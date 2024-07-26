Алматы обладает особым шармом — и его обязательно нужно запечатлеть! Давайте вместе выберем идеально подходящую локацию — пройдёмся по улицам или отправимся на природу. И я сделаю для вас живые и яркие портреты, которые станут прекрасным напоминанием о поездке.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Место съёмки выбираете вы! Можем отправиться на прогулку по улочкам города, заглянуть в ботанический сад или Президентский парк. Или даже поехать на Шымбулак или Капчагайское водохранилище — и это ещё не все. Перед встречей мы обсудим ваши пожелания — и конечно, я помогу с выбором подходящего образа.
А затем отправимся творить!
Кому подойдёт фотопрогулка
Абсолютно всем — парам, семьям, компаниям друзей и тем, кто путешествует в одиночку. Даже если вы никогда не фотографировались — не переживайте, я буду подсказывать лучшие позы и выберу яркие ракурсы.
Организационные детали
- В течение двух недель после прогулки вы получите около 100 фотографий в цветокоррекции (и сможете выбрать 25 фото для ретуши)
- До выбранного места съёмки можно доехать на такси или общественном транспорте (если локация в черте города), транспортные расходы оплачиваете вы
- Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без информационного содержания
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Алматы
Меня зовут Анастасия и я портретный фотограф со стажем 10 лет. Самое важное в фотографии для меня — эмоции людей. Я очень люблю ловить ваши улыбки. Со мной не страшно, а наоборот — очень комфортно. Давайте вместе с вами создадим киношную историю?Задать вопрос
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