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Астана старинная и современная

Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме.

Экскурсия «Астана старинная и современная» предлагает уникальный маршрут, который охватывает как старинные кварталы Правобережья, так и
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блестящие образцы современной архитектуры на Левобережье.

Вы увидите знаменитую башню Байтерек, символ города, с которой открывается великолепный вид на столицу.

Экскурсия также включает посещение Экспоцентра и музея энергии будущего, а также знакомство с культурными и олимпийскими объектами города.

Не упустите возможность оценить дары шейха Саудовской Аравии и уникальный Ханский шатер, внесенный в мировой список шедевров эко-дизайна.

Ваше путешествие будет комфортным и насыщенным благодаря включенному транспорту и организационным деталям, предусмотренным для вашего удобства. Подарите себе незабываемые впечатления, познакомившись с душой и красотой Астаны

5
188 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальное сочетание старинной и современной архитектуры
  • 🏰 Посещение исторических зданий и церквей
  • 🌉 Прогулка по набережной и пешеходному мосту
  • 🏙️ Восхитительные виды с высоты 97 метров
  • 🎭 Оценка шедевров эко-дизайна и современной архитектуры
  • 🚀 Визит в Национальный космический центр
  • ❤️ Романтические моменты в парке Влюбленных

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для экскурсии по Астане - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и город оживает благодаря множеству мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но посещение закрытых объектов остаётся возможным.
Сейчас август — это идеальное время.
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная
Астана старинная и современная

Что можно увидеть

  • Константино-Еленинская церковь
  • Прогулка по Променаду
  • Дворцовая площадь
  • Кафедральная соборная мечеть Хазрет Султан
  • Башня Байтерек
  • Экспоцентр
  • Музей энергии будущего
  • Национальный космический центр
  • Астана-Опера
  • Ханский шатер
  • Парк Влюбленных

Описание экскурсии

Старый город

В исторической части Астаны на правом берегу реки Ишим вы увидите здания прошлых столетий и советской эпохи. Осмотрите Константино-Еленинскую церковь 1854 года, прогуляетесь по Променаду и зайдете в магазин, сохранивший атмосферу уездного городка Акмолинска. Кроме того, я покажу вам набережную, где когда-то проходили ярмарки, и пешеходный мост в виде осетра. А еще мы сделаем остановку на Дворцовой площади и посетим кафедральную соборную мечеть Хазрет Султан.

Новый город

Новый город на Левобережье был застроен в последние 25 лет. Мы поднимемся на смотровую площадку башни Байтерек, заедем в Экспоцентр и увидим музей энергии будущего, созданный в виде шара. А также я покажу: Национальный космический центр с макетами ракет в натуральную величину, олимпийские объекты, здание Астаны-Оперы и Ханский шатер. Не пропустим мы и парк Влюбленных, где вас ждет бронзовая скульптура казахских Ромео и Джульетты.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость экскурсии
  • Входные билеты на смотровую площадку Байтерек оплачиваются дополнительно: взрослые — 1500 тг, дети — 700 тг, пенсионеры — 1000 тг (при предъявлении паспорта или пенсионного удостоверения)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дана
Дана — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3073 туристов
Меня зовут Дана, я профессиональный гид по Астане. Искренне рада всем гостям города! На экскурсиях всегда стремлюсь создать комфортную атмосферу радушия, гостеприимства и непринуждённого общения. С радостью покажу интересные места нашей страны, поделюсь ее историей, легендами и традициями. Добро пожаловать в Казахстан!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
184
4
3
3
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1
Г
Дата посещения: 8 июл 2026
Экскурсия понравилась и мне и детям! Очень рекомендую Дану! Такая приятная, интеллигентная! Интересно рассказывала, поддерживала диалог, отвечала на вопросы, подсказала куда можно сходить и что посмотреть, где вкусно покушать и угостила вкусняшками. Рекомендую!
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Ксения
Спасибо Дане и Ержану за этот день и за знакомство с Астаной! ❤️ Экскурсия получилась именно такой, какой и хочется видеть идеальную прогулку по новому городу — интересной, лёгкой и
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очень душевной.

Нам показали невероятно красивые места, рассказали много интересного про историю и жизнь города, и всё это — так тепло и увлекательно, что 3 часа пролетели вообще незаметно.

Отдельное спасибо за атмосферу — рядом с вами было очень спокойно, уютно и комфортно, будто гуляем с хорошим знакомым, который искренне любит свой город и хочет поделиться этой любовью с другими.

После экскурсии Астана оставила ещё больше впечатлений и эмоций. Очень рады, что познакомились именно с вами!

Спасибо Дане и Ержану за этот день и за знакомство с Астаной! ❤️ Экскурсия получилась именно
Спасибо Дане и Ержану за этот день и за знакомство с Астаной! ❤️ Экскурсия получилась именно
Спасибо Дане и Ержану за этот день и за знакомство с Астаной! ❤️ Экскурсия получилась именно
Дана
Дана
Ответ организатора:
❤️❤️❤️❤️
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Р
Дата посещения: 17 янв 2026
Отличная экскурсия. Хороший экскурсовод. Дана очень интересно рассказала про Астану, историю города, показала и рассказала про основные достопримечательности. 3 часа пролетели как 5 минут! Однозначно рекомендую!
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Ж
Дата посещения: 23 янв 2026
Прекрасный и очень вежливый экскурсовод
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Marina
Рекомендую Дану, как прекрасного квалифициронного гида в Астане. У меня была индивидуальная экскурсия двое взрослых, трое детей. Дана рассказала историю города, показала различные достопримечательности, помогла поменять деньги, подсказала какие вещи и продукты стоит привезти с собой в качестве сувениров. Порекомендовала отличного гида в Алматы. Спасибо большое за экскурсию и проведённое время. Рекомендую!
Рекомендую Дану, как прекрасного квалифициронного гида в Астане. У меня была индивидуальная экскурсия двое взрослых, трое
Рекомендую Дану, как прекрасного квалифициронного гида в Астане. У меня была индивидуальная экскурсия двое взрослых, трое
Рекомендую Дану, как прекрасного квалифициронного гида в Астане. У меня была индивидуальная экскурсия двое взрослых, трое
Рекомендую Дану, как прекрасного квалифициронного гида в Астане. У меня была индивидуальная экскурсия двое взрослых, трое
Рекомендую Дану, как прекрасного квалифициронного гида в Астане. У меня была индивидуальная экскурсия двое взрослых, трое
Дана
Дана
Ответ организатора:
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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Елена
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
экскурсия прошла замечательно. Дана интересно рассказывала. подарила подарочек, за что огромное спасибо! рекомендую данную экскурсию
Дана
Дана
Ответ организатора:
❤️❤️❤️❤️❤️
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