4 дня
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
«Будем жить в гостевом доме в поселке Сатты (второй день тура), в санатории на горячих источниках (третий день тура)»
26 сен в 08:00
3 окт в 08:00
70 000₽ за человека
4 дня
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Полюбоваться Кольсайскими озёрами, увидеть Чарынский каньон и побывать на горячих источниках Чунджи
Начало: Алматы, место вашего проживания, время обговаривае...
«Осмотрим Чарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёра и озеро Каинды, а ещё побываем в посёлка Чунджа, недалеко от которого расположились горячие источники»
5 сен в 10:00
19 сен в 10:00
99 000₽ за человека
3 дня
Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
Исследовать город-призрак, искупаться в горячих источниках и прокатиться по горным дорогам
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
«После обеда насладимся купанием в природных горячих источниках и вернёмся в лагерь»
26 сен в 07:00
45 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин2 мая 2024Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
- ВВиталий2 мая 2024Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Термальные источники»
Самые популярные туры этой рубрики в Алматы
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Алматы в августе 2024
Сейчас в Алматы в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Алматы на 2024 год по теме «Термальные источники», 2 ⭐ отзыва, цены от 45000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь