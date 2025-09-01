Это джип-путешествие по самым знаковым природным достопримечательностям Мангистау.
Вы увидите невероятное разнообразие ландшафтов — белоснежные скалы, слоистые холмы, яркую гору и золотые барханы.
Узнаете, почему эти места называют геологическим чудом Казахстана, и почувствуете атмосферу уединения и покоя древней земли.
Описание экскурсии
Бозжыра — природная икона Мангистау
Белоснежные меловые утёсы, возвышающиеся среди безмолвной каменной степи, поражают масштабом и космическим видом. Вы прогуляетесь по краю урочища с панорамным видом, а мы расскажем о временах, когда здесь было море.
Марсианский Кызылкуп
Цветные глиняные холмы, образованные миллионы лет назад. Слоистая палитра охры, розового, белого и серого — результат природной живописи. Вы удивитесь тому, как может выглядеть природа, и сделаете фото, которые не потребуют фильтров
Гора Бокты
Гора правильной трапециевидной формы, её симметричность кажется почти рукотворной. Это один из самых необычных и загадочных пейзажей Мангистау.
Барханы Сенека
Песчаные дюны среди каменных плато. Вы погуляете по тёплому песку, почувствуете мягкий ветер и послушаете тишину.
Вы узнаете:
- Как формировались меловые скалы, каньоны и цветные глины
- Где можно найти окаменелости морских существ
- Какую древнюю фауну скрывает Мангистау
- Откуда в степи ракушки
- Как выживают растения и животные в засушливом регионе
Примерный тайминг
- Старт из Актау — 8:00. Едем до первой локации 2,5–3 часа
- Переезды между локациями — 30 минут
- На каждый локации проводим 20–30 минут
- Обратная дорога — 3–3,5 часа. Возвращаемся в Актау около 20:00
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на полноприводном внедорожнике Mitsubishi Pajero или Toyota Fortuner, обед в полевых условиях (горячее, салат, десерт и чай), питьевая вода
- Подходит для взрослых и детей от 6 лет людей с базовым уровнем физической подготовки — пешие участки несложные, но требуют осторожности
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владислав, я профессиональный гид по Мангистаускому региону Казахстана. Родился, вырос и живу в этом регионе. Я обладаю многолетним опытом в проведении джип-туров. Мои поездки разработаны так, чтобы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 сен 2025
Супер, восторг. Влад классный гид, не торопит, времени достаточно на каждой локации. Вкусный по домашнему обед. Рекомендую. Пламенный привет из Питера.
Дата посещения: 1 сентября 2025
Г
Губайдуллина
4 авг 2025
Спасибо огромное за очень впечатляющую экскурсию!!! Ощущения, что побывали на другой планете, в другом мире! Очень и очень рекомендую путешествовать в Казахстан, особенно в Актау: чистейшее море, масса достопримечательностей, добрейшие люди! Наш гид по Казахстану из Актау Владислав рассказал очень много интересного, захватывающего, захотелось вернуться сюда снова!!! Зачем ехать в Египет, когда вот он... СПАСИБО!!!
Дата посещения: 4 августа 2025
О
Ольга
5 ноя 2025
Все было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичку 😁. Огромное спасибо Владиславу за экскурсию и отдельное спасибо за обед
Лилия
3 окт 2025
Хотим поблагодарить Владислава за прекрасное и удивительное приключение.
Гора Бокты, урочище Бозжира, горы-"тирамису", бескрайняя степь навсегда заняли место в моём сердце. Это удивительные картины наяву, волшебный космос, другая планета. Не сомневайтесь
Гора Бокты, урочище Бозжира, горы-"тирамису", бескрайняя степь навсегда заняли место в моём сердце. Это удивительные картины наяву, волшебный космос, другая планета. Не сомневайтесь
Поморцева
15 сен 2025
Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие, которое произошло со мной и моими подругами за последний год! У нас в Тюмени
Елена
15 сен 2025
Тур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняя степь, скалы самых разнообразных и удивительных форм! Бокты, Бозжыра! ВПЕЧАТЛЕНИЯ - Восторг! И почему
А
Аскар
7 сен 2025
Восхитительно, спасибо! Владислав выше всех похвал, профессионал!
Нурлан
7 сен 2025
Недавно мы посетили урочище Бозжыра с гидом Владиславом, и это было одно из самых ярких путешествий! Владислав забрал нас прямо из отеля ровно в назначенное время, в 8 утра, что
Ю
Юрий
19 июл 2025
Шикарная экскурсия, очень хороший гид-водитель, от души спасибо за это приключение!! Рекомендую всем 👍
Входит в следующие категории Актау
