Оценить архитектурные доминанты города и узнать о них интересные факты
Вы знали, что Астана — лидер стран СНГ по количеству небоскрёбов на душу населения? Она по-настоящему удивит вас своей современной архитектурой: инновационной, технологичной и местами неожиданной. Я покажу вам здание-шар, мост со стеклянным полом, самое высокое здание Центральной Азии. И это далеко не всё!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Высотная Астана
Вы увидите бизнес-центр Изумрудный квартал и ЖК Северное сияние, отель Ритц-Карлтон и торговый центр Хан Шатыр. Полюбуетесь городом со смотровой площадки монумента Байтерек и пройдёте по мостику со стеклянным полом в музее будущего Нур Алем. Я расскажу:
- Чем небоскрёб отличается от высотного здания
- Какие дома считаются сверхвысокими, а какие — мегавысокими
- Как торговый центр средних размеров попал в книгу рекордов Гиннеса
- Что общего у стеклянного шара в Астане и Эйфелевой башни в Париже
И другие занимательные факты!
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): монумент Байтерек — 2000 тенге, музей Нур Алем (закрыт в пн) — 1500 тенге
ежедневно в 06:00, 10:00, 14:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у монумента Байтерек
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00, 10:00, 14:00 и 18:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 133 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я живу в Астане относительно недавно, но уже успел в неё влюбиться и узнать лучше, чем родную Москву. Астана каждый день удивляет меня: она семимильными шагами идет в будущее. Я с радостью расскажу вам о плюсах жизни в столице Казахстана, её современной архитектуре, климате и многом другом. Обещаю, что вы останетесь довольны.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Сергей
29 июля 2023
Экскурсия очень понравилась, успели посмотреть центральный район, заехали во дворец мира и согласия, где прошла дополнительная экскурсия местных девушек за скромные 1500 тенге. Также попали внутрь мечети Хазрет Султан. Евгений отличный гид, знает все о современных постройках города, внимателен к каждому участнику экскурсии, всем рекомендую!
Е
Елена
22 июля 2023
Большая благодарность Евгению за то, что он очень быстро отозвался и смог организовать экскурсию за два часа после нашего запроса! Для нас это было очень важно, поскольку у нас не было много времени в Астане. Экскурсия была исчерпывающая! У нас даже не осталось вопросов! Было интересно! И было чувство, что мы знаем Евгения уже давно! Настолько было легко общаться! Большое Вам спасибо! Елена. Татьяна
Л
Лада
20 июля 2023
Все суперски! Спасибо большое вам Евгений!
В
Виктория
20 июля 2023
Пройти пешком по новому центру интересно. Послушать про авторов зданий и получить фото на память. Здание Expo тоже прекрасно и стоит того, чтобы туда доехать с Евгением. Евгений хорошо изучил все достопримечательности, которые входят в его маршрут и с удовольствием о них рассказывает.
Про древнюю историю Казахстана нет ни слова в экскурсии. Речь идет только о нашем времени.
Про древнюю историю Казахстана нет ни слова в экскурсии. Речь идет только о нашем времени.
H
Helena
12 июля 2023
Гид был очень хорошим, и это было весело. Евгений всегда был открыт для вопросов. Я бы рекомендовал тур в любое время.
А
Анна
12 июля 2023
Хорошая экскурсия!
Д
Дарина
12 июля 2023
Экскурсия очень понравилась! Для знакомства с городом то, что надо! Евгений очень пунктуален, внимателен и интеллигентен.
B
Brian
12 июля 2023
Евгений и его тур были замечательны! I would highly recommend booking it and learning more about Astana and Kazakhstan. He quickly personalized the tour to meet all the interests and needs for me, which was highly interesting and kept me engaged! Furthermore, he knows more about the history of the city and the numerous skyscrapers even more than some of the locals. Great start to your trip to Astana and will add rich levels of context to this young and astonishing city that you are experiencing.
С
Светлана
9 июля 2023
Евгений, супер Гид! Тонко чувствует каждого человека, строит свой рассказ учитывая индивидуальные особенности туристов. Очень интересно рассказывает, хорошо грамотно поставлена речь, дипломатичен, эрудирован. Получили огромное удовольствие от знакомства с ним и с современной Астаной.
Н
Нодира
6 июля 2023
Экскурсия понравилась. Ознакомились с современными высотными зданиями Астаны, с их историей. Главное беззаботно, приятно погуляли, провели вместе с коллегами время. Евгений хороший гид, интересный собеседник. Рекомендуем.
P.S. Фотки получились классные
P.S. Фотки получились классные
Г
Гульнара
6 июля 2023
Добрый день! Вчера Евгений влюбил нас в Астану. Интересно и подробно рассказывал о современной архитектуре города. Очень удачный маршрут - часть пешком, часть на машине. Время пролетело незаметно!
Юлия
3 июля 2023
Отличная экскурсия. Хороший мини формат, когда нет времени/желания убить целый день. Обзорно глянуть ключевые точки, получить хорошие наводки и вот уже то, что заинтересовало пойти самостоятельно смотреть. Ещё Евгений подсказал отличные места, откуда выходят отличные фото на память. А если на экскурсии без компаньона - ещё и сфотографирует))
В общем универсальный формат, замечательный гид и эффектный город - отличное комбо)
В общем универсальный формат, замечательный гид и эффектный город - отличное комбо)
Е
Екатерина
1 июля 2023
Евгений очень приятный рассказчик, дает информацию в структурированном виде, интересно и легко. Заботлив и внимателен к туристам, очень клиентоориентирован. Помогает с фотографиями, выбирая вам лучшие локации и ракурсы. Однозначно рекомендую! И жду фото🙃
И
Ильнур
1 июля 2023
В Астане были первый раз, ездили с детьми (8 и 15 лет). Практически перед отъездом в последний день решили сходить на экскурсию. Выбрали Современную Астану в мини-группе. У нас младший сын 8 лет очень активный, нетерпеливый, беспокойный, поэтому большую и долгую экскурсию мы не рассматривали. Погода была отличная, прогулялись по центральной части, узнали много интересного и полезного. Потом прокатились на машине Евгения до Триумфальной арки «Мәңгілік Ел», удалось даже попасть наверх) Евгений очень общительный, внимательный, хорошо фотографирует! Нам очень понравилось, рекомендуем!
А
Алексей
28 июня 2023
Отличная экскурсия. Быстро, живо, пешком по центру, основные архитектурные достопримечательности и виды на них. На своей машине отвез к ЭКСПО, там полдня еще ходить можно потом в Мегу высадиться. Отличная комбинация культуры и отдыха)
Пофоткал с лучших ракурсов, потом разослал, так что время не теряли.
Женя, тебе удачи и спасибо
Пофоткал с лучших ракурсов, потом разослал, так что время не теряли.
Женя, тебе удачи и спасибо
Ещё 3 отзыва
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