Это джип-путешествие по самым знаковым природным достопримечательностям Мангистау. Вы увидите невероятное разнообразие ландшафтов — белоснежные скалы, слоистые холмы, яркую гору и золотые барханы. Узнаете, почему эти места называют геологическим чудом Казахстана, и почувствуете атмосферу уединения и покоя древней земли.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Бозжыра — природная икона Мангистау

Белоснежные меловые утёсы, возвышающиеся среди безмолвной каменной степи, поражают масштабом и космическим видом. Вы прогуляетесь по краю урочища с панорамным видом, а мы расскажем о временах, когда здесь было море.

Марсианский Кызылкуп

Цветные глиняные холмы, образованные миллионы лет назад. Слоистая палитра охры, розового, белого и серого — результат природной живописи. Вы удивитесь тому, как может выглядеть природа, и сделаете фото, которые не потребуют фильтров

Гора Бокты

Гора правильной трапециевидной формы, её симметричность кажется почти рукотворной. Это один из самых необычных и загадочных пейзажей Мангистау.

Барханы Сенека

Песчаные дюны среди каменных плато. Вы погуляете по тёплому песку, почувствуете мягкий ветер и послушаете тишину.

Вы узнаете:

Как формировались меловые скалы, каньоны и цветные глины

Где можно найти окаменелости морских существ

Какую древнюю фауну скрывает Мангистау

Откуда в степи ракушки

Как выживают растения и животные в засушливом регионе

Примерный тайминг

Старт из Актау — 8:00. Едем до первой локации 2,5–3 часа

Переезды между локациями — 30 минут

На каждый локации проводим 20–30 минут

Обратная дорога — 3–3,5 часа. Возвращаемся в Актау около 20:00

Организационные детали