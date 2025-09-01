Мои заказы

Открывая полуостров Мангистау (из Актау)

Ощутить масштаб и тишину самых диких мест Казахстана
Это джип-путешествие по самым знаковым природным достопримечательностям Мангистау.

Вы увидите невероятное разнообразие ландшафтов — белоснежные скалы, слоистые холмы, яркую гору и золотые барханы.

Узнаете, почему эти места называют геологическим чудом Казахстана, и почувствуете атмосферу уединения и покоя древней земли.
5
9 отзывов
Открывая полуостров Мангистау (из Актау)© Владислав
Открывая полуостров Мангистау (из Актау)© Владислав
Открывая полуостров Мангистау (из Актау)© Владислав

Описание экскурсии

Бозжыра — природная икона Мангистау

Белоснежные меловые утёсы, возвышающиеся среди безмолвной каменной степи, поражают масштабом и космическим видом. Вы прогуляетесь по краю урочища с панорамным видом, а мы расскажем о временах, когда здесь было море.

Марсианский Кызылкуп

Цветные глиняные холмы, образованные миллионы лет назад. Слоистая палитра охры, розового, белого и серого — результат природной живописи. Вы удивитесь тому, как может выглядеть природа, и сделаете фото, которые не потребуют фильтров

Гора Бокты

Гора правильной трапециевидной формы, её симметричность кажется почти рукотворной. Это один из самых необычных и загадочных пейзажей Мангистау.

Барханы Сенека

Песчаные дюны среди каменных плато. Вы погуляете по тёплому песку, почувствуете мягкий ветер и послушаете тишину.

Вы узнаете:

  • Как формировались меловые скалы, каньоны и цветные глины
  • Где можно найти окаменелости морских существ
  • Какую древнюю фауну скрывает Мангистау
  • Откуда в степи ракушки
  • Как выживают растения и животные в засушливом регионе

Примерный тайминг

  • Старт из Актау — 8:00. Едем до первой локации 2,5–3 часа
  • Переезды между локациями — 30 минут
  • На каждый локации проводим 20–30 минут
  • Обратная дорога — 3–3,5 часа. Возвращаемся в Актау около 20:00

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на полноприводном внедорожнике Mitsubishi Pajero или Toyota Fortuner, обед в полевых условиях (горячее, салат, десерт и чай), питьевая вода
  • Подходит для взрослых и детей от 6 лет людей с базовым уровнем физической подготовки — пешие участки несложные, но требуют осторожности
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владислав, я профессиональный гид по Мангистаускому региону Казахстана. Родился, вырос и живу в этом регионе. Я обладаю многолетним опытом в проведении джип-туров. Мои поездки разработаны так, чтобы
читать дальше

каждый путешественник мог насладиться красотой и уникальностью местных ландшафтов. Я всегда готов предложить индивидуальный подход, учитывая ваши интересы и пожелания. Работаю с командой профессиональных гидов. Присоединяйтесь к нам, и мы покажем вам Мангистау во всей его красе. Вместе мы переживём незабываемые приключения и создадим воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. С нетерпением ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
Анна
1 сен 2025
Супер, восторг. Влад классный гид, не торопит, времени достаточно на каждой локации. Вкусный по домашнему обед. Рекомендую. Пламенный привет из Питера.
Дата посещения: 1 сентября 2025
Г
Губайдуллина
4 авг 2025
Спасибо огромное за очень впечатляющую экскурсию!!! Ощущения, что побывали на другой планете, в другом мире! Очень и очень рекомендую путешествовать в Казахстан, особенно в Актау: чистейшее море, масса достопримечательностей, добрейшие люди! Наш гид по Казахстану из Актау Владислав рассказал очень много интересного, захватывающего, захотелось вернуться сюда снова!!! Зачем ехать в Египет, когда вот он... СПАСИБО!!!
Дата посещения: 4 августа 2025
О
Ольга
5 ноя 2025
Все было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичку 😁. Огромное спасибо Владиславу за экскурсию и отдельное спасибо за обед
Все было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичкуВсе было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичкуВсе было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичкуВсе было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичкуВсе было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичкуВсе было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичкуВсе было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичкуВсе было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичкуВсе было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичкуВсе было неожиданно замечательно! И марсианские достопримечательности, и гордые верблюды в степи, и даже увидели лисичку
Лилия
Лилия
3 окт 2025
Хотим поблагодарить Владислава за прекрасное и удивительное приключение.
Гора Бокты, урочище Бозжира, горы-"тирамису", бескрайняя степь навсегда заняли место в моём сердце. Это удивительные картины наяву, волшебный космос, другая планета. Не сомневайтесь
читать дальше

- вы обязательно должны это увидеть, а то, что увидите останется в вашей памяти!
Владислав сделал наш день незабываемым, он профессионал своего дела, лёгкий и приятный в общении. Отличный материал, много фактов, познавательно и увлекательно.
ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЕМ ВЛАДИСЛАВА!!!
Очень интересная экскурсия, прекрасный гид, уютный джип. А обед - домашняя, горячая, по-домашнему вкусная еда. Это очень приятно и мило, за это отдельное спасибо)
А через год планируем с Владиславом поехать смотреть каменные шары)
Владислав, огромное спасибо, желаем вам удачи!

