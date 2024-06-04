1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
«Байтерек — 100-метровый монумент, увенчанный шаром»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
«Посетите символ Астаны — монумент Астана-Байтерек, где узнаете о его истории и символизме»
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
«Байтерек и вид на город с высоты»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Астана: путешествие от старины к современности через архитектурные шедевры
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
«Мы поднимемся на смотровую площадку башни Байтерек, заедем в Экспоцентр и увидим музей энергии будущего, созданный в виде шара»
14 июня в 12:00
15 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия по современной Астане: архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир современной архитектуры Астаны, узнайте уникальные факты и насладитесь видами города в уютной компании
Начало: От монумента Байтерек
«Полюбуетесь городом со смотровой площадки монумента Байтерек и пройдёте по мостику со стеклянным полом в музее будущего Нур Алем»
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
2 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
«Монумент «Астана-Байтерек» — вы подниметесь на необычную башню, узнаете о её строительстве и символизме»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
«Монумент «Байтерек» в виде Дерева Жизни — настоящий бриллиант в короне Астаны»
Расписание: ежедневно в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
«Расшифруете символику талисмана страны — знаменитого монумента «Астана-Байтерек»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
«Мы начнём путь у главной достопримечательности города — монумента Байтерек»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Перед началом Евгений уточнил какие предпочтения, и скорректирован был маршрут. Рекомендую!
- ААлександра4 июня 2024Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
- ГГригорий4 июня 2024Отличная экскурсия!
- ИИрина3 июня 2024Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
- ЕЕкатерина2 июня 2024Вчера посчастливилось побывать на экскурсии « Рождение города будущего». С мужем остались в восторге. Сергей- прекрасный гид! Информации много, всё
- ДДенис2 июня 2024В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
- ИИрина2 июня 2024The best tour guide ever! Я, как человек, который работает с людьми, была в восторге от такта и деликатности Евгения. Он
- ЮЮлия1 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Сначала посоветовал нам обалденное кафе для завтрака. Потом на машине проехали по городу с выходами и рассказами об основных достопримечательностях города. Очень интересный приятный рассказчик, ответил на все наши вопросы! Очень довольны экскурсией! Спасибо!!!
- ААлександра1 июня 2024Благодарю за отличную экскурсию в начале 2024 года! Всё понятно, информативно, с душой. Получили огромное удовольствие, зарядились городом, узнали как живёт в на современная интеллигенция)
- ИИгорь30 мая 2024Первый раз в Астане, Посмотрели за пару часов все достопримечательности Астаны. Гид Евгений с отличной информотивной программой. Очень понравилось. Советую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Башня «Байтерек»»
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