1 отзыв оставили туристы

Прошлое и настоящее Алма-Аты Мы начнем прогулку 👣 у театра оперы и балета имени Абая. Вы увидите расположенный рядом с ним живописный парк 🌳 и построенные японскими военнопленными дома, где жила казахская элита. Далее пройдете по аллеям парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев и рассмотрите мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны.
«Местный Арбат», Зеленый базар и не только Вы рассмотрите старейшее здание города — собор Зенкова — и узнаете, действительно ли оно построено без единого гвоздя и как ему удалось пережить землетрясение 1910 года. А также посетите музей 🖼 национальных инструментов и купите восточные сладости на Зеленом базаре. По пути на «местный Арбат» увидите Кызыл-Тан — здание бывшего Верненского торгового дома конца XIX — начала XX веков.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в музей национальных инструментов оплачиваются отдельно — около 60 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 у театра оперы и балета имени Абая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Шынар, я знаток-любитель. Хорошо знаю историю Казахстана и Алматы. Часто хожу в театры, музеи и на выставки. С радостью покажу вам город глазами увлеченного местного жителя и добавлю к известным фактам свои истории и забавные случаи. Надеюсь на скорую встречу!
Идеально для первого короткого знакомства с Алматы. У нас был только 1 вечер в городе. Получили всю возможную информацию и ответы на вопросы о городе, стране, обычаях и культуре. Надеемся ещё побывать здесь, и обязательно в горах. Спасибо!