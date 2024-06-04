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Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом

Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале

«Байтерек — 100-метровый монумент, увенчанный шаром»