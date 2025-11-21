Мои заказы

Белые скалы Бозжиры, слоёные горы Кызылкупа

В путешествии на 650 км из Актау, где всё включено
Мы отправляемся на рассвете — туда, где заканчивается асфальт, и Земля превращается в другую планету. Клыки Бозжиры торчат из мела, будто следы древних титанов. В урочище Кызылкуп — горы цвета кофе и сливок. Каждый их пласт — будто ложка десерта тирамису. Джипы глотают пыль, щелчки фотокамер не смолкают, а сердце танцует от восторга.
Описание экскурсии

Во время поездки мы расскажем, как на пустынном берегу Каспия появился и вырос Актау — город без рек и пресной воды, построенный среди песков и камней.

Вы узнаете, зачем сюда пришли первые геологи и как Мангистау превратился в один из самых загадочных регионов Казахстана.

Здесь каждая скала хранит след древнего океана, а каждая долина — свою легенду. Некоторые из них вы услышите.

Примерный тайминг

8:00— выезд из Актау
9:00— впадина Карагие
11:30— верхняя смотровая площадка урочища Кызылкуп и горы Бокты
12:00 — исследование урочища Кызылкуп (Тирамису)
13:00 — отправка в Бозжиру
14:00 — верхняя панорама Бозжиры: фотосъёмка и релакс.
15:00 — вторая верхняя панорама Бозжиры
16:00 — выезд в Актау
19:30 — прибытие в Актау

Маршрут охватит 600–650 км инопланетной красоты. Тайминг ориентировочный и может корректироваться.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: комфортабельный автомобиль 4×4 (Toyota Land Cruiser, Toyota Prado, Mitsubishi Padjero. HAVAL H9 или CHERRY TIGO 8PRO), питание в пути, вход в национальный парк
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Актау
Уже много лет я организую с командой настоящие джип-туры по Мангистау. Без толп, без суеты — только пустыня, каньоны, меловые горы и приключение на колёсах!

