Экскурсия замечательно подходит для тех, кто не любит простых экскурсии, и хочет добавить немного романтизма в свое путешествие. Наличие реки сыграло важную роль при переносе столицы, кто знает, может Астана не стала бы главным городом Казахстана, не будь на карте реки Ишим.

Экскурсия начинается с посещения площади Независимости, где вы увидите монумент «Казах Елі», мечеть «Хазрет Султан», дворец мира и согласия и другие архитектурные объекты. Далее экскурсия продолжится осмотром левобережья: бизнес центры, административные здания, небоскребы, торгово-развлекательные комплексы – все то, что вы увидите во время экскурсии. После мы вновь пересечем реку, и отправимся на набережную реки Ишим. Близ жилого комплекса «Гранд Алатау» начинается тур на теплоходе, который продолжится около 45 минут.