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Авторский тур
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
22 авг в 08:00
26 сен в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
249 700₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
Начало: ваш отель в Алматы, 08:00
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
По природным достопримечательностям Алматинской области
Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
87 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Искупаться в Иссык-Куле, устроить киновечер под звёздами и пойти в поход по горным склонам
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
22 июня в 06:00
13 июля в 06:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
Исследовать город-призрак, искупаться в горячих источниках и прокатиться по горным дорогам
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
26 сен в 07:00
35 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Золотой маршрут Алматинской области
Встречать рассвет в горах, любоваться озерами и гулять по огромному каньону
Начало: Алматы, 9:00
10 июля в 08:00
10 авг в 08:00
73 750₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
8 дней
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
Послушать Поющий бархан, искупаться в горячих термах и пройти по Небесному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
399 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
299 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Пройти хайкинг-маршрутами, подняться к горной обсерватории и переночевать в палатке у Красных скал
Начало: Аэропорт Алматы, после 15:30
5 авг в 15:30
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВероника17 мая 2024Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
- ККонстантин2 мая 2024Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
- ВВиталий2 мая 2024Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
- ТТатьяна19 апреля 2024Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
- ААнастасия18 марта 2024Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
- ЮЮрий14 марта 2024Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний друзей. Жаль, что познакомились
- ЕЕвгения7 марта 2024Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
- ММария1 марта 2024Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас! Это была действительно большая удача! Мы с папой ездили с
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Групповые»
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- Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
- Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
- На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
- Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
- По природным достопримечательностям Алматинской области
Сколько стоит тур в Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Групповые" можно забронировать 12 авторских туров от 32 000 до 399 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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