Что вас ожидает:
- Водно-Зеленый бульвар
- Монумент «Астана-Байтерек»
- Набережная реки Ишим
- Круглая площадь
- Дворец Мира и Согласия
- Дворец независимости
Описание
Экскурсия замечательно подходит для тех, кто не любит простых экскурсии, и хочет добавить немного романтизма в свое путешествие. Наличие реки сыграло важную роль при переносе столицы, кто знает, может Астана не стала бы главным городом Казахстана, не будь на карте реки Ишим.
Экскурсия начинается с посещения площади Независимости, где вы увидите монумент «Казах Елі», мечеть «Хазрет Султан», дворец мира и согласия и другие архитектурные объекты. Далее экскурсия продолжится осмотром левобережья: бизнес центры, административные здания, небоскребы, торгово-развлекательные комплексы – все то, что вы увидите во время экскурсии. После мы вновь пересечем реку, и отправимся на набережную реки Ишим. Близ жилого комплекса «Гранд Алатау» начинается тур на теплоходе, который продолжится около 45 минут.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Все входые билеты по маршруту Тур на теплоходе по реки Ишим
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.