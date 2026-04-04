Откройте для себя Астану в насыщенном трёхчасовом путешествии по самым интересным и необычным местам столицы. Я покажу вам и старую часть города, где всё начиналось, и новую — с её
Описание экскурсииПриглашаю вас в трёхчасовую поездку по Астане — динамичной и многоликой столице Казахстана. Это не просто обзорная экскурсия, а живое знакомство с городом глазами человека, влюблённого в его ритм, архитектуру и атмосферу. Я покажу вам контрасты между Старым городом, где начиналась история столицы, и футуристической Новой Астаной, поражающей своими масштабами и технологиями. Вы увидите знаковые здания в имперском стиле, современные небоскрёбы, парки, музеи, театры и места, которые обычно остаются за рамками стандартных маршрутов. У меня есть несколько проверенных маршрутов, но каждый тур адаптирую под интересы гостей — будь то архитектура, история, гастрономия или шопинг. Я не перегружаю фактами, но делюсь тем, что действительно вызывает отклик. По ходу экскурсии подскажу, где можно вкусно поесть, что стоит посетить самостоятельно, и где найти качественные сувениры. А ещё расскажу об особенностях казахских традиций и культуры. За рулём — я сам, а значит, гибкость и личный подход гарантированы.
В любое время когда я свободен
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купеческие дома
- Байтерек - смотровая башня
- Хан Шатыр и Абу Даби Плаза
- Крупнейшая мечеть Астаны
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Автомобиль с водителем и места платных парковок
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту (музеи, смотровые площадки)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Астана
Завершение: Ваш отель или другое место (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время когда я свободен
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Могу сказать многое! Самое главное гид потрясающий, масса информации, ответы на все наши вопросы. С самого начала это организация, чтоб найти на стоянки гида нам были отправлены фото машины, номер.
Замечательная экскурсия, замечательный гид, рассказал про город, про особенности менталитета, некоторые интересные моменты из истории Казахстана, много новой и любопытной информации которую хочется запомнить и сохранить. Так же сделал много классных фото)))
Экскурсия была проведена Ерболом. Мне понравилось! Старался рассказать и показать много достопримечательностей и не только. Очень внимательный, культурный молодой человек. Делился не только информацией, но и своими впечатлениями! Рекомендую….
Экскурсия была проведена Ерболом. Мне понравилось! Старался рассказать и показать много достопримечательностей и не только. Очень внимательный, культурный молодой человек. Делился не только информацией, но и своими впечатлениями! Рекомендую….
Ербол- интересный экскурсовод, поделился историей Акмолы с 15 века, погрузились и глубже в историю узнав что Казаки- свободные народы- прямые по потомки Чингиз дов(Теймучина), помимо визуального осмотра заходили внутрь объектов, появилась целостная картина народов Казахстана,и структуры Астаны. так же познакомился с гастрономическими деликатесами и посетил ресторан Саксаул с аутентичной кухней- рекомендую гида Ербола
Экскурсия очень понравилась. Yerbol встретил нас в аэропорту, за что большое ему спасибо. Астана - красивый город. Очень много узнали о стране, так как впервые ее посетили. Подсказал где вкусно покушать. Большое впечатление произвела мечеть! Очень красивое сооружение! Обязательно порекомендую моим знакомым! После обзорной экскурсии остались только положительные эмоции!!!
55 000 ₸ за экскурсию
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.