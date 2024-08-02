Однодневные – экскурсии в Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Актау, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
На машине
5 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Увидеть ландшафты Мангистау, меняющие представление о нашей планете
Начало: По вашему адресу проживания
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Таинственная гора Шеркала, «долина замков» и ажурный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
26 000 за всё до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
26 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Erzhan
    2 августа 2024
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Хочу сказать огромное спасибо Сергею и его команде! Все на высшем уровне. Экскурсовод объясняет все максимально понятно и очень интересно. Организаторы предоставляют все необходимые условия для экскурсий.
  • И
    Ирина
    22 июля 2024
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Путешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, была хорошо организована и спланирована.
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    Мы максимально возможно попали на популярные локации при отсутствии других путешественников. Полуостров открывал нам свои красоты постепенно, удивляя все больше и больше. Сергей знает и любит свой край, рассказывает увлеченно, интересно, полно отвечает на вопросы. Поездка прошла на комфортабельной машине, с кондиционером и большим запасом прохладной воды.

    Путешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, былаПутешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, былаПутешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, былаПутешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, былаПутешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, былаПутешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, былаПутешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, былаПутешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, былаПутешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, былаПутешествие состоялось. Наш капитан Сергей сделал для этого все возможное. Экскурсия проходила по удивительнейшим местам, была
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2024
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Были в июле 2024, дети 10+13 лет и родители. Сергей супер профессиональный водитель с "прокачанным" Прадо. Это оч важно, так
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    как часть пути (небольшая) по бездорожью. Уверенная и быстрая езда, без лихачества. Дети в диком восторге! Гид очень лёгкий в общении, позитивный, без занудства, со знанием края, сумел найти подход и к детям (редкость!) и к взрослым. Организовал несколько "вау-эффектов" по пути;). По нашей просьбе уложили поездку в 8 часов вместо 12 и все успели. И суперская идея была начать поездку в 03.00 - рекомендую если с детьми едете или в жару.

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Однодневные»

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  2. Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
  3. «Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Актау в августе 2024
Сейчас в Актау в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 26 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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