Познакомиться с колоритным городом за 4 часа и зайти в музей, в который нельзя попасть
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даты
Описание
Что вас ожидает
Я раскрою секреты и характер Астаны. Расскажу об особенностях архитектуры и идеях японского архитектора Кисё Курокавы, который разрабатывал генеральный план застройки столицы.
Вы побываете во Дворце мира и согласия — символе единства 130 национальностей, живущих в Казахстане. Подниметесь на смотровую башню Байтерек. Пройдёте по Аллее Тысячелетия, которая связывает историю города со времён шествия Великого шёлкового пути до наших дней. Увидите территорию ЭКСПО-2017 и услышите о планах футуристической Астаны.
Кроме того, я без очереди проведу вас в частный антикварный музей ювелирного искусства, запись в который идёт на 3 месяца вперёд. Вы сможете купить сувениры, картины или украшения на память. А ещё мы посетим восточный базар, где продаются деликатесы казахской кухни.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, услуги гида
- Экскурсия проходит на кроссовере Hyundai Tucson
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В мечети есть дресс-код: мужчины должны быть в брюках (в шортах нельзя), а женщины должны надеть халат (их выдают бесплатно напрокат)
Дополнительные расходы
- Билеты во Дворец мира и согласия: 1500 тенге/взрослый, 700 тенге/детский до 14 лет, дети до 6 лет — бесплатно
- Билеты в Байтерек: 2000 тенге/взрослый, 1000 тенге/детский до 16 лет, дети до 5 лет — бесплатно
- Билеты в антикварный музей: 2500 тенге/взрослый, 2000 тенге/детский до 16 лет, дети до 5 лет — бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Алтын быстро ответила на запрос,нашли удобное для экскурсии время. Было комфортно- Алтын с водителем приехали четко в назначенное время в отель,после экскурсии подвезли по нашей просьбе к аутентичному и очень атмосферному ресторану. В Машине работал кондиционер.
За 3 часа удалось услышать и немного истории,и рассказа о городе,его строителях,архитектурных чудесах,посмотреть их своими глазами.
Это обзорная экскурсия,с нее хорошо начинать знакомство с Астаной,своими глазами увидеть как из простого купеческого города 19 века,в 21 веке за 20 с небольшим лет вырос невероятный,живой, растущий город будущего.
Посмотрели почти все (немного маловато было бульвара Нуржол и Хан Шатыр посмотрели не подъезжая к нему).
Хорошим завершающим аккордом было посещение Центральной Мечети(посещение разрешается и женщинам,и представителям других вероисповеданий).
Алтын отвечала на любые вопросы,помогла потом с нашими затруднениями,за что ей еще раз большое СПАСИБО!