Поморцева
Поморцева
15 сен 2025
Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие, которое произошло со мной и моими подругами за последний год! У нас в Тюмени
читать дальше

(Россия) никто никогда и не слышал про Мангистау и его удивительные космические ландшафты, даже гиды турагентств. Большое упущение на мой взгляд. Здесь огромный туристический потенциал. Это что-то волшебное как из фантастического фильма про другую Галактику. Фотографии говорят сами за себя, да и то, камера телефона не может передать этих масштабов гор, впадин, красоты этой удивительной земли.
И конечно, все эти восхищенные фразы были бы невозможны без профессионального, внимательного и умного гида, которым является Владислав, открывший для нас и показавший нам эти красОты.
Вот что значит повезло с гидом! Более внимательного, заботливого, пунктуального, доброжелательного и умного мужчину я давно не встречала. С ним как на одной волне, он улавливливает любое настроение и желание своих гостей. По моему, это самое важное в работе профессионала. Чего стоит только горячий домашний обед, волшебным образом появившийся за пару минут среди каменистой пустыни!! Я была поражена, насколько можно прочувствовать, что хотят твои попутчики. Столько заботы, безопасности, доброты во всем этом!! Так хочется повторить и приехать ещё много раз.
Большое спасибо за это уникальное путешествие.
Обязательно вернёмся.

Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,Поездка на Кызыл-Куп (Тирамису), гору Бокты и на Бозжыру- это самое классное, удивительное и интересное путешествие,
Елена
Елена
15 сен 2025
Тур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняя степь, скалы самых разнообразных и удивительных форм! Бокты, Бозжыра! ВПЕЧАТЛЕНИЯ - Восторг! И почему
читать дальше

же раньше не знала про это место? Там внепланетно красиво, как на Марсе, только лучше 😀просто смотрите фото!! Вокруг простор и в мыслях я уже птица, ощущение свободы льётся откуда-то сверху!
Огромная благодарность нашему гиду и организатору Владиславу. Владислав - супер-профессионал/водитель/гид. В этом путешествии накормил очень-очень вкусно, так вкусно, что попросила даже рецепт куриного паштета. Это отвал башки🤪
Всем искателям приключений рекомендую побывать на данном маршруте. Будет точно нескучно, интересно, красиво, вкусно!:)

Тур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняяТур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняяТур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняяТур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняяТур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняяТур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняяТур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняяТур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняяТур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняяТур на джипе по полуострову Мангистау превзошел все ожидания. В памяти навсегда останутся яркие картинки: бескрайняя
А
Аскар
7 сен 2025
Восхитительно, спасибо! Владислав выше всех похвал, профессионал!
Нурлан
Нурлан
7 сен 2025
Недавно мы посетили урочище Бозжыра с гидом Владиславом, и это было одно из самых ярких путешествий! Владислав забрал нас прямо из отеля ровно в назначенное время, в 8 утра, что
читать дальше

сразу придало ощущение надежности и комфорта.

Он оказался очень приветливым, внимательным и доброжелательным человеком, прекрасно владеющим экскурсионным материалом. В дороге мы услышали множество увлекательных историй – археологических, палеонтологических, исторических – связанных с местами, которые посещали.

Дорога из Актау до Бозжыры отличная, асфальтовая, поездка прошла легко и безопасно. По пути мы сделали остановку на Карагие – самом глубоком месте в Казахстане, виды там действительно впечатляют. Затем спустились в урочище Кызылтуп, где у подножия горы Бокты нас ждал вкусный и аккуратно приготовленный Владиславом ланч – все чисто, уютно, продумано до мелочей.

Кульминацией стала сама Бозжыра – мы осмотрели ее с трех разных точек, каждая открывала новые потрясающие виды. А в завершение Владислав сделал настоящий сюрприз – показал нам маленькие акульи зубы, найденные здесь. Это добавило поездке особую изюминку.

Отдельно хочу отметить аккуратное вождение, отличное состояние машины и атмосферу безопасности на протяжении всего дня. Реальность превзошла все ожидания – от организации и знаний гида до мелких деталей, которые создают общее впечатление.

Владислав – настоящий профессионал своего дела. Смело рекомендую его как гида для поездки на Бозжыру!

Ю
Юрий
19 июл 2025
Шикарная экскурсия, очень хороший гид-водитель, от души спасибо за это приключение!! Рекомендую всем 👍
Шикарная экскурсия, очень хороший гид-водитель, от души спасибо за это приключение!! Рекомендую всем 👍Шикарная экскурсия, очень хороший гид-водитель, от души спасибо за это приключение!! Рекомендую всем 👍Шикарная экскурсия, очень хороший гид-водитель, от души спасибо за это приключение!! Рекомендую всем 👍

Входит в следующие категории Актау

