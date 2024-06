читать дальше учел все мои пожелания (а мне не хотелось много ходить, слушать из машины - ок) и рассказал, где вкусно кормят (посоветовал мне место, где делают бешмармак не только из конины, но из осетрины тоже). Хорошо поставленная речь, хороший русский язык (мне такое важно, не люблю косноязычных экскурсоводов).

The best tour guide ever! Я, как человек, который работает с людьми, была в восторге от такта и деликатности Евгения. Он