Астана — одна из самых необычных столиц! Здесь есть небоскрёбы, как в Дубае. Футуристические строения, как в Сингапуре. Широкие площади, как в Мехико. Исторические кварталы, как в Риме. И романтические улочки, как в Париже. Вы проедете по знаковым локациям. А я расскажу, как появились эти места и чем они ценны для города и страны.
Описание экскурсии
Я раскрою секреты и характер Астаны. Расскажу об особенностях архитектуры и идеях главного архитектора города, который разрабатывал генеральный план застройки столицы.
Вы пройдёте по Аллее Тысячелетия, которая связывает историю города со времён шествия Великого шёлкового пути до наших дней. Увидите территорию ЭКСПО-2017 и услышите о планах футуристической Астаны.
По вашему желанию в конце экскурсии можно заехать в магазин сувениров ручной работы. Или на местный рынок, где можно попробовать и купить казахские деликатесы.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, услуги гида
- Экскурсия индивидуальная, рассчитана на 2 человека (или 3 человека — если согласны сидеть сзади втроем)
проходит на комфортабельном автомобиле Хендай Соната(седан).
- В мечети есть дресс-код: на ногах должны быть носки, мужчины должны быть в брюках (в шортах нельзя), а женщины должны надеть специальный халат (их выдают бесплатно напрокат)
- В дни госмероприятий, проезда кортежей или дорожных работ возможны перекрытия улиц. Маршрут экскурсии может быть скорректирован с заменой объектов на равноценные
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Билеты оплачиваются дополнительно
- во Дворец мира и согласия — 2500 тенге
- в Байтерек — 3000 тенге
- в антикварный музей — 7000 тенге
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул Сыганак 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алтын — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 670 туристов
Я сертифицированный гид, филолог, искусствовед, историк и переводчик. Живу в Астане с 1999 года и провожу по ней экскурсии уже более 15 лет. Люблю путешествовать и по своему опыту знаю, что важно учитывать при знакомстве с новым городом. С радостью стану вашим проводником по Казахстану!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 26 июн 2026
Хочется передать слова благодарности Алтын за прекрасную экскурсию по Астане.
Замечательный экскурсовод, заряжающий своими знаниями и позитивом. Потрясающий знаток своего края, умеющий показать его необыкновенно и увлекательно. Да и просто приятный
Замечательный экскурсовод, заряжающий своими знаниями и позитивом. Потрясающий знаток своего края, умеющий показать его необыкновенно и увлекательно. Да и просто приятный
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Д
Дата посещения: 18 мар 2026
Отличная экскурсия. Спасибо Алтын.
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Е
Сегодня мы, русская семья, познакомились с прекрасным эскурсоводом-профессионалом, которая взяла нас за руку и с казахским гостепримством повела по Астане, раскрывая незнакомые нам страницы истории своего народа. Столько интересного мы
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М
Дата посещения: 5 янв 2026
Алтын, замечательный экскурсовод! Экскурсия прошла интересно и насыщенно. Спасибо большое! Нам очень понравилось!
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Н
У нас состоялась шикарная экскурсия по Астане!!! Огромное спасибо Алтын!!!
На улице был мороз -26С, но мы перемещались на машине и поэтому замерзнуть не успели)
Билеты Алтын купила все заранее (онлайн) и
На улице был мороз -26С, но мы перемещались на машине и поэтому замерзнуть не успели)
Билеты Алтын купила все заранее (онлайн) и
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Очень понравилась экскурсия, все информативно, успели посетить много мест, рекомендую 👍🏻
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