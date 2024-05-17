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Авторский тур
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
249 700₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
Начало: ваш отель в Алматы, 08:00
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
87 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
Исследовать город-призрак, искупаться в горячих источниках и прокатиться по горным дорогам
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
«А ещё вас ждут завораживающие горные пейзажи, экстремальные покатушки на джипах и уютные вечера под звёздами»
26 сен в 07:00
35 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
Послушать Поющий бархан, искупаться в горячих термах и пройти по Небесному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
«Отправляемся исследовать два государства Центральной Азии — Казахстан и Кыргызстан: вы проедете около 2500 километров на внедорожнике и посетите более 20 локаций, преимущественно природных»
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
399 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: аэропорт Алматы, 07:00
«Приглашаем провести насыщенный отпуск: менее чем за неделю вы исследуете две страны, преодолеете около двух тысяч километров на внедорожнике, посетите 12 населённых пунктов»
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
299 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВероника17 мая 2024Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
- ТТатьяна19 апреля 2024Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
- ААнастасия18 марта 2024Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
- ЮЮрий14 марта 2024Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний друзей. Жаль, что познакомились
- ЕЕвгения7 марта 2024Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
- ММария1 марта 2024Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас! Это была действительно большая удача! Мы с папой ездили с
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Джиппинг»
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- Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
- На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
- Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
- Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
- Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
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