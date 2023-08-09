Астана — одна из самых необычных столиц! Здесь есть небоскрёбы, как в Дубае. Футуристические строения, как в Сингапуре. Широкие площади, как в Мехико. Исторические кварталы, как в Риме. И романтические улочки, как в Париже. Вы проедете по знаковым локациям и зайдёте в музей ювелирного искусства. А я расскажу, как появились эти места и чем они ценны для города и страны.

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Описание

Что вас ожидает

Я раскрою секреты и характер Астаны. Расскажу об особенностях архитектуры и идеях японского архитектора Кисё Курокавы, который разрабатывал генеральный план застройки столицы.

Вы побываете во Дворце мира и согласия — символе единства 130 национальностей, живущих в Казахстане. Подниметесь на смотровую башню Байтерек. Пройдёте по Аллее Тысячелетия, которая связывает историю города со времён шествия Великого шёлкового пути до наших дней. Увидите территорию ЭКСПО-2017 и услышите о планах футуристической Астаны.

Кроме того, я без очереди проведу вас в частный антикварный музей ювелирного искусства, запись в который идёт на 3 месяца вперёд. Вы сможете купить сувениры, картины или украшения на память. А ещё мы посетим восточный базар, где продаются деликатесы казахской кухни.

Организационные детали

В стоимость включено: транспорт, услуги гида

Экскурсия проходит на кроссовере Hyundai Tucson

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В мечети есть дресс-код: мужчины должны быть в брюках (в шортах нельзя), а женщины должны надеть халат (их выдают бесплатно напрокат)

Дополнительные расходы