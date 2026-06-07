АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников Родины, где содержались жены арестованных и расстрелянных "врагов народа". На экскурсии вы узнаете о буднях заключенных, сколько лет существовал лагерь и когда он был

закрыт. Посетите сталинский вагон, колючую проволоку, вышку с конвоиром и барак. В музее, выполненном в форме конуса, пройдете по залам, раскрывающим трагическую историю лагеря, и посмотрите документальный фильм "Лютый холод АЛЖИРа". Также увидите мемориальные объекты: арку Скорби, стену памяти с именами семи тысяч женщин, гранитные плиты, стелу "Слезы" и скульптурные композиции "Отчаяние и бессилие" и "Борьба и надежда"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения музея АЛЖИР - с апреля по сентябрь. В это время можно комфортно осмотреть все экспозиции и мемориальные объекты.

Сейчас август — это идеальное время.