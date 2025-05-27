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Современная Доха

Откройте для себя яркие грани Дохи: от восточного колорита рынка Сук Вакиф до роскоши Жемчужного острова и культурной атмосферы деревни Катара
Современная Доха - это уникальное сочетание традиций и инноваций.

Групповая экскурсия предлагает посетить рынок Сук Вакиф, где восточный колорит и ароматы специй создают неповторимую атмосферу. Жемчужный остров порадует элегантными комплексами и
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престижными бутиками. Культурная деревня Катара удивит архитектурой и арт-галереями. Завершение прогулки на пляже Вест-Бэй позволит насладиться морем и видами на небоскрёбы. Удобный транспорт и опытные гиды сделают поездку комфортной и познавательной

4.88
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в традиции на рынке Сук Вакиф
  • 🏝️ Роскошь и стиль Жемчужного острова
  • 🎨 Искусство и культура в деревне Катара
  • 🏖️ Отдых на пляже Вест-Бэй
  • 🚌 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Дохи - декабрь, январь и февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с мягким климатом и минимальной влажностью, что идеально подходит для прогулок и экскурсий. Март, апрель и ноябрь также подойдут для поездки, хотя температура может быть выше. В остальное время года жара может быть интенсивной, но если вы предпочитаете меньшее количество туристов, то даже летом можно насладиться культурными и образовательными достопримечательностями, особенно в помещениях.
Современная Доха
Современная Доха
Современная Доха
Ближайшие даты:
19
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Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Сук Вакиф
  • Жемчужный остров
  • Культурная деревня Катара
  • Пляж Вест-Бэй

Описание экскурсии

Сук Вакиф — колоритный восточный рынок, где вы погрузитесь в атмосферу традиционной культуры, насладитесь ароматами специй, отыщите уникальные сувениры и при желании попробуете местную кухню.

Жемчужный остров, известный элегантными жилыми комплексами, престижными бутиками, ресторанами мирового класса и живописными набережными.

Культурная деревня Катара. Изящная архитектура зданий, арт-галереи и театры, в которых проходят громкие мероприятия — вы попадёте в центр искусства и культуры Дохи.

Образовательный комплекс Education City, объединяющий престижные международные университеты и исследовательские центры. Вы полюбуетесь архитектурой мирового уровня, посетите Национальную библиотеку и мечеть, узнаете о катарском образовании и инновациях.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
  • Питание вы оплачиваете самостоятельно (по желанию)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$65
Дети до 12 лет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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E
27 мая 2025
Группа 5 человек, очень дружелюбная, гид Хайсам, очень интересно рассказывал, показал места, которые не все местные знают, в конце угостил национальными блюдами
Алина
17 мая 2025
У меня за плечами десятки экскурсий. И эта одна из лучших, Нурбек свозил нас в такие места, куда я бы никогда не догадалась поехать и это очень круто.
Я считаю, что если вы в Дохе на 1 день -- надо обязательно брать эту экскурсию, вы точно не пожалеете.
И
12 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, Нурбек отличный гид, всё интересно, живо, познавательно. Всем рекомендую!
Е
6 мая 2025
От экскурсии получили массу положительных эмоций. Экскурсию проводил Асыл, ответил на все наши вопросы, рассказал и провел по очень интересным местам, подсказал где можно сделать удачные фото.
От экскурсии получили массу положительных эмоций. Экскурсию проводил Асыл, ответил на все наши вопросы, рассказал иОт экскурсии получили массу положительных эмоций. Экскурсию проводил Асыл, ответил на все наши вопросы, рассказал иОт экскурсии получили массу положительных эмоций. Экскурсию проводил Асыл, ответил на все наши вопросы, рассказал иОт экскурсии получили массу положительных эмоций. Экскурсию проводил Асыл, ответил на все наши вопросы, рассказал иОт экскурсии получили массу положительных эмоций. Экскурсию проводил Асыл, ответил на все наши вопросы, рассказал иОт экскурсии получили массу положительных эмоций. Экскурсию проводил Асыл, ответил на все наши вопросы, рассказал и
З
3 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, Нурбек отличный гид, рассказал про страну, пофотографировал, показал интересные и красивые места!
Экскурсия очень понравилась, Нурбек отличный гид, рассказал про страну, пофотографировал, показал интересные и красивые места!Экскурсия очень понравилась, Нурбек отличный гид, рассказал про страну, пофотографировал, показал интересные и красивые места!Экскурсия очень понравилась, Нурбек отличный гид, рассказал про страну, пофотографировал, показал интересные и красивые места!Экскурсия очень понравилась, Нурбек отличный гид, рассказал про страну, пофотографировал, показал интересные и красивые места!Экскурсия очень понравилась, Нурбек отличный гид, рассказал про страну, пофотографировал, показал интересные и красивые места!
О
28 апр 2025
Все прошло отлично. Гид пунктуальный, внимательный к клиентам. Показал все лучшие и интересные места Дохи, которые сам не увидишь и сделал отличные фото. Маршрут построен грамотно, жара не чувствовалась, все было комфортно. Группа было маленькая, люди очень приятные. Гид забрал прямо из отеля. В качестве улучшения, задний ряд авто лучше не использовать.
Л
22 апр 2025
Хочу выразить благодарность за обзорную экскурсию Нурбеку! Интересный рассказчик, доброжелательный и вежливый гид, забрал прямо у отеля, за что отдельное спасибо, провез нас по всем топовым местам, мы увидели даже
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больше, чем рассчитывали. Все было в комфортном темпе, сделали красивейшие фотографии, узнали не только об истории страны, но и о том, как живут люди сейчас. Нурбек отвечал на все вопросы и давал очень ценные советы. Катар прекрасен! Всем рекомендую эту экскурсию с гидом Нурбеком!

