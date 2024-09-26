Когда-то здесь кипела жизнь, добывались полезные ископаемые и строились предприятия, а сегодня огромные сооружения
Описание тура
Организационные детали
Правила возврата: если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат не более, чем 50% от полной стоимости тура, если до времени начала тура осталось менее 72 часов, то возврат билета невозможен.
Дети, путешествующие с одним из родителей, но с фамилией, несовпадающей с ним, для пересечения границы допускаются только с наличием свидетельства о рождении и свидетельства о браке с упоминанием фамилии отсутствующего супруга
Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаченного билета.
Для пересечения границы гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта.
При покупке авиабилетов домой, закладывайте запас по времени на непредвиденные обстоятельства (в идеале +1 сутки).
Для этой экспедиции необходимо сделать спецпропуск, чтобы попасть в приграничную зону, в которой расположен город Эныльчек.
Список необходимых вещей для джип-тура:
•прочные кроссовки или трекинговые кроссовки/ботинки
•куртка-ветровка с капюшоном
•кепка
•шапка (на случай прохлады/ветра)
•сменный комплект белья/одежды (майка/футболка, носки, бельё)
•термобелье (верх и низ) для ночевки в палатке
•купальные принадлежности
•флиска или кофта
•powerbank
•солнцезащитные очки
•солнцезащитный крем
•личная аптечка, если надо (каждый берет свой минимум лекарств)
•паспорт для пересечения границы (для граждан РФ – загран, для граждан Казахстана – паспорт загран)
•наличные деньги (для обмена и покупки питания по пути)
Проживание. Будем жить в палатках по 2 человека. Выдадим вам палатку, спальник и каремат.
Питание. В программу входит питание в палаточном лагере: 2 завтрака, обед и 2 ужина.
Дети. Возможно участие с 10 лет. Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются.
Транспорт. Передвигаться будем на внедорожниках. Максимальное количество пассажиров — 6 человек.
Программа тура по дням
Лунный каньон и уютный вечер в палаточном лагере
Встречаемся в 06:30 в Алматы и отправляемся в путешествие. Первая остановка — удивительный Лунный каньон, напоминающий поверхность другой планеты с причудливыми горами разной формы. Примерно в 10:00 пересечём границу с Кыргызстаном.
К 14:00 доберёмся до Каракола, где и пообедаем. А после — нас ждёт Эныльчек.
Неподалёку от города установим лагерь, а как стемнеет, усядемся у костра, вкусно поужинаем и сыграем в настольные игры. Затем устроим киновечер прямо под открытым небом!
Прогулка по городу-призраку
Проснёмся в 08:00, позавтракаем и отправимся навстречу приключениям. Будем исследовать город-призрак. Когда-то Эныльчек был развивающимся центром добычи полезных ископаемых, сюда съезжалась молодёжь для работы на комбинатах и в шахтах. Сейчас же он опустел — на весь город осталось около 30 семей! Местные рассказывают, что по ночам здесь можно услышать странные звуки, которые издают заброшенные предприятия и сооружения.
После обеда насладимся купанием в природных горячих источниках и вернёмся в лагерь. В 20:00 усядемся ужинать, снова посмотрим фильм, а затем — свободное время.
Возвращение в Алматы
После завтрака соберём лагерь и в 10:00 начнём обратный путь. По дороге будем останавливаться в живописных местах и фотографироваться. В 14:00 пообедаем в Караколе и пересечём границу с Казахстаном. К вечеру прибудем в Алматы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 300 ₽
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Что включено
- Трансферы по маршруту на комфортабельных внедорожниках
- Снаряжение для ночёвки: палатка, спальник, каремат
- 2 завтрака, обед и 2 ужина
- Вода
- Фото - и видеоматериалы
- Киновечера
- Оформление пограничного пропуска
Что не входит в цену
- Питание в дороге
- Билеты до Алматы и обратно из вашего города