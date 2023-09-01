1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
«Наш маршрут лежит вдоль улицы, названной в честь знаменитого караванного торгового пути, пролегавшего по территории Южного Казахстана между Восточной Азией и Средиземноморьем»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
Красоты Алматы: атмосферная фотосессия
Сделать снимки в самых красивых уголках города или окрестностей и полюбить фотографироваться
«Давайте вместе выберем идеально подходящую локацию — пройдёмся по улицам или отправимся на природу»
26 июля в 08:00
27 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Проспект Абая в Алматы: символ рассвета и культурное наследие
Погрузитесь в историю Алматы, пройдя по проспекту Абая, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Абаю
«Эта улица стала одним из символов преобразований, когда уютный город у подножия Заилийского Алатау приобрел столичный лоск»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия1 сентября 2023Нашим гидом по Жибек Жолы была Шынар. Очень интересно рассказала об истории Казахстана и о современности и, конечно, о городе.
- ААлександр29 августа 2023Экскурсию проводила Динара. Мне трудно вспомнить более патриотичного человека, чем она. Масса информации об истории Казахстана, городе Алма Ата, традициях и обычаях. Замечательное чаепитие, после которого сутки мы были сыты. Спасибо за гостеприимство. 🙏💕
- ВВиктория16 августа 2023Экскурсоводом у нас была прекрасная Динара. Очень доступно все рассказала, ответила на все наши вопросы, познакомила с казахской кухней! Бонусом Динара прислала ссылки интересующей нас продукции. Рекомендую посетить! Эмоции надолго!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Алматы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод