Астана - река жизни

Индивидуальная экскурсия в Астане
Смешенная: автомобильная, пешеходная и тур на теплоходе.
Астана - река жизни
Астана - река жизни
Астана - река жизни

Что вас ожидает:

  • Водно-Зеленый бульвар
  • Монумент «Астана-Байтерек»
  • Набережная реки Ишим
  • Круглая площадь
  • Дворец Мира и Согласия
  • Дворец независимости

Описание

Экскурсия замечательно подходит для тех, кто не любит простых экскурсии, и хочет добавить немного романтизма в свое путешествие. Наличие реки сыграло важную роль при переносе столицы, кто знает, может Астана не стала бы главным городом Казахстана, не будь на карте реки Ишим.

Экскурсия начинается с посещения площади Независимости, где вы увидите монумент «Казах Елі», мечеть «Хазрет Султан», дворец мира и согласия и другие архитектурные объекты. Далее экскурсия продолжится осмотром левобережья: бизнес центры, административные здания, небоскребы, торгово-развлекательные комплексы – все то, что вы увидите во время экскурсии. После мы вновь пересечем реку, и отправимся на набережную реки Ишим. Близ жилого комплекса «Гранд Алатау» начинается тур на теплоходе, который продолжится около 45 минут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Все входые билеты по маршруту Тур на теплоходе по реки Ишим
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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