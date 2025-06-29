А Алексей Бозжира: космический Казахстан (всё включено) На Бозжира 2-ой раз. Среднее плато Бозжира просто фантастика. В первое посещение я там не был. Теперь по Мангистау только с Сергеем и его командой. Алексей.

О Ольга Бозжира: космический Казахстан (всё включено) Благодарю Сергея и Ильдара за организацию путешествия на Марс! Было приятно провести время, узнать много нового, увидеть красивые пейзажи собственными глазами. Путешествие прошло комфортно, весело и под любимую музыку. Обязательно открывайте для себя новые места! Бозжыра - нереально красивое место))