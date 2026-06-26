Астана — одна из самых необычных столиц! Здесь есть небоскрёбы, как в Дубае. Футуристические строения, как в Сингапуре. Широкие площади, как в Мехико. Исторические кварталы, как в Риме. И романтические улочки, как в Париже. Вы проедете по знаковым локациям. А я расскажу, как появились эти места и чем они ценны для города и страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я раскрою секреты и характер Астаны. Расскажу об особенностях архитектуры и идеях главного архитектора города, который разрабатывал генеральный план застройки столицы.

Вы пройдёте по Аллее Тысячелетия, которая связывает историю города со времён шествия Великого шёлкового пути до наших дней. Увидите территорию ЭКСПО-2017 и услышите о планах футуристической Астаны.

По вашему желанию в конце экскурсии можно заехать в магазин сувениров ручной работы. Или на местный рынок, где можно попробовать и купить казахские деликатесы.

Организационные детали

В стоимость включено: транспорт, услуги гида

Экскурсия индивидуальная, рассчитана на 2 человека (или 3 человека — если согласны сидеть сзади втроем)

проходит на комфортабельном автомобиле Хендай Соната(седан).

проходит на комфортабельном автомобиле Хендай Соната(седан). В мечети есть дресс-код: на ногах должны быть носки, мужчины должны быть в брюках (в шортах нельзя), а женщины должны надеть специальный халат (их выдают бесплатно напрокат)

В дни госмероприятий, проезда кортежей или дорожных работ возможны перекрытия улиц. Маршрут экскурсии может быть скорректирован с заменой объектов на равноценные

С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Билеты оплачиваются дополнительно