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер от вашего места пребывания и обратно на комфортном автомобиле с кондиционером, питьевой водой.
- Экскурсию можно начать и от аэропорта Дохи: напишите мне об этом заранее
- Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями
- Дополнительно при желании оплачиваются билеты в музеи и на аттракционы, покупки на рынках и другие личные расходы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Можем организовать программу для больших групп. Подробности уточняйте в личной переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Экскурсию по Дохе для нашей семьи провёл Нурбек!
Всегда был на связи до-, своевременно встретил у выхода из лайнера.
Отличная, комфортная машина!
Сам Нурбек - замечательный, очень
Хотим выразить огромную благодарность Валентине за проведенное время, экскурсия прошла хоть и в жарких условиях, но настолько интересно что +42 не заметили.
Спасибо за интересные локации, за рекомендации ресторанчиков.