Т Татьяна На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель» Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!

А Анастасия Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все отзывы, и мне очень понравилась программа. Дмитрий быстро вышел на связь, и даже подстроил программа под нас, так как мы приезжали в определённые даты. Нам очень хотелось увидеть восточный Казахстан, и мне безумно понравилось что программа включала в себя все основные точки. Она была на два дня, это было идеально для нас, так как мы приезжали в Алматы только на несколько дней. Нам предложили на выбор шикарный микроавтобус, или два джипа, несколько вариантов ночлега и учли пожелания вегетарианца по еде. Программа была невероятной. Мы узнали очень много новой информации и полюбовались потрясающими видами. Организация, уровень еды, уровень лёгкости и дружелюбия, уровень тепла и заботы просто на 1000%%% Отдельно хочется сказать про Кристину. Она оказалась невероятным гидом, который рассказал очень много классной информации и ещё при этом была нашим фотографом). По возвращении в Москву мы получили потрясающие фотографии. Дмитрий, Вам отдельный респект за все. Вы настоящий профессионал Рекомендую от всего сердца и с удовольствием съезжу с Дмитрием и Кристиной на другие экскурсии, когда вернусь в Казахстан. Спасибо огромное)

Ю Юрий Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель» Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний друзей. Жаль, что познакомились с Димой и Кристиной только в конце путешествия и заложили на Алматинскую область только 2 дня. Обязательно приеду еще сам или с семьей именно в Алматинскую область и именно к Диме и Кристине, они классные! Посетили наскальные рисунки в Тамгалы Тас, заехали на поющий бархан, правда он был не в духе и петь не стал, но фотки получились классные! Увидели дерево, которому уже 700 лет, сколько же оно повидало пожив и в некотором ханстве и в некотором царстве, и в некотором государстве. А так же были на скалистых горах Актау-Катутау. Самые смелые из нас даже залезли на макушку по дорожке горных козлов. Я в силу своего веса (и не похожести на козла) не рискнул туда лезть и рушить козликам навигацию. Однако, я залез в камень! Все было отлично, здорово, весело! По дороге назад нам рассказали сколько еще красотищ есть рядом и теперь я туда хочу. Ребят, на связи!

Е Евгения Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!