Башня «Байтерек» – экскурсии в Астане

Найдено 9 экскурсий в категории «Башня «Байтерек»» в Астане, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
«Байтерек — 100-метровый монумент, увенчанный шаром»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 3 чел.
Рождение города будущего
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
118 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
«Посетите символ Астаны — монумент Астана-Байтерек, где узнаете о его истории и символизме»
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Астана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
«Байтерек и вид на город с высоты»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Астана старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
«Мы поднимемся на смотровую площадку башни Байтерек, заедем в Экспоцентр и увидим музей энергии будущего, созданный в виде шара»
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Современная Астана в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
99 отзывов
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
«Полюбуетесь городом со смотровой площадки монумента Байтерек и пройдёте по мостику со стеклянным полом в музее будущего Нур Алем»
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
2 900 за человека
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
«Монумент «Астана-Байтерек» — вы подниметесь на необычную башню, узнаете о её строительстве и символизме»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Астана - гордость Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
«Монумент «Байтерек» в виде Дерева Жизни — настоящий бриллиант в короне Астаны»
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250 за человека
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
«Расшифруете символику талисмана страны — знаменитого монумента «Астана-Байтерек»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690 за человека
Фотопрогулка по Астане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
«Мы начнём путь у главной достопримечательности города — монумента Байтерек»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия! Перед началом Евгений уточнил какие предпочтения, и скорректирован был маршрут. Рекомендую!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
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    и с сувенирами, провезли по значимым местам, попутно делая остановки для ознакомления и фото. Считаю, что экскурсия хороша и для тех, кто проездом, и для тех, кто приехал на подольше, так как она позволяет познакомиться с главными достопримечательностями города, наметить маршрут для посещения. Рекомендую.

    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на
  • Г
    Григорий
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Отличная экскурсия!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
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    Ардак очень приветливая и приятная, после экскурсии дала дала нам много полезных рекомендаций и всегда была с нами на связи 👍

    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Рождение города будущего
    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
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    по делу, никакой воды, с юмором, с любовью к своему делу. Слушать такого интересного рассказчика- сплошное удовольствие! Большое спасибо, Сергей, за Ваш труд!

    Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасныйВчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
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    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Современная Астана в мини-группе
    The best tour guide ever! Я, как человек, который работает с людьми, была в восторге от такта и деликатности Евгения. Он
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    учел все мои пожелания (а мне не хотелось много ходить, слушать из машины - ок) и рассказал, где вкусно кормят (посоветовал мне место, где делают бешмармак не только из конины, но из осетрины тоже). Хорошо поставленная речь, хороший русский язык (мне такое важно, не люблю косноязычных экскурсоводов).

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Сначала посоветовал нам обалденное кафе для завтрака. Потом на машине проехали по городу с выходами и рассказами об основных достопримечательностях города. Очень интересный приятный рассказчик, ответил на все наши вопросы! Очень довольны экскурсией! Спасибо!!!
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Рождение города будущего
    Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
  • И
    Игорь
    30 мая 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Первый раз в Астане, Посмотрели за пару часов все достопримечательности Астаны. Гид Евгений с отличной информотивной программой. Очень понравилось. Советую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Башня «Байтерек»»

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  1. Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
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  3. Знакомьтесь, Астана
  4. Астана старинная и современная
  5. Современная Астана в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
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