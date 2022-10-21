Приглашаю познакомиться с Астаной, сочетающей роскошь Востока, утонченность Запада и национальный колорит! Вы проедете по старинным кварталам Правобережья, подниметесь на башню Байтерек и полюбуетесь городом с высоты 97 метров. Оцените образцы современной архитектуры, увидите дары шейха Саудовской Аравии и Ханский шатер, входящий в мировой список шедевров эко-дизайна.

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Описание

Что вас ожидает

Старый город

В исторической части Астаны на правом берегу реки Ишим вы увидите здания прошлых столетий и советской эпохи. Осмотрите Константино-Еленинскую церковь 1854 года, прогуляетесь по Променаду и зайдете в магазин, сохранивший атмосферу уездного городка Акмолинска. Кроме того, я покажу вам набережную, где когда-то проходили ярмарки, и пешеходный мост в виде осетра. А еще мы сделаем остановку на Дворцовой площади и посетим кафедральную соборную мечеть Хазрет Султан.

Новый город

Новый город на Левобережье был застроен в последние 25 лет. Мы поднимемся на смотровую площадку башни Байтерек, заедем в Экспоцентр и увидим музей энергии будущего, созданный в виде шара. А также я покажу: Национальный космический центр с макетами ракет в натуральную величину, олимпийские объекты, здание Астаны-Оперы и Ханский шатер. Не пропустим мы и парк Влюбленных, где вас ждет бронзовая скульптура казахских Ромео и Джульетты.

Организационные детали