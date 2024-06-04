Экскурсии Астаны об истории и архитектуре

Найдено 12 экскурсий в категории «История и архитектура» в Астане, цены от 20 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождение города будущего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Современная Астана в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
99 отзывов
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
2 900 за человека
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Купеческий Акмолинск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 2 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Астане
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по бульвару Нуржол в Астане: Архитектурное путешествие
Откройте великолепие Астаны в нашей ежедневной пешеходной экскурсии. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные истории
Расписание: Ежедневно в 15:15
20 за человека
Астана сити-тур: прошлое
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: прошлое
Погрузитесь в историю Астаны с индивидуальной экскурсией. Узнайте о прошлом столицы, посетите памятники и музеи, насладитесь уникальными видами города
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$187 за экскурсию
Астана сити-тур: настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: погружение в настоящее - автомобильный и пешеходный маршруты
Знакомство с Астаной: уникальный тур, объединяющий автомобильные прогулки и пешеходные маршруты по ключевым достопримечательностям города
Расписание: Ежедневно в 10:00
$202 за экскурсию
Алжир - лагерь женских слез
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Алжир - лагерь женских слез: историческая экскурсия в Астане
Познавательная экскурсия в Астане - путешествие в прошлое, открывающее страницы истории лагеря Алжир
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$210 за экскурсию
Астана - река жизни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Астана - река жизни: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные достопримечательности Астаны на увлекательной экскурсии с романтическим туром на теплоходе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$214 за экскурсию
Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Прекрасная экскурсия! Очень понравилась как сама мечеть (она просто великолепна), так и Алмагуль - чудесный экскурсовод, с обширными знаниями обо всех особенностях мечети, время с ней пролетело просто незаметно) Благодарю! И от души рекомендую данную эккурсию к посещению)
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия! Перед началом Евгений уточнил какие предпочтения, и скорректирован был маршрут. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Рождение города будущего
    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
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    по делу, никакой воды, с юмором, с любовью к своему делу. Слушать такого интересного рассказчика- сплошное удовольствие! Большое спасибо, Сергей, за Ваш труд!

    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
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    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    The best tour guide ever! Я, как человек, который работает с людьми, была в восторге от такта и деликатности Евгения. Он
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    учел все мои пожелания (а мне не хотелось много ходить, слушать из машины - ок) и рассказал, где вкусно кормят (посоветовал мне место, где делают бешмармак не только из конины, но из осетрины тоже). Хорошо поставленная речь, хороший русский язык (мне такое важно, не люблю косноязычных экскурсоводов).

  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Все очень понравилось
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Рождение города будущего
    Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
    Экскурсия по мечети от Алмагуль! Ну наверное эта экскурсия была самая запоминающаяся на всю жизнь. Мечеть великолепна, грандиозна, шикарна…. и
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    можно много ещё про неё чего рассказать, но это лучше к Алмагуль. Экскурсия легкая, понятная, очень позитивная и невероятно красивая. Все раскачанное было четко изложено, на все вопросы мы получили ответы. Подойдёт для любого, ну кроме грудных детей. Всем однозначно рекомендую эту экскурсию. Теперь хочется посмотреть и другие мечети))) Алмагуль успехов и процветания!

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Рождение города будущего
    Мы с большим опасением заказывали экскурсию по Астане на воскресенье. К этому моменту мы пробыли в городе четыре дня, посетили
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    музеи, оперный театр, много гуляли по городу и не думали, что экскурсия с гидом что-то добавит. Однако, поездка по Астане с Сергеем стала новым, незабываемым впечатлением. Мы увидели множество интереснейших мест города, познакомились с его историей, с особенностями пленировки и архитектуры. Все это сопровождалось экскурсами в историю Казахстана, социологию, экономику, культуру казахского народа. Эрудиция Сергея, его умение построить рассказ, выделить главное, обратить внимание на важные детали сделали экскурсию необычайно интересной. Огромное спасибо, Сергей, за то, что ты так щедро делишься со слушателями своей любовью к Астане. Александр, Надежда Санкт-Петербург

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
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Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Рождение города будущего
  2. Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
  3. Современная Астана в мини-группе
  4. Здравствуй, Астана
  5. Купеческий Акмолинск
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "История и архитектура" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 20 до 9 688. Туристы уже оставили гидам 379 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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