1 отзыв оставили туристы

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Алма-Ата для новичков

История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Shynar
Shynar – Гид из Алматы
Каждый дом Старого города пропитан историей 📖 и культурой прошлых столетий.

Вы узнаете, как Алма-Ата стала частью Великого шелкового пути, как она застраивалась при царе и Советском Союзе и как развивалась после получения независимости.

А еще пройдете по улицам, где жили поэты, певцы и писатели, эвакуированные в военные годы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Алма-Ата для новичков
Алма-Ата для новичков

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Алма-Аты
Мы начнем прогулку 👣 у театра оперы и балета имени Абая. Вы увидите расположенный рядом с ним живописный парк 🌳 и построенные японскими военнопленными дома, где жила казахская элита. Далее пройдете по аллеям парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев и рассмотрите мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны.

«Местный Арбат», Зеленый базар и не только
Вы рассмотрите старейшее здание города — собор Зенкова — и узнаете, действительно ли оно построено без единого гвоздя и как ему удалось пережить землетрясение 1910 года. А также посетите музей 🖼 национальных инструментов и купите восточные сладости на Зеленом базаре. По пути на «местный Арбат» увидите Кызыл-Тан — здание бывшего Верненского торгового дома конца XIX — начала XX веков.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в музей национальных инструментов оплачиваются отдельно — около 60 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 у театра оперы и балета имени Абая
Алма-Ата для новичков
Алма-Ата для новичков
Алма-Ата для новичков
Алма-Ата для новичков
Алма-Ата для новичков
Алма-Ата для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Shynar
Shynar
Меня зовут Шынар, я знаток-любитель. Хорошо знаю историю Казахстана и Алматы. Часто хожу в театры, музеи и на выставки. С радостью покажу вам город глазами увлеченного местного жителя и добавлю к известным фактам свои истории и забавные случаи. Надеюсь на скорую встречу!
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1 отзыв оставили туристы

26 февраля 2020
Идеально для первого короткого знакомства с Алматы. У нас был только 1 вечер в городе. Получили всю возможную информацию и ответы на вопросы о городе, стране, обычаях и культуре. Надеемся ещё побывать здесь, и обязательно в горах. Спасибо!

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