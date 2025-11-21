Мы отправляемся на рассвете — туда, где заканчивается асфальт, и Земля превращается в другую планету. Клыки Бозжиры торчат из мела, будто следы древних титанов. В урочище Кызылкуп — горы цвета кофе и сливок. Каждый их пласт — будто ложка десерта тирамису. Джипы глотают пыль, щелчки фотокамер не смолкают, а сердце танцует от восторга.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Во время поездки мы расскажем, как на пустынном берегу Каспия появился и вырос Актау — город без рек и пресной воды, построенный среди песков и камней.

Вы узнаете, зачем сюда пришли первые геологи и как Мангистау превратился в один из самых загадочных регионов Казахстана.

Здесь каждая скала хранит след древнего океана, а каждая долина — свою легенду. Некоторые из них вы услышите.

Примерный тайминг

8:00— выезд из Актау

9:00— впадина Карагие

11:30— верхняя смотровая площадка урочища Кызылкуп и горы Бокты

12:00 — исследование урочища Кызылкуп (Тирамису)

13:00 — отправка в Бозжиру

14:00 — верхняя панорама Бозжиры: фотосъёмка и релакс.

15:00 — вторая верхняя панорама Бозжиры

16:00 — выезд в Актау

19:30 — прибытие в Актау

Маршрут охватит 600–650 км инопланетной красоты. Тайминг ориентировочный и может корректироваться.

Организационные детали