АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников Родины, где содержались жены арестованных и расстрелянных "врагов народа". На экскурсии вы узнаете о буднях заключенных, сколько лет существовал лагерь и когда он был
5 причин купить эту экскурсию
- 🚍 Транспорт включен
- 🎟️ Дополнительные билеты оплачиваются отдельно
- 🏛️ Посещение музея с гидом или аудиогидом
- 🎥 Просмотр документального фильма
- 🕊️ Мемориальные объекты и скульптуры
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения музея АЛЖИР - с апреля по сентябрь. В это время можно комфортно осмотреть все экспозиции и мемориальные объекты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сталинский вагон
- Колючая проволока
- Вышка с конвоиром
- Барак
- Музей в форме конуса
- Арка Скорби
- Стена памяти
- Гранитные плиты
- Стела «Слезы»
- Скульптуры «Отчаяние и бессилие»
- Скульптуры «Борьба и надежда»
Описание экскурсии
Наглядный урок истории
Мы подробно осмотрим территорию бывшего лагеря. Вы увидите сталинский вагон для перевозки ссыльных, колючую проволоку тех времен, вышку с конвоиром и барак, где жили женщины. А затем посетите современное здание музея, выполненное в форме конуса. Пройдете по залам, раскрывающим трагическую историю лагеря, и посмотрите небольшой документальный фильм «Лютый холод АЛЖИРа».
Память о прошлом
Вы оцените мемориальные объекты, посвященные заключенным лагеря: арку Скорби, стену памяти с именами семи тысяч женщин и гранитные плиты, установленные посольствами разных стран в честь своих соотечественниц. Кроме того, я покажу стелу «Слезы» и две скульптурные композиции, не требующие пояснений: «Отчаяние и бессилие» и «Борьба и надежда».
Организационные детали
- Музей находится в 40 км от Астаны. Транспорт включен в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 2700 тг взрослые, 2000 тг дети. Просмотр фильма — 500 тг на человека, аудигид — 1500 тг.
- Обратите внимание, что в музее экскурсию будет проводить гид музея на группу до 5 человек. Если вас меньше, то музей предоставляет аудиогид на каждого или вы присоединитесь к групповой экскурсии в музее
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дана — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3114 туристов
Меня зовут Дана, я профессиональный гид по Астане. Искренне рада всем гостям города! На экскурсиях всегда стремлюсь создать комфортную атмосферу радушия, гостеприимства и непринуждённого общения. С радостью покажу интересные места нашей страны, поделюсь ее историей, легендами и традициями. Добро пожаловать в Казахстан!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Данную экскурсию нельзя оценивать как развлекательное мероприятие, это не поездка в музей, а погружение на небольшое время в омут скорби, слез и боли. Вопрос ГУЛАГа «не на слуху» или находит
Дана
Ответ организатора:
Полина! Благодарим за отзыв❤️
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Место, которое вызывает вопросы без ответов… Профессионально! рекомендуем
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А
Всё отлично
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Чудесная экскурсия,не смотря на то, что место,куда нас повезла Дана имеет очень драматическую историю. И очень восхищаюсь казахским народом,который сохраняет все эти уже немногочисленные иллюстрации того ужаса, что происходил в
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U
Замечательно, что есть возможность побывать и почтить память невинных. Спасибо
Дана
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв❤️
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Дана интересный рассказчик и собеседник. Спасибо за профессионализм
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