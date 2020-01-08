1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Новый-Старый город

Мы встретимся в парке 28 панфиловцев, в центре «Старого города», который в XIX веке еще звался новым. Вы увидите мемориал славы и вечный огонь, изящный деревянный Вознесенский собор, когда-то носивший имя Туркестанского Софийского, и первый независимый театр Казахстана «ARTИШОК». Мы пройдем по главной аллее парка, под тенью Тянь-Шанских елей, и поговорим о его судьбе и трансформациях.

Казахская аристократия

Выйдя из мемориального заповедника, мы окажемся в историческом «Золотом квадрате» города, возле знаменитых бань «Арасан». В комплекс входят восточные, русские и финские бани, водолечебница, душевой павильон, детское отделение. Вы услышите рассказ о первых дореволюционных городских банях, о строительстве «Арасан» и его архитектуре «кунаевского» периода. Рассмотрев здание, мы отправимся к улице Панфилова — местному Арбату, одному из ключевых мест не только в Алма-Ате, но и в городе Верном. Вдоль улицы располагается два крупных торговых центра — ЦУМ и Пассаж, два кинотеатра, множество книжных лавок, художественных галерей, театров и уютных кофеен. Вам встретятся танцоры и музыканты, удивят фокусники и художники, а, если повезет, вы застанете ежегодный фестиваль современного искусства.

Восточный базар и купечество

Последним пунктом нашей экскурсии станет «Зеленый базар» — один из старейших рынков Казахстана. Вы узнаете историю «Гостиного двора и его купечества», находившегося здесь до землетрясения, услышите о его туркестанском изяществе и значении для развития города. Мы поговорим о функционировании рынка во время войны и советском стиле конструктивизм, после чего вы сможете пройтись меж прилавков и попробовать наш «Апорт Алматинский».