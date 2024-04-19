Авторские туры в Алматы

Туры по городам Казахстану
1 чел.
По популярности
По природным достопримечательностям Алматинской области
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
По природным достопримечательностям Алматинской области
Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
17 мая
18 мая
19 мая
24 мая
53 000 за человека
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Алматы, площадь Абая, 09:00
9 мая
24 мая
40 000 за человека
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
ваш отель в Алматы, 08:00
19 мая
26 мая
2 июня
9 июня
87 000 за всё до 4 чел.
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Искупаться в Иссык-Куле, устроить киновечер под звёздами и пойти в поход по горным склонам
Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
4 мая
18 мая
8 июня
22 июня
32 000 за человека
Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
Исследовать город-призрак, искупаться в горячих источниках и прокатиться по горным дорогам
Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
24 мая
16 авг
20 сен
35 000 за человека
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
ваш отель в Алматы, 08:00
7 мая
9 мая
11 мая
14 мая
89 300 за всё до 4 чел.
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
ваш отель в Алматы, 08:00
8 мая
13 мая
15 мая
20 мая
249 700 за всё до 4 чел.
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
ваш отель в Алматы, 08:00
6 мая
9 мая
11 мая
13 мая
89 300 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Алматы на экскурсиях?

Природные особенности этого места: ясеневая роща в Чарынском каньоне, древнее урочище Тамгалы-Тас, где расположен буддийский храм. Славится город и архитектурными сооружениями (Монумент независимости, телебашня). Поклонников искусства ждут театры, цирк, музей музыкальных искусств. Прикоснуться к святым местам можно в православных соборах или Центральной мечети Казахстана. Пешеходные экскурсии или автобусные, на личном транспорте подойдут всем, кто предпочитает семейный отдых или отдых вдвоем. Вас поразит культура и архитектура этих мест. Не оставит равнодушным и традиционная казахская кухня. Мы предлагаем различные виды экскурсий в Алматы на любой вкус по приемлемой стоимости. Подробнее с их перечнем вы можете ознакомиться в нашем каталоге

Местные экскурсоводы

Если вы стремитесь к саморазвитию и давно мечтали посетить новые интересные места всей семьей или в одиночку, обязательно закажите экскурсию на нашем сайте! В одном из самых древних городов Центральной Азии вас ждет отдых на любой вкус: древние храмы и большие природные памятники, культурные и монументальные сооружения. Не оставит равнодушным и активный отдых: сплав по реке и восхождение в горы, катание на лыжах и коньках, полет на воздушном шаре. Аквапарк, дельфинарий или скалодром отлично подойдут детям и подросткам. Молодежи понравится страйкбольный стрелковый клуб, квесты и романтическая прогулка по вечернему Арбату. Путешествуйте с нами! Вам понравится!

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
    Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все отзывы, и мне очень понравилась программа. Дмитрий быстро вышел на связь, и даже подстроил программа под нас, так как мы приезжали в определённые даты. Нам очень хотелось увидеть восточный Казахстан, и мне безумно понравилось что программа включала в себя все основные точки. Она была на два дня, это было идеально для нас, так как мы приезжали в Алматы только на несколько дней. Нам предложили на выбор шикарный микроавтобус, или два джипа, несколько вариантов ночлега и учли пожелания вегетарианца по еде. Программа была невероятной. Мы узнали очень много новой информации и полюбовались потрясающими видами. Организация, уровень еды, уровень лёгкости и дружелюбия, уровень тепла и заботы просто на 1000%%% Отдельно хочется сказать про Кристину. Она оказалась невероятным гидом, который рассказал очень много классной информации и ещё при этом была нашим фотографом). По возвращении в Москву мы получили потрясающие фотографии. Дмитрий, Вам отдельный респект за все. Вы настоящий профессионал Рекомендую от всего сердца и с удовольствием съезжу с Дмитрием и Кристиной на другие экскурсии, когда вернусь в Казахстан. Спасибо огромное)
  • Ю
    Юрий
    14 марта 2024
    Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
    Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний друзей. Жаль, что познакомились с Димой и Кристиной только в конце путешествия и заложили на Алматинскую область только 2 дня. Обязательно приеду еще сам или с семьей именно в Алматинскую область и именно к Диме и Кристине, они классные! Посетили наскальные рисунки в Тамгалы Тас, заехали на поющий бархан, правда он был не в духе и петь не стал, но фотки получились классные! Увидели дерево, которому уже 700 лет, сколько же оно повидало пожив и в некотором ханстве и в некотором царстве, и в некотором государстве. А так же были на скалистых горах Актау-Катутау. Самые смелые из нас даже залезли на макушку по дорожке горных козлов. Я в силу своего веса (и не похожести на козла) не рискнул туда лезть и рушить козликам навигацию. Однако, я залез в камень! Все было отлично, здорово, весело! По дороге назад нам рассказали сколько еще красотищ есть рядом и теперь я туда хочу. Ребят, на связи!
  • Е
    Евгения
    7 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали
  • М
    Мария
    1 марта 2024
    Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
    Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас! Это была действительно большая удача! Мы с папой ездили с Димой и Кристиной. Ребята индивидуально подобрали нам отличную программу. Каждый день было что-то новое, впечатляющее, интересное. Сказать что нам понравилось - ничего не сказать) мы уехали счастливые и первые дни только и говорили, что о Казахстане и наших проводниках - Диме и Кристине. Ребята действительно профессионалы, любящие свое дело и путешествия. А кроме того они интересные, умные, коммуникативные, максимально приятные и комфортные собеседники. У нас с папой было полное впечатление,что мы путешествуем с друзьями - а это высший пилотаж). В общем, вы уже поняли - они - лучшие, и вот тому доказательства: 1. отличный транспорт - практически вездеход 2. у вас всегда будет вода с собой 3. ланчи в красивейших местах с домашней вкусной едой, мишлен отдыхает (Кристина, твой лагман просто нечто!) 4. помощь и поддержка, если вам трудно подняться, забраться, спуститься - а вы очень хотите это сделать) 5. крутые фотки вас любимых (прилагаются) 6. гарантированные места ночлега - поверьте, это не так легко в сезон в тех местах. И говорит у том, что у ребят есть авторитет и налаженные связи 7. много информации - и фактов и легенд, о местах, которые вы посетите 8. часы задушевных бесед, если вы этого захотите. Чувствуется, что ребята умеют построить комфортное общение с любым типом гостей. В общем, друзья, вы поняли - если вы сейчас смотрите и выбираете, с кем поехать - отбрасывайте сомнения Пишите и надеюсь они будут свободны на ваши даты! А мы с папой уже планируем ехать с ними по другому маршруту на следующий год))

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы

Самые популярные туры в Алматы
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. По природным достопримечательностям Алматинской области
  2. Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
  3. Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
  4. Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
  5. Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
Сколько стоит тур в Алматы в апреле 2024
Сейчас в Алматы можно забронировать 8 авторских туров от 32 000 ₽ до 249 700 ₽. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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