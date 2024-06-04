1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
от 2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Национальный парк Бурабай: встреча с казахской Швейцарией
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 200₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
30 минут
Надёжный трансфер в Астане
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Нурсултан Назарбаев и доставит по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 12:00
10 июня в 00:00
3 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
Начало: На ул. Сыганак
Завтра в 17:00
11 июня в 15:00
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
Начало: У вашего отеля
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана - город будущего: уникальная обзорная прогулка по центру
Погрузитесь в историю и культуру Астаны во время 3-часовой прогулки по самым значимым местам столицы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
37 500₸ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
На экскурсии вы увидите главные достопримечательности Астаны, включая небоскребы, Круглую и Главную площади, а также монумент Астана Байтерек
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 50 000₸ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Астане: современная столица и её архитектурные чудеса
Погрузитесь в атмосферу современной Астаны с эксклюзивной аудиоэкскурсией. Вас ждет увлекательное путешествие по бульвару Нуржол
Начало: Проспект Туран, 37, Есильский район
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 150₸ за человека
Аудиогид
2 часа
Знакомство с Астаной: уникальная аудиопрогулка по Старому городу
Погрузитесь в историю и культуру Астаны, пройдя по маршруту аудиогида. Откройте для себя город под новым углом
Начало: Около Русского Академического театра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
790₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: прошлое
Погрузитесь в историю Астаны с индивидуальной экскурсией. Узнайте о прошлом столицы, посетите памятники и музеи, насладитесь уникальными видами города
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$187 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: погружение в настоящее - автомобильный и пешеходный маршруты
Знакомство с Астаной: уникальный тур, объединяющий автомобильные прогулки и пешеходные маршруты по ключевым достопримечательностям города
Расписание: Ежедневно в 10:00
$202 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Астана сити-тур: путешествие в будущее столицы Казахстана
Погрузитесь в атмосферу развития и новаторства Астаны, увидев её современные небоскребы и архитектурные шедевры
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$198 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Алжир - лагерь женских слез: историческая экскурсия в Астане
Познавательная экскурсия в Астане - путешествие в прошлое, открывающее страницы истории лагеря Алжир
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$210 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Астана - река жизни: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные достопримечательности Астаны на увлекательной экскурсии с романтическим туром на теплоходе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$214 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
Индивидуальная
9.5 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
$473 за экскурсию
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города
Организую для вас комфортный индивидуальный трансфер из аэропорта или вокзала Астаны в любую точку города. Без лишних хлопот и ожиданий
Начало: В аэропорту или на вокзале с табличкой
2 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Прекрасная экскурсия! Очень понравилась как сама мечеть (она просто великолепна), так и Алмагуль - чудесный экскурсовод, с обширными знаниями обо всех особенностях мечети, время с ней пролетело просто незаметно) Благодарю! И от души рекомендую данную эккурсию к посещению)
- ААлександра4 июня 2024Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
- ГГригорий4 июня 2024Отличная экскурсия!
- ИИрина3 июня 2024Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
- ЕЕкатерина2 июня 2024Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
- ДДенис2 июня 2024В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
- ААнна2 июня 2024Все очень понравилось
- ЮЮлия1 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Сначала посоветовал нам обалденное кафе для завтрака. Потом на машине проехали по городу с выходами и рассказами об основных достопримечательностях города. Очень интересный приятный рассказчик, ответил на все наши вопросы! Очень довольны экскурсией! Спасибо!!!
- ААлександра1 июня 2024Хорошая получилась поездка с классными и добрыми людьми. Посмотрели виды, вкусно покушали, душевно поговорили 😅
- ААлександра1 июня 2024Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Астане в категории "Индивидуальные" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 187 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 605 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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