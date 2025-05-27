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Встречала нас Наиля.

1. Не понравилась организация туристов в точке сбора. Начало экскурсии в 9-30. После 9 в созданную ранее группу в месенджере стали поступать логичные вопросы "Как вас найти" и только в 9-20 прислали фото.

2. Водитель автобуса абсолютно не знал, куда ехать, и наш гид вместо того, чтобы нам что-то рассказывать, поясняла маршрут и следила, чтобы водитель не свернул, куда не нужно. (Воды иначально в автобусе не было, ее Наиля купила на какой-то по счету локации.)

3. Всё было БЕГОМ, без преувеличений. Ни в одной локации не было времени, чтобы просто сфотографироваться - делаешь 1 кадр, а группа уже ушла. Даже когда приехали на рынок, не было заложено времени на покупку сувениров - туристы индивидуально просили и нам дали 15-20 минут. Ну как так?

4. Голос гида очень тихий. На столько тихий, что мы, сидя в автобусе на передних местах, - еле слышали. По просьбе туристов она раздала аппараты на ухо и говорила в микрофон. Но ситуации это не изменило - аппараты не работают на расстоянии даже 1,5-2 метров.

5. Разочарованы. Настоятельно НЕ рекомендую.



Наиля - доброжелательная и улыбчивая, но всё выше перечисленное перечеркивает эти достойнства.