1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
«06:30 Сбор на месте встречи07:00 Выезд из Алматы10:00-13:00 Прибытие в Чарынский каньон, фотосессия13»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
«06:30–07:00 — cбор группы и выезд из Алматы10:00–13:00 — прогулка и фотосессия в Чарынском каньоне13»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
«При желании можем устроить фотосессию на лошадях или на лодке»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотопрогулка в Алматы: запечатлейте моменты
Погрузитесь в атмосферу Алматы с профессиональным фотографом. Выберите маршрут и создайте неповторимые воспоминания
«Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без информационного содержания»
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
100008 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей27 мая 2024Все было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура Дмитрий (это было определяющим фактором
- ММарина25 мая 2024Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся! Хочу сразу сказать что
- ЕЕвгений22 мая 2024Всё понравилось, красиво. Дорога пешком не самая простая, поэтому проще будет для более молодых. Во время экскурсии понадобились дополнительные деньги, наличные, на переезды, туалет и еду.
- ННаталья18 мая 2024Потрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вам спасибо. Вы невероятно позитивные,
- ООксана16 мая 2024Незабываемые места и впечатления! Большое спасибо Юле за экскурсию и фотографии
- ССтанислав14 апреля 2024Восхитительная экскурсия!!! Глубокая благодарность Дмитрию, всё на высшем уровне, совершенно идеально и с максимальным расслаблением. Изумительный день, проведенный среди необыкновенного великолепия и в компании, которая была просто выше всяких похвал. Невероятный день!!! Огромная благодарность за организацию и проведение!
- LLina4 марта 2024Ну что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летом они были бы ещё
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Фотопрогулки»
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