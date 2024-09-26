Мы отвезём вас в таинственное место, о котором почти не знают другие путешественники и куда сложно добраться.Когда-то здесь кипела жизнь, добывались полезные ископаемые и строились предприятия, а сегодня огромные сооружения

стоят пустые, а по улицам Эныльчека гуляет лишь ветер. Вы побываете в покинутом жителями городе и сможете сделать атмосферные фотографии. А ещё вас ждут завораживающие горные пейзажи, экстремальные покатушки на джипах и уютные вечера под звёздами.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание тура

Организационные детали

Правила возврата: если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат не более, чем 50% от полной стоимости тура, если до времени начала тура осталось менее 72 часов, то возврат билета невозможен.

Дети, путешествующие с одним из родителей, но с фамилией, несовпадающей с ним, для пересечения границы допускаются только с наличием свидетельства о рождении и свидетельства о браке с упоминанием фамилии отсутствующего супруга

Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаченного билета.

Для пересечения границы гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта.

При покупке авиабилетов домой, закладывайте запас по времени на непредвиденные обстоятельства (в идеале +1 сутки).

Для этой экспедиции необходимо сделать спецпропуск, чтобы попасть в приграничную зону, в которой расположен город Эныльчек.

Список необходимых вещей для джип-тура:

•прочные кроссовки или трекинговые кроссовки/ботинки

•куртка-ветровка с капюшоном

•кепка

•шапка (на случай прохлады/ветра)

•сменный комплект белья/одежды (майка/футболка, носки, бельё)

•термобелье (верх и низ) для ночевки в палатке

•купальные принадлежности

•флиска или кофта

•powerbank

•солнцезащитные очки

•солнцезащитный крем

•личная аптечка, если надо (каждый берет свой минимум лекарств)

•паспорт для пересечения границы (для граждан РФ – загран, для граждан Казахстана – паспорт загран)

•наличные деньги (для обмена и покупки питания по пути)