Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы читать дальше уменьшить авангардной архитектурой.



Маршрут подбирается индивидуально: музеи, парки, знаковые здания, скрытые уголки — всё, что действительно стоит увидеть.



Откройте для себя Астану в насыщенном трёхчасовом путешествии по самым интересным и необычным местам столицы. Я покажу вам и старую часть города, где всё начиналось, и новую — с её

Yerbol Ваш гид в Астане Индивидуальная экскурсия 55 000 ₸ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Язык проведения 3 часа 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Приглашаю вас в трёхчасовую поездку по Астане — динамичной и многоликой столице Казахстана. Это не просто обзорная экскурсия, а живое знакомство с городом глазами человека, влюблённого в его ритм, архитектуру и атмосферу. Я покажу вам контрасты между Старым городом, где начиналась история столицы, и футуристической Новой Астаной, поражающей своими масштабами и технологиями. Вы увидите знаковые здания в имперском стиле, современные небоскрёбы, парки, музеи, театры и места, которые обычно остаются за рамками стандартных маршрутов. У меня есть несколько проверенных маршрутов, но каждый тур адаптирую под интересы гостей — будь то архитектура, история, гастрономия или шопинг. Я не перегружаю фактами, но делюсь тем, что действительно вызывает отклик. По ходу экскурсии подскажу, где можно вкусно поесть, что стоит посетить самостоятельно, и где найти качественные сувениры. А ещё расскажу об особенностях казахских традиций и культуры. За рулём — я сам, а значит, гибкость и личный подход гарантированы.

В любое время когда я свободен Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Купеческие дома

Байтерек - смотровая башня

Хан Шатыр и Абу Даби Плаза

Крупнейшая мечеть Астаны Что включено Услуги экскурсовода

Автомобиль с водителем и места платных парковок Что не входит в цену Входные билеты по маршруту (музеи, смотровые площадки) Где начинаем и завершаем? Начало: Астана Завершение: Ваш отель или другое место (по желанию) Когда и сколько длится? Когда: В любое время когда я свободен Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.