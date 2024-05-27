Фотосессии в Алматы с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Алматы, цены от 4 930 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
1 отзыв
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
«06:30 Сбор на месте встречи07:00 Выезд из Алматы10:00-13:00 Прибытие в Чарынский каньон, фотосессия13»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270 за человека
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
3 отзыва
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
«06:30–07:00 — cбор группы и выезд из Алматы10:00–13:00 — прогулка и фотосессия в Чарынском каньоне13»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935 за человека
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
«При желании можем устроить фотосессию на лошадях или на лодке»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930 за человека
Фотопрогулка по Алматы
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотопрогулка в Алматы: запечатлейте моменты
Погрузитесь в атмосферу Алматы с профессиональным фотографом. Выберите маршрут и создайте неповторимые воспоминания
«Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без информационного содержания»
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
100008 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
    Все было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура Дмитрий (это было определяющим фактором
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    при выборе) и все направленные вопросы он не переадресует, а решает сам. Мои предубеждения на предмет транспорта в корне поменялись: с виду маленькая и старенькая Delica оказалась в прекрасном состоянии и по комфорту не уступала популярным Toyota Hiace, а по проходимости давала фору! Что касается самой экскурсии, мы были приятно удивлены, что отмененная (по согласованию сторон) из за погодного коллапса, была перенесена на следующий день (а не через неделю например) и мы не только получили бонусом еще 3 локации, но и осталась "опция" с профессиональной фотосессией!

    Все было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура ДмитрийВсе было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура ДмитрийВсе было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура ДмитрийВсе было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура Дмитрий
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
    Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся! Хочу сразу сказать что
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    в полной мере экскурсией это назвать нельзя, гида как такового не было, был организатор который всех встретил, и водитель он же фотограф в одном лице. Поездка была на комфортном минивене, в группе нас было 8 человек. Посетили мы два каньона и 2 озёра (хоть было заявлено всего 1). С погодой нам повезло. Водитель очень аккуратный, едет спокойно, перед каждой ямкой тормозит, вообщем молодец. На все вопросы отвечал четко и по делу, но рассказывать то особо ничего и не нужно, это как с гидом в лес идти 😂. Но природа вау!!!! Каньоны оставили неизгладимое впечатление, озёра просто красота неземная! Фото получились просто сногсшибательные, сейчас пока ещё нет обработанных (на это надо несколько дней) но «сырые» фотки нам скинули в группу сразу же, на следующий день. Вообщем экскурсию и эту турфирму рекомендую всем 100%, ранний выезд это таааакой плюс, мы везде приезжали первые, и у нас была возможность фотографироваться без лишних людей, а вот когда мы уезжали следом приезжали большие автобусы и от туда шла такая толпа народу что не то что сфотографироваться бы не получилось, посмотреть то толком ничего бы не смогли. Единственное это то что хочу предупредить, маленьких детей в такую поездку брать нельзя, они просто не выдержат маршрут, а ходить надо много, ну и пожилым людям тоже не рекомендую, маршрут не на 15 минут, у меня икры до сих пор болят 😂😂😂, много ступенек вверх/вниз, подъемы в горку, так что обувь должна быть соответствующая да и одежда тоже. К слову сказать у нас было 4 локации и я 4 раза спокойно переодевалась в машине, никакого напряга от водителя и участников группы небыло. Вообщем ребята вы супер!!!!! Процветания вашей фирме!!!! Всем вас буду советовать!!! 10 из 10

    Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
    Всё понравилось, красиво. Дорога пешком не самая простая, поэтому проще будет для более молодых. Во время экскурсии понадобились дополнительные деньги, наличные, на переезды, туалет и еду.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
    Потрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вам спасибо. Вы невероятно позитивные,
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    дружелюбные, остроумные и профессионалы! Наше путешествие прошло на максималках по всем параметрам. Нам показали самые красивые локации, сделали фото, сделали видео, смонтировали и всячески помогали нам со всеми вопросами, что у нас возникали. Ощущение команды возникло сразу же! Ребята, так держать! Очень хочу вернуться с семьей и еще раз сгонять с вами в путешествие!) Однозначно 10 звезд!

    Потрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вам
  • О
    Оксана
    16 мая 2024
    Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
    Незабываемые места и впечатления! Большое спасибо Юле за экскурсию и фотографии
    Незабываемые места и впечатления! Большое спасибо Юле за экскурсию и фотографии
  • С
    Станислав
    14 апреля 2024
    Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
    Восхитительная экскурсия!!! Глубокая благодарность Дмитрию, всё на высшем уровне, совершенно идеально и с максимальным расслаблением. Изумительный день, проведенный среди необыкновенного великолепия и в компании, которая была просто выше всяких похвал. Невероятный день!!! Огромная благодарность за организацию и проведение!
    Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!
  • L
    Lina
    4 марта 2024
    Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
    Ну что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летом они были бы ещё
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    лучше, хотя по мне горы в снегу это сказка, а озеро к сожалению покрыто льдом. Если буду летом в Казахстане, обязательно возьму эту экскурсию повторно. Очень понравилось цена-качество. После бронирования со мной оперативно связалась Юлия, рассказала что где и как, понравилось что оплата в рублях и можно перевести на карту. Гид Дмитрий очень много знает об этих местах, и ещё рассказал о самом городе, было интересно и весело, очень позитивный человек, ну и конечно же фото которые делал тоже Дмитрий, очень красивые, я на свой телефон делала только видео а Дмитрий фотографировал нас и природу с красивых ракурсов потом скинул все фото в общий чат. В общем я хорошо отдохнула и получила красивые фото. Спасибо организаторам и всем кто был в этот день рядом) было весело!!!

    Ну что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летомНу что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летомНу что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летом

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Фотопрогулки»

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  2. Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
  3. Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
  4. Фотопрогулка по Алматы
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  2. Самое главное
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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 4 930 до 8 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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