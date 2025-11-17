Н Наталья Благодарим за экскурсию Дину. Она отлично знает город и хорошо в нем ориентируется. Астана быстро растущий и очень современный город. Его обязательно надо увидеть. Дина Ответ организатора: Наталья большое спасибо за отзыв

К Константин читать дальше Астана". Больше похоже на "посмотрите налево, посмотрите направо". Нам не хватило связанного рассказа от истории появления крепости Акмола до переноса столицы из Алмата в Астану. С фактами, которые не прочитаешь в сети.

Но поездка по городу на машине в холодную погоду, конечно, большой плюс. Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану, да цифры и факты (не всегда точные). Но маловато для экскурсии "Деловая и культурная Дина Ответ организатора: Добрый день Константин. По вашему запросу, есть экскурсий по старинной Акмоле и Целинограде, я провожу по новым современным архитектурным строениям

Я Ярослав Приезжал в Астану с детьми на каникулы. Всего за 3 дня успели влюбиться в Астану благодаря Дине. На этой экскурсии посмотрели все главные достопримечательности и успели побывать в чудесной мечети 📸🕌рекомендую Дину как гида, очень добрый и отзывчивый гид🙈Были учтены все пожелания, комфортный автомобиль! Дина помогла спланировать дни комфортно для нас, а также порекомендовала хорошие заведения😊 Дина Ответ организатора: Ярослав благодарю за такой душевный отзыв! Настолько за три дня привыкли, что дети уже нас не слушались 😊. Тимуру и Артуру большой пламенный привет!

В Владимир Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство с городом, знание инфраструктуры и планы развития столицы Астана на перспективу. Показ по направлениям развития столицы и профессиональные навыки в представлении материала.

Мы остались очень довольны.

Советую заказывать и погрузиться в историю и развитие столицы Казахстана.

Владимир. Дина Ответ организатора: Владимир благодарю за отзыв! Рада, что Вы смогли так точно рассмотреть все детали столицы!

М Мария Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно.

Спасибо Дине! Рекомендую. Дина Ответ организатора: Мария благодарю за отзыв! Каждая экскурсия индивидуальна и не похожа друг на друга. 1848

Е Екатерина Отличная экскурсия! Были с коллегами, всем очень понравилось

Сами бы, конечно, столько достопримечательностей за один раз не успели посмотреть. Передвигались на комфортной машине. Дина очень интересно рассказывает про город, а также посоветовала отличный ресторан с национальной кухней.

Спасибо!)) Дина Ответ организатора: Катерина благодарю за отзыв! Время всегда пролетает незаметно во время экскурсий.

А Александр Организация экскурсии была на высшем уровне — всё чётко, без задержек, с учётом всех наших пожеланий. Гид сумел найти подход к каждому участнику группы, отвечал на все вопросы и создавал по-настоящему дружескую атмосферу. По итогам проведённой экскурсии красавица Астана останется в наших сердцах навсегда! Большое спасибо нашему Гиду.

Рекомендую! Дина Ответ организатора: Александр я очень рада, что смогла вас влюбить в нашу прекрасную столицу! Для меня это высшая награда!

С Сергей Дина, спасибо Вам большое, очень понравилась экскурсия! Дина Ответ организатора: Сергей благодарю за отзыв!

Н Наталья читать дальше и мы хотели получить максимум от неё))) мы получили даже больше!!! Нас встретили на вокзале (на старом вокзале), показали достопримечательности, рассказали и про сам город. Мы прошлись по мосту Атырау, поднялись на башню Байтерек, побывали с экскурсионным туром во Дворце мира и согласия, посетили мечеть Нур-Султан, зачекинились в музее будущего Нур Алеме, пообедали в замечательном милом ресторанчике и отправились в аэропорт. Это было незабываемое времяпрепровождение. Мы нисколько не пожалели - экскурсия стоит каждого потраченного тенге. Очень рекомендую!!! Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия, и индивидуальный подход. Дело в том, что у нас в Астане была 7-часовая пересадка, Дина Ответ организатора: Наталья благодарю за отзыв! Индивидуальный подход в этом и заключается, что она всегда разная и индивидуальна под каждого гостя! Всего хорошего!

Вячеслав читать дальше столицу Астану, что мы все время (а не мало не много 6 часов), просто, ездили и ходили с восхищением увиденного и услышанного. Дина и Астана -человек и город нас влюбили по «самые уши». Спасибо Вам огромное! Все секреты поездки раскрывать не будем. Приезжайте, смотрите, кайфуйте в Алмате с Диной!!! Всевышний всегда шел нам на встречу- предоставил нам возможность познакомиться с новым человеком в столице великой страны Казахстан Астане. Дина, как истинный гражданин своей страны, так преподнесла нам свою любимую Дина Ответ организатора: Вячеслав Вы самый благородный и добрый человек! Благодарю за обратную связь и ваши эмоций! Вы ценитель красоты и прекрасного. Желаю Вам всех благ!

Е Елена Экскурсия очень интересная, структурная, и в тоже время лёгкая, время арлетело не заметно. Рекомендасьон! Дина Ответ организатора: Елена благодарю за отзыв! Рада, что смогла вас заинтересовать во всем процессе! ❤️

Л Людмила Дина, спасибо большое за экскурсию!

Мы были первый раз в Астане и благодаря Вам влюбились в нее с первого взгляда!

Очень много зависит от того кто впервые покажет и расскажет о городе.

Нам повезло) Дина Ответ организатора: Людмила благодарю за отзыв! Любовь с первого взгляда-это навсегда!

Н Наталья Отлично провели время

Всё четко по времени, комфортный транспорт, насыщенная программа. Узнали много нового и увидели все самые важные места. Смело рекомендую эту экскурсию в качестве первого знакомства с городом. Дина Ответ организатора: Наталья благодарю Вас! Очень приятно за рекомендацию🙏

О Оксана Дина, просто замечательная. Великолепно знает город, историю. Очень вежливая. Приехала, встретила у отеля. Всё вовремя. Сделала красивые фото. Порекомендовала прекрасный национальный ресторан. Наша большая рекомендация 🫶🏻 Дина Ответ организатора: Оксана благодарю Вас! Вы самые прекрасные и красивые девушки ❤️