Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР

Узнайте о судьбах женщин, переживших сталинские репрессии, посетив музей АЛЖИР. Транспорт включен, билеты оплачиваются отдельно
АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников Родины, где содержались жены арестованных и расстрелянных "врагов народа". На экскурсии вы узнаете о буднях заключенных, сколько лет существовал лагерь и когда он был
читать дальшеуменьшить

закрыт. Посетите сталинский вагон, колючую проволоку, вышку с конвоиром и барак.

В музее, выполненном в форме конуса, пройдете по залам, раскрывающим трагическую историю лагеря, и посмотрите документальный фильм "Лютый холод АЛЖИРа".

Также увидите мемориальные объекты: арку Скорби, стену памяти с именами семи тысяч женщин, гранитные плиты, стелу "Слезы" и скульптурные композиции "Отчаяние и бессилие" и "Борьба и надежда"

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚍 Транспорт включен
  • 🎟️ Дополнительные билеты оплачиваются отдельно
  • 🏛️ Посещение музея с гидом или аудиогидом
  • 🎥 Просмотр документального фильма
  • 🕊️ Мемориальные объекты и скульптуры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения музея АЛЖИР - с апреля по сентябрь. В это время можно комфортно осмотреть все экспозиции и мемориальные объекты.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР

Что можно увидеть

  • Сталинский вагон
  • Колючая проволока
  • Вышка с конвоиром
  • Барак
  • Музей в форме конуса
  • Арка Скорби
  • Стена памяти
  • Гранитные плиты
  • Стела «Слезы»
  • Скульптуры «Отчаяние и бессилие»
  • Скульптуры «Борьба и надежда»

Описание экскурсии

Наглядный урок истории

Мы подробно осмотрим территорию бывшего лагеря. Вы увидите сталинский вагон для перевозки ссыльных, колючую проволоку тех времен, вышку с конвоиром и барак, где жили женщины. А затем посетите современное здание музея, выполненное в форме конуса. Пройдете по залам, раскрывающим трагическую историю лагеря, и посмотрите небольшой документальный фильм «Лютый холод АЛЖИРа».

Память о прошлом

Вы оцените мемориальные объекты, посвященные заключенным лагеря: арку Скорби, стену памяти с именами семи тысяч женщин и гранитные плиты, установленные посольствами разных стран в честь своих соотечественниц. Кроме того, я покажу стелу «Слезы» и две скульптурные композиции, не требующие пояснений: «Отчаяние и бессилие» и «Борьба и надежда».

Организационные детали

  • Музей находится в 40 км от Астаны. Транспорт включен в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 2700 тг взрослые, 2000 тг дети. Просмотр фильма — 500 тг на человека, аудигид — 1500 тг.
  • Обратите внимание, что в музее экскурсию будет проводить гид музея на группу до 5 человек. Если вас меньше, то музей предоставляет аудиогид на каждого или вы присоединитесь к групповой экскурсии в музее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дана
Дана — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3114 туристов
Меня зовут Дана, я профессиональный гид по Астане. Искренне рада всем гостям города! На экскурсиях всегда стремлюсь создать комфортную атмосферу радушия, гостеприимства и непринуждённого общения. С радостью покажу интересные места нашей страны, поделюсь ее историей, легендами и традициями. Добро пожаловать в Казахстан!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
П
Данную экскурсию нельзя оценивать как развлекательное мероприятие, это не поездка в музей, а погружение на небольшое время в омут скорби, слез и боли. Вопрос ГУЛАГа «не на слуху» или находит
читать дальшеуменьшить

оправдание в очерствелых душах (или что у них там) любителей «за Сталина». Палящее солнце и иссушающие ветры Казахстана невыносимы, а узницы АЛЖИРа провели там годы в барках из глины и камыша, часто с малышами.
Поездка на комфортном микроавтобусе с кондиционером и с эрудированным экскурсоводом Даной, а также с экскурсоводом самого мемориального комплекса прошла насыщенно и эмоционально не просто. У меня возник только вопрос, почему нет памятника русским узницам, хотя власти других государств не забыли своих женщин…

