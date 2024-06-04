1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
от 2 800₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
2 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 200₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по бульвару Нуржол в Астане: Архитектурное путешествие
Откройте великолепие Астаны в нашей ежедневной пешеходной экскурсии. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные истории
Расписание: Ежедневно в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: прошлое
Погрузитесь в историю Астаны с индивидуальной экскурсией. Узнайте о прошлом столицы, посетите памятники и музеи, насладитесь уникальными видами города
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$187 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: погружение в настоящее - автомобильный и пешеходный маршруты
Знакомство с Астаной: уникальный тур, объединяющий автомобильные прогулки и пешеходные маршруты по ключевым достопримечательностям города
Расписание: Ежедневно в 10:00
$202 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Алжир - лагерь женских слез: историческая экскурсия в Астане
Познавательная экскурсия в Астане - путешествие в прошлое, открывающее страницы истории лагеря Алжир
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$210 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Астана - река жизни: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные достопримечательности Астаны на увлекательной экскурсии с романтическим туром на теплоходе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$214 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Прекрасная экскурсия! Очень понравилась как сама мечеть (она просто великолепна), так и Алмагуль - чудесный экскурсовод, с обширными знаниями обо всех особенностях мечети, время с ней пролетело просто незаметно) Благодарю! И от души рекомендую данную эккурсию к посещению)
- ВВиктория4 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Перед началом Евгений уточнил какие предпочтения, и скорректирован был маршрут. Рекомендую!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
- ДДенис2 июня 2024В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
- ИИрина2 июня 2024The best tour guide ever! Я, как человек, который работает с людьми, была в восторге от такта и деликатности Евгения. Он
- ААнна2 июня 2024Все очень понравилось
- ААлександра1 июня 2024Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
- ММарина25 мая 2024Экскурсия по мечети от Алмагуль! Ну наверное эта экскурсия была самая запоминающаяся на всю жизнь. Мечеть великолепна, грандиозна, шикарна…. и
- ААлександр20 мая 2024Мы с большим опасением заказывали экскурсию по Астане на воскресенье. К этому моменту мы пробыли в городе четыре дня, посетили
- ИИрина17 мая 2024Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
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