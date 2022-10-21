Астана старинная и современная

Все знаковые места города на обзорной автомобильной экскурсии с профессиональным гидом

Приглашаю познакомиться с Астаной, сочетающей роскошь Востока, утонченность Запада и национальный колорит! Вы проедете по старинным кварталам Правобережья, подниметесь на башню Байтерек и полюбуетесь городом с высоты 97 метров.

Оцените образцы современной архитектуры, увидите дары шейха Саудовской Аравии и Ханский шатер, входящий в мировой список шедевров эко-дизайна.
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый город

В исторической части Астаны на правом берегу реки Ишим вы увидите здания прошлых столетий и советской эпохи. Осмотрите Константино-Еленинскую церковь 1854 года, прогуляетесь по Променаду и зайдете в магазин, сохранивший атмосферу уездного городка Акмолинска. Кроме того, я покажу вам набережную, где когда-то проходили ярмарки, и пешеходный мост в виде осетра. А еще мы сделаем остановку на Дворцовой площади и посетим кафедральную соборную мечеть Хазрет Султан.

Новый город

Новый город на Левобережье был застроен в последние 25 лет. Мы поднимемся на смотровую площадку башни Байтерек, заедем в Экспоцентр и увидим музей энергии будущего, созданный в виде шара. А также я покажу: Национальный космический центр с макетами ракет в натуральную величину, олимпийские объекты, здание Астаны-Оперы и Ханский шатер. Не пропустим мы и парк Влюбленных, где вас ждет бронзовая скульптура казахских Ромео и Джульетты.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость экскурсии
  • Входные билеты на смотровую площадку Байтерек оплачиваются дополнительно: взрослые — 1500 тг, дети — 700 тг, пенсионеры — 1000 тг (при предъявлении паспорта или пенсионного удостоверения)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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