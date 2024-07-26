Алматы обладает особым шармом — и его обязательно нужно запечатлеть! Давайте вместе выберем идеально подходящую локацию — пройдёмся по улицам или отправимся на природу. И я сделаю для вас живые и яркие портреты, которые станут прекрасным напоминанием о поездке.

Описание фото-прогулки

Место съёмки выбираете вы! Можем отправиться на прогулку по улочкам города, заглянуть в ботанический сад или Президентский парк. Или даже поехать на Шымбулак или Капчагайское водохранилище — и это ещё не все. Перед встречей мы обсудим ваши пожелания — и конечно, я помогу с выбором подходящего образа.

А затем отправимся творить!

Кому подойдёт фотопрогулка

Абсолютно всем — парам, семьям, компаниям друзей и тем, кто путешествует в одиночку. Даже если вы никогда не фотографировались — не переживайте, я буду подсказывать лучшие позы и выберу яркие ракурсы.

Организационные детали