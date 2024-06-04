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Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!