Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме.Экскурсия «Астана старинная и современная» предлагает уникальный маршрут, который охватывает как старинные кварталы Правобережья, так и

блестящие образцы современной архитектуры на Левобережье. Вы увидите знаменитую башню Байтерек, символ города, с которой открывается великолепный вид на столицу. Экскурсия также включает посещение Экспоцентра и музея энергии будущего, а также знакомство с культурными и олимпийскими объектами города. Не упустите возможность оценить дары шейха Саудовской Аравии и уникальный Ханский шатер, внесенный в мировой список шедевров эко-дизайна. Ваше путешествие будет комфортным и насыщенным благодаря включенному транспорту и организационным деталям, предусмотренным для вашего удобства. Подарите себе незабываемые впечатления, познакомившись с душой и красотой Астаны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Астане - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и город оживает благодаря множеству мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но посещение закрытых объектов остаётся возможным.

Сейчас август — это идеальное время.