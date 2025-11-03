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Открываем Доху - город контрастов

Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Добро пожаловать в Доху - город контрастов! Здесь небоскребы соседствуют с шумными базарами, а яхты шейхов - с верблюдами.

Индивидуальная экскурсия «Открываем Доху - город контрастов» предлагает уникальную возможность погрузиться в
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восточную атмосферу, прогуляться по старому рынку Сук Вакиф, увидеть соколиный рынок и узнать о традициях Катара.

Вас ждет прогулка по набережной Корниш и бизнес-району Вест Бей, где можно обсудить современные реалии города. На искусственном острове The Pearl-Qatar вы увидите роскошные яхты и яркую Катарскую Венецию

4.9
69 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌴 Погружение в восточную атмосферу
  • 🏙️ Контрасты современности и традиций
  • 🦅 Уникальный соколиный рынок
  • 🚤 Прогулка по искусственному острову
  • 🕌 Посещение этнической деревни
Открываем Доху - город контрастов
Открываем Доху - город контрастов
Открываем Доху - город контрастов

Что можно увидеть

  • Сук Вакиф
  • Соколиный рынок
  • Набережная Корниш
  • Вест Бей
  • Этническая деревня
  • The Pearl-Qatar

Описание экскурсии

Арабский колорит на рынке Дохи. Чтобы с первых минут погрузиться в восточную атмосферу города, отправимся на старый рынок Сук Вакиф: вы посмотрите на верблюдов и арабских скакунов, пройдёте по рядам с ароматными специями, сладостями и сувенирами. А еще заглянем на соколиный рынок — я расскажу, почему этих птиц так ценят в Катаре и как устроен соколиный госпиталь.

Контрасты и бренды города. Посетим район Мушериб, где я расскажу об истории начала существования города. Далее переместимся на набережную Корниш: прогуливаясь под пальмами мимо лодочек доу, поговорим об истории Катара и сделаем фото у часов, которые делали отсчёт времени к началу чемпионата мира по футболу.

В бизнес-районе Вест Бей на фоне небоскребов обсудим современные реалии Дохи — от моды до отношения к женщинам.
В стилизованной деревне Катара сможем заглянуть в галерею Ла Файет, прогуляемся по кондиционированной улице под открытом небом, увидим голубую и золотую мечети, голубиные башни и амфитеатр на берегу залива.

Жемчужное ожерелье Катара. The Pearl-Qatar — это красивейший искусственный остров у побережья Дохи, созданный на месте, где не так давно добывали жемчуг. Здесь мы прогуляемся, рассматривая роскошные яхты и автомобили шейхов, а затем переместимся в яркую Катарскую Венецию — этот уголок Италии с копией венецианского моста и яркими домиками тоже расположился на «жемчужном» острове.

Джеван и аллея с кристаллами. Посетим искусственный остров, а также увидим россыпь кристаллов на полу. Полюбуемся видом с набережной города Лусаил на «Катар Тауер» — визитную карточку Дохи, напоминающую формой полумесяц.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер от вашего места пребывания и обратно на комфортном автомобиле с кондиционером, питьевой водой.
  • Экскурсию можно начать и от аэропорта Дохи: напишите мне об этом заранее
  • Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями
  • Дополнительно при желании оплачиваются билеты в музеи и на аттракционы, покупки на рынках и другие личные расходы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Можем организовать программу для больших групп. Подробности уточняйте в личной переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в пределах города Доха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1891 туриста
Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и за
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её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
3
3
2
1
1
Аркадий
Для нас экскурсию провела Валентина. Учитывая, что мы были с ребенком и впервые на ближнем востоке, можно сказать что у нас даже был уау эффект. Нам очень понравилась Доха. И
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это во многом заслуга профессионализма и подхода к нам гида. Большое спасибо за такую интересную остановку в Дохе! И за то, что вовремя отправили к самолету. Сейчас даже хочется вернуться и не спеша погулять по тем местам, которые нам показали. Однозначно рекомендую к посещению

Для нас экскурсию провела Валентина. Учитывая, что мы были с ребенком и впервые на ближнем востоке,
Для нас экскурсию провела Валентина. Учитывая, что мы были с ребенком и впервые на ближнем востоке,
Для нас экскурсию провела Валентина. Учитывая, что мы были с ребенком и впервые на ближнем востоке,
Для нас экскурсию провела Валентина. Учитывая, что мы были с ребенком и впервые на ближнем востоке,
Для нас экскурсию провела Валентина. Учитывая, что мы были с ребенком и впервые на ближнем востоке,
Для нас экскурсию провела Валентина. Учитывая, что мы были с ребенком и впервые на ближнем востоке,
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Юлия
Я открыла с Альбиной Доху. По моим рекомендациям теперь будут искать возможность повторить мои друзья) Аля не шумный рассказчик. Не душный историк. Информации было достаточно для такого экспресс-погружения в страну.
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Приятным бонусом стал ланч из местной лепешки с сыром и чаем в городе. Вроде, такая простая еда, но одно из самых памятных моментов) Фото и видео Аля делает быстро и пачками- точно будет, из чего выбрать капризным) Машина комфортная, воды много, стиль вождения я бы назвала безопасным. Об одном жалею, что не взяла больше чаю/ специй/ сувениров на местном рынке - в аэропорту в 4(!!!) раза дороже. Верблюды, лошади, соколы, Венеция, небоскрёбы, витражи и амфитеатры в компании подстраивающегося под твои запросы гида - бесценно! И точно стоит нескольких сотен долларов. Спасибо, Аля! Буду ещё в Катаре - только к вам -)

