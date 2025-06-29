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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Уникальная экскурсия по Бозжире подарит незабываемые впечатления! Впадина Карагие и цветные горы Тирамису удивят даже самых искушённых путешественников
Начало: По вашему адресу проживания
8 июл в 08:30
9 июл в 08:30
27 900 ₽
31 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на Каспии: отдых и шашлыки на берегу
Побыть наедине с природой под шум волн и тёплый ветер с моря
Начало: По месту вашего проживания
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
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20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Актау: история и современность
Вас ждет погружение в историю Актау, где вы услышите о личностях, изменивших город, и насладитесь прогулкой по скальной тропе у моря
9 июл в 10:00
10 июл в 10:00
9600 ₽
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей29 июня 2025На Бозжира 2-ой раз. Среднее плато Бозжира просто фантастика. В первое посещение я там не был. Теперь по Мангистау только с Сергеем и его командой. Алексей.
- ООльга27 июня 2025Благодарю Сергея и Ильдара за организацию путешествия на Марс! Было приятно провести время, узнать много нового, увидеть красивые пейзажи собственными глазами. Путешествие прошло комфортно, весело и под любимую музыку. Обязательно открывайте для себя новые места! Бозжыра - нереально красивое место))
- ААлександр20 июня 2025Спасибо тебе, Сергей за возможность увидеть ЭТО своими глазами! Отличный гид, знающий историю своих мест и суперсобеседник!
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Популярные места»
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