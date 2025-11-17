Астана поражает сочетанием хай-тека, модерна, ориентализма и традиционной культуры.
За несколько часов вы увидите знаковые места столицы — от эффектных мостов и монументов до современных деловых кварталов.
Рассмотрите архитектурные символы города, побываете на смотровых площадках и узнаете, как современные постройки связаны с историей и культурой Казахстана.
Описание экскурсии
- Мы прокатимся к Атыраускому мосту в форме рыбы, откуда открывается панорама на оба берега столицы
- Побываем в роскошной мечети Казахстана, которая занимает первое место по площади
- Проедем по престижным кварталам с названиями: «Венский», «Парижский» и «Британский»
- Полюбуемся футуристической пирамидой — Дворцом мира и согласия — на площади Независимости
- Увидим Национальный музей, где хранятся артефакты с 5 века до н. э.
- Осмотрим снаружи библиотеку Назарбаева, концертный зал в виде розы, Ак Орду, здания парламента и знаменитых «золотых близнецов»
- Отправимся к триумфальной арке «Мангелик Ел», павильонам «Экспо», Астана Опера, спортивным комплексам с необычной архитектурой, центральной бирюзовой мечети и впечатляющему торговому центру «Хан Шатыр»
- Финальной точкой станет символ города — монумент Байтерек. Поднимемся на смотровую площадку на высоте 97 метров, чтобы увидеть, как выглядит столица глазами её архитектора
Вы узнаете:
- как древние правители и герои Казахстана вошли в городскую символику
- что вдохновило создателей самых необычных зданий столицы
- о том, какая легенда связана с царицей Томирис
- как появился монумент Байтерек и что символизирует «Древо жизни»
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyndai Creta
- На маршруте будет несколько фотостопов, а также две более длительные остановки для осмотра пирамиды и Байтерека
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — в общей сложности примерно 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Астане
Провела экскурсии для 153 туристов
Люблю свою страну — и с радостью и с удовольствием покажу нашу необычайную природу, поделюсь историей, легендами, обычаями и традициями моего народа. Добро пожаловать в Казахстан! Буду рада вашему визиту в наши бескрайние степные края!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
17 ноя 2025
Благодарим за экскурсию Дину. Она отлично знает город и хорошо в нем ориентируется. Астана быстро растущий и очень современный город. Его обязательно надо увидеть.
Дина
Ответ организатора:
Наталья большое спасибо за отзыв
К
Константин
6 ноя 2025
Для уровня экскурсовода Трипстера экскурсия Дины не дотягивает. Да, доброжелательность, да любовь к Астане и Казахстану, да цифры и факты (не всегда точные). Но маловато для экскурсии "Деловая и культурная
Дина
Ответ организатора:
Добрый день Константин. По вашему запросу, есть экскурсий по старинной Акмоле и Целинограде, я провожу по новым современным архитектурным строениям
Я
Ярослав
3 ноя 2025
Приезжал в Астану с детьми на каникулы. Всего за 3 дня успели влюбиться в Астану благодаря Дине. На этой экскурсии посмотрели все главные достопримечательности и успели побывать в чудесной мечети 📸🕌рекомендую Дину как гида, очень добрый и отзывчивый гид🙈Были учтены все пожелания, комфортный автомобиль! Дина помогла спланировать дни комфортно для нас, а также порекомендовала хорошие заведения😊
Дина
Ответ организатора:
Ярослав благодарю за такой душевный отзыв! Настолько за три дня привыкли, что дети уже нас не слушались 😊. Тимуру и Артуру большой пламенный привет!
В
Владимир
3 ноя 2025
Были на обзорной экскурсии, экскурсовод Дина. Очень позитивный приятный человек. Экскурсия прошла просто великолепно. Прекрасное знакомство с городом, знание инфраструктуры и планы развития столицы Астана на перспективу. Показ по направлениям развития столицы и профессиональные навыки в представлении материала.
Мы остались очень довольны.
Советую заказывать и погрузиться в историю и развитие столицы Казахстана.
Владимир.
Дина
Ответ организатора:
Владимир благодарю за отзыв! Рада, что Вы смогли так точно рассмотреть все детали столицы!
