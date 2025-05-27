Современная Доха - это уникальное сочетание традиций и инноваций.
Групповая экскурсия предлагает посетить рынок Сук Вакиф, где восточный колорит и ароматы специй создают неповторимую атмосферу. Жемчужный остров порадует элегантными комплексами и
Групповая экскурсия предлагает посетить рынок Сук Вакиф, где восточный колорит и ароматы специй создают неповторимую атмосферу. Жемчужный остров порадует элегантными комплексами и
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в традиции на рынке Сук Вакиф
- 🏝️ Роскошь и стиль Жемчужного острова
- 🎨 Искусство и культура в деревне Катара
- 🏖️ Отдых на пляже Вест-Бэй
- 🚌 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Дохи - декабрь, январь и февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с мягким климатом и минимальной влажностью, что идеально подходит для прогулок и экскурсий. Март, апрель и ноябрь также подойдут для поездки, хотя температура может быть выше. В остальное время года жара может быть интенсивной, но если вы предпочитаете меньшее количество туристов, то даже летом можно насладиться культурными и образовательными достопримечательностями, особенно в помещениях.
Что можно увидеть
- Сук Вакиф
- Жемчужный остров
- Культурная деревня Катара
- Пляж Вест-Бэй
Описание экскурсии
Сук Вакиф — колоритный восточный рынок, где вы погрузитесь в атмосферу традиционной культуры, насладитесь ароматами специй, отыщите уникальные сувениры и при желании попробуете местную кухню.
Жемчужный остров, известный элегантными жилыми комплексами, престижными бутиками, ресторанами мирового класса и живописными набережными.
Культурная деревня Катара. Изящная архитектура зданий, арт-галереи и театры, в которых проходят громкие мероприятия — вы попадёте в центр искусства и культуры Дохи.
Образовательный комплекс Education City, объединяющий престижные международные университеты и исследовательские центры. Вы полюбуетесь архитектурой мирового уровня, посетите Национальную библиотеку и мечеть, узнаете о катарском образовании и инновациях.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
- Питание вы оплачиваете самостоятельно (по желанию)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$65
|Дети до 12 лет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурбек — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1464 туристов
Приветствуем вас на нашей странице! Мы — дружная команда профессиональных гидов, готовых сделать ваш тур по Катару запоминающимся и уникальным. Каждый из нас проживает в Дохе более 4 лет иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
E
ELENA
27 мая 2025
Группа 5 человек, очень дружелюбная, гид Хайсам, очень интересно рассказывал, показал места, которые не все местные знают, в конце угостил национальными блюдами
Алина
17 мая 2025
У меня за плечами десятки экскурсий. И эта одна из лучших, Нурбек свозил нас в такие места, куда я бы никогда не догадалась поехать и это очень круто.
Я считаю, что если вы в Дохе на 1 день -- надо обязательно брать эту экскурсию, вы точно не пожалеете.
Я считаю, что если вы в Дохе на 1 день -- надо обязательно брать эту экскурсию, вы точно не пожалеете.
И
Иванова
12 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, Нурбек отличный гид, всё интересно, живо, познавательно. Всем рекомендую!
Е
Елена
6 мая 2025
От экскурсии получили массу положительных эмоций. Экскурсию проводил Асыл, ответил на все наши вопросы, рассказал и провел по очень интересным местам, подсказал где можно сделать удачные фото.
З
Захарова
3 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, Нурбек отличный гид, рассказал про страну, пофотографировал, показал интересные и красивые места!
О
Ольга
28 апр 2025
Все прошло отлично. Гид пунктуальный, внимательный к клиентам. Показал все лучшие и интересные места Дохи, которые сам не увидишь и сделал отличные фото. Маршрут построен грамотно, жара не чувствовалась, все было комфортно. Группа было маленькая, люди очень приятные. Гид забрал прямо из отеля. В качестве улучшения, задний ряд авто лучше не использовать.
Л
Лидия
22 апр 2025
Хочу выразить благодарность за обзорную экскурсию Нурбеку! Интересный рассказчик, доброжелательный и вежливый гид, забрал прямо у отеля, за что отдельное спасибо, провез нас по всем топовым местам, мы увидели даже
Н
Наталья
8 апр 2025
В Доху прибыли на круизном лайнере - был 1 день, чтобы ознакомиться с городом и окунуться в культуру. Из всех городов, где мы брали экскурсии - эта была самой плохой!
М
Марина
4 апр 2025
Экскурсовод Ирина просто, интеллигентно и содержательно провела с нами обзор всего города.
Мы получили максимум информации, было комфортно и интересно.
Очень понравилось использование наушника, в итоге все было слышно, в каком бы шумном окружении мы ни находились.
Мы получили максимум информации, было комфортно и интересно.
Очень понравилось использование наушника, в итоге все было слышно, в каком бы шумном окружении мы ни находились.
Т
Тамара
3 апр 2025
Все очень хорошо!!! Но просьба поменять гарнитуры, на расстоянии 5 метров звук пропадает!!
С
Светлана
19 мар 2025
В день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отлично организовано. Экскурсионная группа тоже подобралась хорошая. Никто никого не ждал, все наслаждались Дохой в подходящем для всех ритмом. Нурбек отличный гид. Узнали много новой информации, увидели много красивых мест.
Татьяна
17 мар 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Нурбек. Очень много информации, все с юмором и позитивом. Много увидели и узнали.
Т
Татьяна
17 мар 2025
Все было прекрасно организовано, никаких задержек и нарушений планов. Рассказ о городе и о стране познавательный и очень содержательный. Огромное спасибо экскурсоводу Асылу. Интеллигентный, сдержанный и всегда готов был нам помочь.
М
Марина
16 мар 2025
Очень понравилось Спасибо. Получился индивидуальный тур. Даже мне после операции все было удобно и не трудно. В машине была вода и даже во время Рамадана не было никаких проблем.
О
Облачков
5 мар 2025
Всё прошло отлично, могу порекомендовать Нурбека.
Все основные достопримечательности Дохи показал, транспорт комфортный, на русском говорит замечательно, идет на встречу гостям по таймингам. Угостил национальным перекусом.
Спасибо!
Все основные достопримечательности Дохи показал, транспорт комфортный, на русском говорит замечательно, идет на встречу гостям по таймингам. Угостил национальным перекусом.
Спасибо!
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