Я открыла с Альбиной Доху. По моим рекомендациям теперь будут искать возможность повторить мои друзья) Аля
Я открыла с Альбиной Доху. По моим рекомендациям теперь будут искать возможность повторить мои друзья) Аля
Я открыла с Альбиной Доху. По моим рекомендациям теперь будут искать возможность повторить мои друзья) Аля
Я открыла с Альбиной Доху. По моим рекомендациям теперь будут искать возможность повторить мои друзья) Аля
Я открыла с Альбиной Доху. По моим рекомендациям теперь будут искать возможность повторить мои друзья) Аля
Я открыла с Альбиной Доху. По моим рекомендациям теперь будут искать возможность повторить мои друзья) Аля
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Ирина
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
Экскурсию по Дохе для нашей семьи провёл Нурбек!
Всегда был на связи до-, своевременно встретил у выхода из лайнера.
Отличная, комфортная машина!
Сам Нурбек - замечательный, очень
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тактичный человек, интересный собеседник, рассказал нам в интересной форме и историю, и факты города и страны! Показал нам все достопримечательности Дохи, даже не общетуристические))), мы даже прокатились с ним на трамвайчике!
Очень довольны! Остались самые положительные эмоции и от экскурсии, и от города! Хотим вернуться снова!
Нурбеку - благодарность от нашей семьи!
Баевы. Москва.

Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!+2
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
Сбылась моя мечта - побывать в Катаре!
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А
Мы с семьей были на экскурсии с Альбиной. Двое взрослых и 11летний ребенок. Альбина возила нас на автомобиле. Было комфортно- кондиционер, вода. Проехались и прошлись по всем запланированным достопримечательностям, слушали
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рассказ, задавали вопросы, фотографировались. Покормили лошадей салатом, себя - местным кофе и сладостями. Экскурсия хорошо подготовлена, спланирована. Все хорошие места для фото Альбина нам показывала, подготовила угощение для лошадей, посоветовала, куда можно еще сходить, угостила местным кофе и сладостями. У нас остались самые приятные впечатления. Альбину крайне рекомендуем!

Мы с семьей были на экскурсии с Альбиной. Двое взрослых и 11летний ребенок. Альбина возила нас
Мы с семьей были на экскурсии с Альбиной. Двое взрослых и 11летний ребенок. Альбина возила нас
Мы с семьей были на экскурсии с Альбиной. Двое взрослых и 11летний ребенок. Альбина возила нас
Мы с семьей были на экскурсии с Альбиной. Двое взрослых и 11летний ребенок. Альбина возила нас
Мы с семьей были на экскурсии с Альбиной. Двое взрослых и 11летний ребенок. Альбина возила нас
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Елена
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный и заботливый гид. Маршрут был построен по нашему желанию. В отведённое для экскурсии время
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мы успели много что увидеть, получили большой объем информации и море впечатлений. Свою работу Валентина выполнила на отлично. Выполнила все наши желания. Мы очень рады, что Нашим гидом была именно Валентина.

Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный+2
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный
Нашим гидом была Валентина. Нам с ней было очень интересно и уютно. Валентина очень внимательный флексибельный
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E
Выбрали обзорную экскурсию по Дохе, чтобы познакомится с городом, культурой, сориентироваться по интересным локациям. Наш гид, Валентина, встретила нас в холле нашего отеля. Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе.
Хотим выразить огромную благодарность Валентине за проведенное время, экскурсия прошла хоть и в жарких условиях, но настолько интересно что +42 не заметили.
Спасибо за интересные локации, за рекомендации ресторанчиков.
Выбрали обзорную экскурсию по Дохе, чтобы познакомится с городом, культурой, сориентироваться по интересным локациям. Наш гид,
Выбрали обзорную экскурсию по Дохе, чтобы познакомится с городом, культурой, сориентироваться по интересным локациям. Наш гид,
Выбрали обзорную экскурсию по Дохе, чтобы познакомится с городом, культурой, сориентироваться по интересным локациям. Наш гид,
Выбрали обзорную экскурсию по Дохе, чтобы познакомится с городом, культурой, сориентироваться по интересным локациям. Наш гид,
Выбрали обзорную экскурсию по Дохе, чтобы познакомится с городом, культурой, сориентироваться по интересным локациям. Наш гид,
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