М
Мария
27 окт 2025
Организатор отвечает очень быстро, все вопросы решили оперативно. Наш гид Дина учла все наши пожелания. Экскурсия прошла хорошо, интересно.
Спасибо Дине! Рекомендую.
Дина
Ответ организатора:
Мария благодарю за отзыв! Каждая экскурсия индивидуальна и не похожа друг на друга. 1848
Е
Екатерина
23 окт 2025
Отличная экскурсия! Были с коллегами, всем очень понравилось
Сами бы, конечно, столько достопримечательностей за один раз не успели посмотреть. Передвигались на комфортной машине. Дина очень интересно рассказывает про город, а также посоветовала отличный ресторан с национальной кухней.
Спасибо!))
Дина
Ответ организатора:
Катерина благодарю за отзыв! Время всегда пролетает незаметно во время экскурсий.
А
Александр
10 окт 2025
Организация экскурсии была на высшем уровне — всё чётко, без задержек, с учётом всех наших пожеланий. Гид сумел найти подход к каждому участнику группы, отвечал на все вопросы и создавал по-настоящему дружескую атмосферу. По итогам проведённой экскурсии красавица Астана останется в наших сердцах навсегда! Большое спасибо нашему Гиду.
Рекомендую!
Дина
Ответ организатора:
Александр я очень рада, что смогла вас влюбить в нашу прекрасную столицу! Для меня это высшая награда!
С
Сергей
10 окт 2025
Дина, спасибо Вам большое, очень понравилась экскурсия!
Дина
Ответ организатора:
Сергей благодарю за отзыв!
Н
Наталья
4 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Дине - нашему гиду по Астане. Нам очень понравилась и сама экскурсия, и индивидуальный подход. Дело в том, что у нас в Астане была 7-часовая пересадка,
Дина
Ответ организатора:
Наталья благодарю за отзыв! Индивидуальный подход в этом и заключается, что она всегда разная и индивидуальна под каждого гостя! Всего хорошего!
Вячеслав
1 окт 2025
Всевышний всегда шел нам на встречу- предоставил нам возможность познакомиться с новым человеком в столице великой страны Казахстан Астане. Дина, как истинный гражданин своей страны, так преподнесла нам свою любимую
Дина
Ответ организатора:
Вячеслав Вы самый благородный и добрый человек! Благодарю за обратную связь и ваши эмоций! Вы ценитель красоты и прекрасного. Желаю Вам всех благ!
Е
Елена
24 сен 2025
Экскурсия очень интересная, структурная, и в тоже время лёгкая, время арлетело не заметно. Рекомендасьон!
Дина
Ответ организатора:
Елена благодарю за отзыв! Рада, что смогла вас заинтересовать во всем процессе! ❤️
Л
Людмила
22 сен 2025
Дина, спасибо большое за экскурсию!
Мы были первый раз в Астане и благодаря Вам влюбились в нее с первого взгляда!
Очень много зависит от того кто впервые покажет и расскажет о городе.
Нам повезло)
Дина
Ответ организатора:
Людмила благодарю за отзыв! Любовь с первого взгляда-это навсегда!
Н
Наталья
19 сен 2025
Отлично провели время
Всё четко по времени, комфортный транспорт, насыщенная программа. Узнали много нового и увидели все самые важные места. Смело рекомендую эту экскурсию в качестве первого знакомства с городом.
Дина
Ответ организатора:
Наталья благодарю Вас! Очень приятно за рекомендацию🙏
О
Оксана
18 сен 2025
Дина, просто замечательная. Великолепно знает город, историю. Очень вежливая. Приехала, встретила у отеля. Всё вовремя. Сделала красивые фото. Порекомендовала прекрасный национальный ресторан. Наша большая рекомендация 🫶🏻
Дина
Ответ организатора:
Оксана благодарю Вас! Вы самые прекрасные и красивые девушки ❤️
А
Алина
17 сен 2025
Очень приятный собеседник и экскурсовод Дина! Провела экскурсию легко и познавательно, От Астаны полный восторг, захотелось здесь остаться.
Дина
Ответ организатора:
Алина благодарю Вас! Оставайтесь, место для всех хватит!
