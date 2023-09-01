читать дальше Здорово встретить такого увлеченного и знающего человека)))) Я была с сыном 13 лет, и мы оба были под впечатлением от того, что увидели и узнали!

Нашим гидом по Жибек Жолы была Шынар. Очень интересно рассказала об истории Казахстана и о современности и, конечно, о городе.