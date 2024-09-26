Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек

Исследовать город-призрак, искупаться в горячих источниках и прокатиться по горным дорогам
Мы отвезём вас в таинственное место, о котором почти не знают другие путешественники и куда сложно добраться.

Когда-то здесь кипела жизнь, добывались полезные ископаемые и строились предприятия, а сегодня огромные сооружения
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стоят пустые, а по улицам Эныльчека гуляет лишь ветер. Вы побываете в покинутом жителями городе и сможете сделать атмосферные фотографии.

А ещё вас ждут завораживающие горные пейзажи, экстремальные покатушки на джипах и уютные вечера под звёздами.

Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Правила возврата: если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат не более, чем 50% от полной стоимости тура, если до времени начала тура осталось менее 72 часов, то возврат билета невозможен.

Дети, путешествующие с одним из родителей, но с фамилией, несовпадающей с ним, для пересечения границы допускаются только с наличием свидетельства о рождении и свидетельства о браке с упоминанием фамилии отсутствующего супруга

Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаченного билета.

Для пересечения границы гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта.

При покупке авиабилетов домой, закладывайте запас по времени на непредвиденные обстоятельства (в идеале +1 сутки).

Для этой экспедиции необходимо сделать спецпропуск, чтобы попасть в приграничную зону, в которой расположен город Эныльчек.

Список необходимых вещей для джип-тура:
•прочные кроссовки или трекинговые кроссовки/ботинки
•куртка-ветровка с капюшоном
•кепка
•шапка (на случай прохлады/ветра)
•сменный комплект белья/одежды (майка/футболка, носки, бельё)
•термобелье (верх и низ) для ночевки в палатке
•купальные принадлежности
•флиска или кофта
•powerbank
•солнцезащитные очки
•солнцезащитный крем
•личная аптечка, если надо (каждый берет свой минимум лекарств)
•паспорт для пересечения границы (для граждан РФ – загран, для граждан Казахстана – паспорт загран)
•наличные деньги (для обмена и покупки питания по пути)

Проживание. Будем жить в палатках по 2 человека. Выдадим вам палатку, спальник и каремат.

Питание. В программу входит питание в палаточном лагере: 2 завтрака, обед и 2 ужина.

Дети. Возможно участие с 10 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются.

Транспорт. Передвигаться будем на внедорожниках. Максимальное количество пассажиров — 6 человек.

Программа тура по дням

1 день

Лунный каньон и уютный вечер в палаточном лагере

Встречаемся в 06:30 в Алматы и отправляемся в путешествие. Первая остановка — удивительный Лунный каньон, напоминающий поверхность другой планеты с причудливыми горами разной формы. Примерно в 10:00 пересечём границу с Кыргызстаном.

К 14:00 доберёмся до Каракола, где и пообедаем. А после — нас ждёт Эныльчек.

Неподалёку от города установим лагерь, а как стемнеет, усядемся у костра, вкусно поужинаем и сыграем в настольные игры. Затем устроим киновечер прямо под открытым небом!

Лунный каньон и уютный вечер в палаточном лагереЛунный каньон и уютный вечер в палаточном лагереЛунный каньон и уютный вечер в палаточном лагереЛунный каньон и уютный вечер в палаточном лагере
2 день

Прогулка по городу-призраку

Проснёмся в 08:00, позавтракаем и отправимся навстречу приключениям. Будем исследовать город-призрак. Когда-то Эныльчек был развивающимся центром добычи полезных ископаемых, сюда съезжалась молодёжь для работы на комбинатах и в шахтах. Сейчас же он опустел — на весь город осталось около 30 семей! Местные рассказывают, что по ночам здесь можно услышать странные звуки, которые издают заброшенные предприятия и сооружения.

После обеда насладимся купанием в природных горячих источниках и вернёмся в лагерь. В 20:00 усядемся ужинать, снова посмотрим фильм, а затем — свободное время.

Прогулка по городу-призракуПрогулка по городу-призракуПрогулка по городу-призракуПрогулка по городу-призракуПрогулка по городу-призракуПрогулка по городу-призракуПрогулка по городу-призракуПрогулка по городу-призракуПрогулка по городу-призраку
3 день

Возвращение в Алматы

После завтрака соберём лагерь и в 10:00 начнём обратный путь. По дороге будем останавливаться в живописных местах и фотографироваться. В 14:00 пообедаем в Караколе и пересечём границу с Казахстаном. К вечеру прибудем в Алматы.

Возвращение в АлматыВозвращение в АлматыВозвращение в Алматы

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на комфортабельных внедорожниках
  • Снаряжение для ночёвки: палатка, спальник, каремат
  • 2 завтрака, обед и 2 ужина
  • Вода
  • Фото - и видеоматериалы
  • Киновечера
  • Оформление пограничного пропуска
Что не входит в цену
  • Питание в дороге
  • Билеты до Алматы и обратно из вашего города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект Суюнбая, 2, к. 9, 06:30
Завершение: Алматы, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Алматы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаДжиппингПрирода и пейзажиТермальные источники

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