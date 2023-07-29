Большая благодарность Евгению за то, что он очень быстро отозвался и смог организовать экскурсию за два часа после нашего запроса! Для нас это было очень важно, поскольку у нас не было много времени в Астане. Экскурсия была исчерпывающая! У нас даже не осталось вопросов! Было интересно! И было чувство, что мы знаем Евгения уже давно! Настолько было легко общаться! Большое Вам спасибо! Елена. Татьяна