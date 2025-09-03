читать дальше За это время мы успели посетить все заявленные локации и чудесно пообедали в природной нише скалы, наблюдая, как Миронов пасутся кони и верблюды в долине. Очень атмосферно! Ездили с гидом Азатом. Добрый веселый парень. Было максимально комфортно. Машина- джип внедорожник Митсубиси. Он был не молод, но на нем мы легко проезжали самые глубокие колеи и ухабистые степные дороги. Кондиционер работал исправно, что немаловажно в данной поездке. Все понравилось! Спасибо!

Экскурсия «Тайны Мангистау». На сайте написана, что продолжительность экскурсии 12 часов, но мы уложились в 6 часов. И это классно, потому что мы не были вымотаны дорогой, жарой и тд.