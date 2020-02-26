1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Алма-Аты

Мы начнем прогулку 👣 у театра оперы и балета имени Абая. Вы увидите расположенный рядом с ним живописный парк 🌳 и построенные японскими военнопленными дома, где жила казахская элита. Далее пройдете по аллеям парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев и рассмотрите мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны.

«Местный Арбат», Зеленый базар и не только

Вы рассмотрите старейшее здание города — собор Зенкова — и узнаете, действительно ли оно построено без единого гвоздя и как ему удалось пережить землетрясение 1910 года. А также посетите музей 🖼 национальных инструментов и купите восточные сладости на Зеленом базаре. По пути на «местный Арбат» увидите Кызыл-Тан — здание бывшего Верненского торгового дома конца XIX — начала XX веков.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в музей национальных инструментов оплачиваются отдельно — около 60 рублей с человека.