Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме.
Экскурсия «Астана старинная и современная» предлагает уникальный маршрут, который охватывает как старинные кварталы Правобережья, так и читать дальшеуменьшить
блестящие образцы современной архитектуры на Левобережье.
Вы увидите знаменитую башню Байтерек, символ города, с которой открывается великолепный вид на столицу.
Экскурсия также включает посещение Экспоцентра и музея энергии будущего, а также знакомство с культурными и олимпийскими объектами города.
Не упустите возможность оценить дары шейха Саудовской Аравии и уникальный Ханский шатер, внесенный в мировой список шедевров эко-дизайна.
Ваше путешествие будет комфортным и насыщенным благодаря включенному транспорту и организационным деталям, предусмотренным для вашего удобства. Подарите себе незабываемые впечатления, познакомившись с душой и красотой Астаны
🌆 Уникальное сочетание старинной и современной архитектуры
🏰 Посещение исторических зданий и церквей
🌉 Прогулка по набережной и пешеходному мосту
🏙️ Восхитительные виды с высоты 97 метров
🎭 Оценка шедевров эко-дизайна и современной архитектуры
🚀 Визит в Национальный космический центр
❤️ Романтические моменты в парке Влюбленных
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Астане - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и город оживает благодаря множеству мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но посещение закрытых объектов остаётся возможным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Константино-Еленинская церковь
Прогулка по Променаду
Дворцовая площадь
Кафедральная соборная мечеть Хазрет Султан
Башня Байтерек
Экспоцентр
Музей энергии будущего
Национальный космический центр
Астана-Опера
Ханский шатер
Парк Влюбленных
Описание экскурсии
Старый город
В исторической части Астаны на правом берегу реки Ишим вы увидите здания прошлых столетий и советской эпохи. Осмотрите Константино-Еленинскую церковь 1854 года, прогуляетесь по Променаду и зайдете в магазин, сохранивший атмосферу уездного городка Акмолинска. Кроме того, я покажу вам набережную, где когда-то проходили ярмарки, и пешеходный мост в виде осетра. А еще мы сделаем остановку на Дворцовой площади и посетим кафедральную соборную мечеть Хазрет Султан.
Новый город
Новый город на Левобережье был застроен в последние 25 лет. Мы поднимемся на смотровую площадку башни Байтерек, заедем в Экспоцентр и увидим музей энергии будущего, созданный в виде шара. А также я покажу: Национальный космический центр с макетами ракет в натуральную величину, олимпийские объекты, здание Астаны-Оперы и Ханский шатер. Не пропустим мы и парк Влюбленных, где вас ждет бронзовая скульптура казахских Ромео и Джульетты.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость экскурсии
Входные билеты на смотровую площадку Байтерек оплачиваются дополнительно: взрослые — 1500 тг, дети — 700 тг, пенсионеры — 1000 тг (при предъявлении паспорта или пенсионного удостоверения)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дана — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3073 туристов
Меня зовут Дана, я профессиональный гид по Астане. Искренне рада всем гостям города! На экскурсиях всегда стремлюсь создать комфортную атмосферу радушия, гостеприимства и непринуждённого общения. С радостью покажу интересные места нашей страны, поделюсь ее историей, легендами и традициями. Добро пожаловать в Казахстан!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
184
4
3
3
1
2
–
1
–
Г
Галина
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия понравилась и мне и детям! Очень рекомендую Дану! Такая приятная, интеллигентная! Интересно рассказывала, поддерживала диалог, отвечала на вопросы, подсказала куда можно сходить и что посмотреть, где вкусно покушать и угостила вкусняшками. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Спасибо Дане и Ержану за этот день и за знакомство с Астаной! ❤️ Экскурсия получилась именно такой, какой и хочется видеть идеальную прогулку по новому городу — интересной, лёгкой и читать дальшеуменьшить
очень душевной.
Нам показали невероятно красивые места, рассказали много интересного про историю и жизнь города, и всё это — так тепло и увлекательно, что 3 часа пролетели вообще незаметно.
Отдельное спасибо за атмосферу — рядом с вами было очень спокойно, уютно и комфортно, будто гуляем с хорошим знакомым, который искренне любит свой город и хочет поделиться этой любовью с другими.
После экскурсии Астана оставила ещё больше впечатлений и эмоций. Очень рады, что познакомились именно с вами!
Дана
Ответ организатора:
❤️❤️❤️❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Руслан
Дата посещения: 17 янв 2026
Отличная экскурсия. Хороший экскурсовод. Дана очень интересно рассказала про Астану, историю города, показала и рассказала про основные достопримечательности. 3 часа пролетели как 5 минут! Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Жукова
Дата посещения: 23 янв 2026
Прекрасный и очень вежливый экскурсовод
Вам был полезен этот отзыв?
Marina
Рекомендую Дану, как прекрасного квалифициронного гида в Астане. У меня была индивидуальная экскурсия двое взрослых, трое детей. Дана рассказала историю города, показала различные достопримечательности, помогла поменять деньги, подсказала какие вещи и продукты стоит привезти с собой в качестве сувениров. Порекомендовала отличного гида в Алматы. Спасибо большое за экскурсию и проведённое время. Рекомендую!
Дана
Ответ организатора:
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
Дана
Ответ организатора:
❤️❤️❤️❤️❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии на «Астана старинная и современная»