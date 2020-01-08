1 отзыв оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Алма-Ате

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на улице Гоголя
  • Заказать экскурсию

1450 за человека

У этой экскурсии1 отзыв
5
Tripster
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Tripster – представитель в Алма-Ате
Мы пройдем главными улицами бывшей столицы, осмотрим великолепный деревянный собор, грандиозный банный комплекс, а также заглянем на старинный восточный рынок.

Вы погрузитесь в шарм и колорит южной столицы, узнаете о выдающихся деятелях республики и ключевых исторических событиях, увидите город-сад глазами местных жителей и научитесь в нем ориентироваться.
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате

Что вас ожидает

Новый-Старый город
Мы встретимся в парке 28 панфиловцев, в центре «Старого города», который в XIX веке еще звался новым. Вы увидите мемориал славы и вечный огонь, изящный деревянный Вознесенский собор, когда-то носивший имя Туркестанского Софийского, и первый независимый театр Казахстана «ARTИШОК». Мы пройдем по главной аллее парка, под тенью Тянь-Шанских елей, и поговорим о его судьбе и трансформациях.

Казахская аристократия
Выйдя из мемориального заповедника, мы окажемся в историческом «Золотом квадрате» города, возле знаменитых бань «Арасан». В комплекс входят восточные, русские и финские бани, водолечебница, душевой павильон, детское отделение. Вы услышите рассказ о первых дореволюционных городских банях, о строительстве «Арасан» и его архитектуре «кунаевского» периода. Рассмотрев здание, мы отправимся к улице Панфилова — местному Арбату, одному из ключевых мест не только в Алма-Ате, но и в городе Верном. Вдоль улицы располагается два крупных торговых центра — ЦУМ и Пассаж, два кинотеатра, множество книжных лавок, художественных галерей, театров и уютных кофеен. Вам встретятся танцоры и музыканты, удивят фокусники и художники, а, если повезет, вы застанете ежегодный фестиваль современного искусства.

Восточный базар и купечество
Последним пунктом нашей экскурсии станет «Зеленый базар» — один из старейших рынков Казахстана. Вы узнаете историю «Гостиного двора и его купечества», находившегося здесь до землетрясения, услышите о его туркестанском изяществе и значении для развития города. Мы поговорим о функционировании рынка во время войны и советском стиле конструктивизм, после чего вы сможете пройтись меж прилавков и попробовать наш «Апорт Алматинский».

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы об Алма-Ате, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять головной убор и бутылку воды.
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Ежедневная прогулка по Алма-Ате

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала на улице Гоголя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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1 отзыв оставили туристы

8 января 2020
Экскурсия прошла на отлично с +. Анна очень интересно рассказывает, маршрут построен грамотно- вроде на небольшом участке, но не вернулись на одно и тоже место не разу. Много интересной исторической информации о городе. Были даны рекомендации - что ещё Посмотреть в городе! Благодарю 🙏 очень буду рекомендовать !!!

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