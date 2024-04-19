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Что посмотреть в Алматы на экскурсиях?
Природные особенности этого места: ясеневая роща в Чарынском каньоне, древнее урочище Тамгалы-Тас, где расположен буддийский храм. Славится город и архитектурными сооружениями (Монумент независимости, телебашня).
Поклонников искусства ждут театры, цирк, музей музыкальных искусств.
Прикоснуться к святым местам можно в православных соборах или Центральной мечети Казахстана.
Пешеходные экскурсии или автобусные, на личном транспорте подойдут всем, кто предпочитает семейный отдых или отдых вдвоем. Вас поразит культура и архитектура этих мест. Не оставит равнодушным и традиционная казахская кухня.
Мы предлагаем различные виды экскурсий в Алматы на любой вкус по приемлемой стоимости. Подробнее с их перечнем вы можете ознакомиться в нашем каталоге
Местные экскурсоводы
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В одном из самых древних городов Центральной Азии вас ждет отдых на любой вкус: древние храмы и большие природные памятники, культурные и монументальные сооружения.
Не оставит равнодушным и активный отдых: сплав по реке и восхождение в горы, катание на лыжах и коньках, полет на воздушном шаре.
Аквапарк, дельфинарий или скалодром отлично подойдут детям и подросткам.
Молодежи понравится страйкбольный стрелковый клуб, квесты и романтическая прогулка по вечернему Арбату.
Путешествуйте с нами! Вам понравится!
Добрый день)
Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали).
Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все отзывы, и мне очень понравилась программа.
Дмитрий быстро вышел на связь, и даже подстроил программа под нас, так как мы приезжали в
определённые даты.
Нам очень хотелось увидеть восточный Казахстан, и мне безумно понравилось что программа
включала в себя все основные точки. Она была на два дня, это было идеально для нас, так как мы
приезжали в Алматы только на несколько дней.
Нам предложили на выбор шикарный микроавтобус, или два джипа, несколько вариантов ночлега и
учли пожелания вегетарианца по еде.
Программа была невероятной. Мы узнали очень много новой информации и полюбовались
потрясающими видами. Организация, уровень еды, уровень лёгкости и дружелюбия, уровень тепла и
заботы просто на 1000%%%
Отдельно хочется сказать про Кристину. Она оказалась невероятным гидом, который рассказал очень
много классной информации и ещё при этом была нашим фотографом).
По возвращении в Москву мы получили потрясающие фотографии.
Дмитрий, Вам отдельный респект за все. Вы настоящий профессионал
Рекомендую от всего сердца и с удовольствием съезжу с Дмитрием и Кристиной на другие экскурсии,
когда вернусь в Казахстан.
Спасибо огромное)
Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний
друзей. Жаль, что познакомились с Димой и Кристиной только в конце путешествия и заложили на
Алматинскую область только 2 дня. Обязательно приеду еще сам или с семьей именно в Алматинскую
область и именно к Диме и Кристине, они классные!
Посетили наскальные рисунки в Тамгалы Тас, заехали на поющий бархан, правда он был не в духе и петь не
стал, но фотки получились классные!
Увидели дерево, которому уже 700 лет, сколько же оно повидало пожив и в некотором ханстве и в некотором
царстве, и в некотором государстве. А так же были на скалистых горах Актау-Катутау. Самые смелые из нас
даже залезли на макушку по дорожке горных козлов. Я в силу своего веса (и не похожести на козла) не
рискнул туда лезть и рушить козликам навигацию. Однако, я залез в камень!
Все было отлично, здорово, весело! По дороге назад нам рассказали сколько еще красотищ есть рядом и
теперь я туда хочу. Ребят, на связи!
Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали
двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя
участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо
Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас!
Это была действительно большая удача!
Мы с папой ездили с Димой и Кристиной. Ребята индивидуально подобрали нам отличную программу. Каждый
день было что-то новое, впечатляющее, интересное. Сказать что нам понравилось - ничего не сказать) мы
уехали счастливые и первые дни только и говорили, что о Казахстане и наших проводниках - Диме и Кристине.
Ребята действительно профессионалы, любящие свое дело и путешествия. А кроме того они интересные,
умные, коммуникативные, максимально приятные и комфортные собеседники. У нас с папой было полное
впечатление,что мы путешествуем с друзьями - а это высший пилотаж). В общем, вы уже поняли - они - лучшие, и вот тому доказательства:
1. отличный транспорт - практически вездеход
2. у вас всегда будет вода с собой
3. ланчи в красивейших местах с домашней вкусной едой, мишлен отдыхает (Кристина, твой лагман просто
нечто!)
4. помощь и поддержка, если вам трудно подняться, забраться, спуститься - а вы очень хотите это сделать)
5. крутые фотки вас любимых (прилагаются)
6. гарантированные места ночлега - поверьте, это не так легко в сезон в тех местах. И говорит у том, что у
ребят есть авторитет и налаженные связи
7. много информации - и фактов и легенд, о местах, которые вы посетите
8. часы задушевных бесед, если вы этого захотите. Чувствуется, что ребята умеют построить комфортное
общение с любым типом гостей.
В общем, друзья, вы поняли - если вы сейчас смотрите и выбираете, с кем поехать - отбрасывайте сомнения
Пишите и надеюсь они будут свободны на ваши даты! А мы с папой уже планируем ехать с
ними по другому маршруту на следующий год))
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