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🚗 На машине 25% скидка Мини-группа 13 часов 30 отзывов Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом Начало: У метро «Байконур» Расписание: в субботу в 06:00 7000 5 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта Начало: По договоренности 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 19 отзывов Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли 27 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 25 отзывов Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом Начало: в вашем отеле в городе Алматы 41 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 64 отзыва Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111) 13 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 7 часов 16 отзывов Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии Начало: На улице Демьяна Бедного Расписание: ежедневно в 07:30 6100 5 490 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 1 отзыв Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду Начало: Недалеко от метро Байконур 2 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 32 отзыва Ежедневная прогулка по Алматы Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: На улице Гоголя Расписание: ежедневно в 15:15 2 209 ₽ за человека

🚗 На машине ⚡️ На электромобиле 10% скидка Индивидуальная 4 часа 3 отзыва По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте 21000 18 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 13 отзывов Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты Начало: В районе станции метро «Байконур» Расписание: ежедневно в 05:00 8 000 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 11 отзывов Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре 40600 36 540 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Знакомство с южной столицей Казахстана Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога Начало: По договоренности с гидом 9 688 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 2 часа 7 отзывов Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города Начало: В районе Театра оперы и балета Расписание: ежедневно в 12:00 2500 2 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 8 отзывов Знакомство с Алматы - в мини-группе Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась Начало: На площади Абая Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении Начало: У вашего отеля 24 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 6 отзывов Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы Погружение в природу Кыргызстана: подвесной мост, Голубиный водопад, парк Ала-Арча и курорт Чункурчак в мини-группе из Алматы Начало: На пр. Суюнбая Расписание: в пятницу в 05:30 12 100 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Мини-группа 6 часов 4 отзыва Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации Начало: На ул. Демьяна Бедного Расписание: ежедневно в 09:00 7100 6 745 ₽ за человека

🚗 На машине 15% скидка Фотопрогулка 13 часов 1 отзыв Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом Начало: На улице Демьяна Бедного Расписание: ежедневно в 06:30 6200 5 270 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции 16490 14 841 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами Начало: У вашего отеля или указанного адреса 38 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Уникальное путешествие из Алматы: Тамгалы-Тас и Город кочевников Вас ждет погружение в мир древних петроглифов и культурное наследие Казахстана, с посещением киносъемочной площадки в степи Начало: На ул. Демьяна Бедного 26600 23 940 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 47 отзывов Алматы вас вдохновит Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии Начало: По договоренности с гидом 14 532 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Джип-тур по плато Ассы и Тургеньскому ущелью: приключение в Алматы Проведите незабываемый день, исследуя великолепие плато Ассы и Тургеньского ущелья на внедорожнике с личным гидом Начало: У вашего отеля 30 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Мини-группа 12 часов 5 отзывов Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото Начало: На улице Демьяна Бедного Расписание: ежедневно в 06:30 5871 4 991 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова от 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 30% скидка Мини-группа 12 часов 2 отзыва Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас Начало: На ул. Демьяна Бедного Расписание: ежедневно в 06:00 7100 4 970 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 12 часов 4 отзыва Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе) Начало: На улице Демьяна Бедного 7490 5 992 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 4 часа 1 отзыв Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений Начало: В одном из баров в центре города 3000 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида Начало: У кафе Del papa 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 25% скидка Фотопрогулка 12 часов 3 отзыва Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии Начало: В районе ул. Демьяна Бедного Расписание: ежедневно в 06:00 6580 4 935 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях Начало: У вашего отеля 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией Начало: В центре города от 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 3 отзыва Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия Начало: У театра оперы и балета Расписание: во вторник и четверг в 12:00 4422 3 980 ₽ за человека

🚗 На машине 15% скидка Фотопрогулка 13 часов 7 отзывов Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки Начало: На улице Демьяна Бедного Расписание: ежедневно в 06:00 5800 4 930 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы Начало: В кофейне в центре города 8 500 ₽ за всё до 4 чел.