Н
8 апр 2025
В Доху прибыли на круизном лайнере - был 1 день, чтобы ознакомиться с городом и окунуться в культуру. Из всех городов, где мы брали экскурсии - эта была самой плохой!
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Встречала нас Наиля.
1. Не понравилась организация туристов в точке сбора. Начало экскурсии в 9-30. После 9 в созданную ранее группу в месенджере стали поступать логичные вопросы "Как вас найти" и только в 9-20 прислали фото.
2. Водитель автобуса абсолютно не знал, куда ехать, и наш гид вместо того, чтобы нам что-то рассказывать, поясняла маршрут и следила, чтобы водитель не свернул, куда не нужно. (Воды иначально в автобусе не было, ее Наиля купила на какой-то по счету локации.)
3. Всё было БЕГОМ, без преувеличений. Ни в одной локации не было времени, чтобы просто сфотографироваться - делаешь 1 кадр, а группа уже ушла. Даже когда приехали на рынок, не было заложено времени на покупку сувениров - туристы индивидуально просили и нам дали 15-20 минут. Ну как так?
4. Голос гида очень тихий. На столько тихий, что мы, сидя в автобусе на передних местах, - еле слышали. По просьбе туристов она раздала аппараты на ухо и говорила в микрофон. Но ситуации это не изменило - аппараты не работают на расстоянии даже 1,5-2 метров.
5. Разочарованы. Настоятельно НЕ рекомендую.

Наиля - доброжелательная и улыбчивая, но всё выше перечисленное перечеркивает эти достойнства.

М
4 апр 2025
Экскурсовод Ирина просто, интеллигентно и содержательно провела с нами обзор всего города.
Мы получили максимум информации, было комфортно и интересно.
Очень понравилось использование наушника, в итоге все было слышно, в каком бы шумном окружении мы ни находились.
Т
3 апр 2025
Все очень хорошо!!! Но просьба поменять гарнитуры, на расстоянии 5 метров звук пропадает!!
Все очень хорошо!!! Но просьба поменять гарнитуры, на расстоянии 5 метров звук пропадает!!Все очень хорошо!!! Но просьба поменять гарнитуры, на расстоянии 5 метров звук пропадает!!Все очень хорошо!!! Но просьба поменять гарнитуры, на расстоянии 5 метров звук пропадает!!Все очень хорошо!!! Но просьба поменять гарнитуры, на расстоянии 5 метров звук пропадает!!
С
19 мар 2025
В день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отлично организовано. Экскурсионная группа тоже подобралась хорошая. Никто никого не ждал, все наслаждались Дохой в подходящем для всех ритмом. Нурбек отличный гид. Узнали много новой информации, увидели много красивых мест.
В день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отличноВ день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отличноВ день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отличноВ день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отличноВ день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отличноВ день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отличноВ день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отличноВ день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отличноВ день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отличноВ день нашей экскурсии Доха не порадовала нас погодой. Но экскурсия прошла замечательно! Изначально все отлично
Татьяна
17 мар 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Нурбек. Очень много информации, все с юмором и позитивом. Много увидели и узнали.
Т
17 мар 2025
Все было прекрасно организовано, никаких задержек и нарушений планов. Рассказ о городе и о стране познавательный и очень содержательный. Огромное спасибо экскурсоводу Асылу. Интеллигентный, сдержанный и всегда готов был нам помочь.
М
16 мар 2025
Очень понравилось Спасибо. Получился индивидуальный тур. Даже мне после операции все было удобно и не трудно. В машине была вода и даже во время Рамадана не было никаких проблем.
О
5 мар 2025
Всё прошло отлично, могу порекомендовать Нурбека.
Все основные достопримечательности Дохи показал, транспорт комфортный, на русском говорит замечательно, идет на встречу гостям по таймингам. Угостил национальным перекусом.
Спасибо!

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