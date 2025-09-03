Отправьтесь в однодневное путешествие по фантастическим ландшафтам Мангистау. Вы увидите загадочную Долину шаров, величественную гору Шеркала и причудливые скалы Долины замков. Пройдёте пешими тропами к панорамам, откуда открываются виды на бескрайние степи и каньоны. Опытный гид расскажет легенды и истории этих мест, а вы сделаете впечатляющие фотографии. Завершит день обед с горячим чаем или кофе прямо на смотровой площадке.
Отправьтесь в однодневное путешествие по самым удивительным природным локациям Мангистау. На подготовленных внедорожниках вы посетите:
- Торыш — загадочную Долину шаров;
- живописное урочище Коккала;
- величественную гору Шеркала, прозванную «Львиной крепостью»;
- Айракты-Шоманай, или Долину замков, с петроглифами и причудливыми скальными образованиями. Маршрут пройдёт по пересечённой местности, поэтому в одной машине комфортно путешествовать втроём. Вас ждут пешие прогулки с подъёмами до 1 км, возможность сделать впечатляющие фото и насладиться атмосферой этих мест. В стоимость входит трансфер по маршруту, услуги водителя-гида, питьевая вода и входные билеты в национальный парк. На одной из смотровых площадок для гостей будет организован обед с горячим чаем или кофе и сладостями.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торыш (долина шаров)
- Коккала
- Шеркала
- Айракты Шоманай (долина замков)
Что включено
- Трансфер (подготовленный внедорожник)
- Услуги гида-проводника
- Питьевая вода на всю протяжённость маршрута
- Обед, горячий чай сладости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Актау
Завершение: Г. Актау
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 сен 2025
Экскурсия «Тайны Мангистау». На сайте написана, что продолжительность экскурсии 12 часов, но мы уложились в 6 часов. И это классно, потому что мы не были вымотаны дорогой, жарой и тд.