Данную экскурсию нельзя оценивать как развлекательное мероприятие, это не поездка в музей, а погружение на небольшое
Данную экскурсию нельзя оценивать как развлекательное мероприятие, это не поездка в музей, а погружение на небольшое
Данную экскурсию нельзя оценивать как развлекательное мероприятие, это не поездка в музей, а погружение на небольшое
Данную экскурсию нельзя оценивать как развлекательное мероприятие, это не поездка в музей, а погружение на небольшое
Данную экскурсию нельзя оценивать как развлекательное мероприятие, это не поездка в музей, а погружение на небольшое
Дана
Дана
Ответ организатора:
Полина! Благодарим за отзыв❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Место, которое вызывает вопросы без ответов… Профессионально! рекомендуем
Место, которое вызывает вопросы без ответов… Профессионально! рекомендуем
Место, которое вызывает вопросы без ответов… Профессионально! рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всё отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Карина
Чудесная экскурсия,не смотря на то, что место,куда нас повезла Дана имеет очень драматическую историю. И очень восхищаюсь казахским народом,который сохраняет все эти уже немногочисленные иллюстрации того ужаса, что происходил в
читать дальшеуменьшить

стране под названием СССР. Нам очень понравилась Дана, это экскурсовод высшего класса, все было интересно, очень комфортно, объем информации достаточный, и более того,столько, сколько Дана нам рассказала про Казахстан вообще достойно ещё одной полноценной экскурсии.

Чудесная экскурсия,не смотря на то, что место,куда нас повезла Дана имеет очень драматическую историю. И очень
Чудесная экскурсия,не смотря на то, что место,куда нас повезла Дана имеет очень драматическую историю. И очень
Чудесная экскурсия,не смотря на то, что место,куда нас повезла Дана имеет очень драматическую историю. И очень
Чудесная экскурсия,не смотря на то, что место,куда нас повезла Дана имеет очень драматическую историю. И очень
Чудесная экскурсия,не смотря на то, что место,куда нас повезла Дана имеет очень драматическую историю. И очень
Вам был полезен этот отзыв?
U
Замечательно, что есть возможность побывать и почтить память невинных. Спасибо
Дана
Дана
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Инна
Дана интересный рассказчик и собеседник. Спасибо за профессионализм
Дана интересный рассказчик и собеседник. Спасибо за профессионализм
Дана интересный рассказчик и собеседник. Спасибо за профессионализм
Дана интересный рассказчик и собеседник. Спасибо за профессионализм
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Астаны

Похожие экскурсии на «Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР»

Музей «АЛЖИР» - память о единственном в СССР лагере для женщин (из Астаны)
На машине
3 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 2 чел.
Музей «АЛЖИР» - память о единственном в СССР лагере для женщин (из Астаны)
Узнайте о судьбах женщин, попавших в АЛЖИР. Мемориальная арка, экспозиции и истории, которые заставляют задуматься
Начало: На улице Бокейхана
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.
Рождение города будущего
На машине
4 часа
193 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождение города будущего
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
4 сен в 15:00
5 сен в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
В помещении
1.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Грандиозная красавица - главная республиканская мечеть Астаны
Уникальная экскурсия по главной республиканской мечети Астаны: архитектура, традиции, инженерные секреты и казахский чай с баурсаками
Начало: Перед мечетью
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от 2800 ₽ за всё до 2 чел.
Архитектура и смысл республиканской мечети в Астане
В помещении
2 часа
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Архитектура и смысл республиканской мечети в Астане
О чём шепчут белые стены: ислам, каллиграфия, женщины
Начало: У мечети
Расписание: в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 17:30
29 авг в 15:00
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Астане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Астане
от 10 000 ₽ за экскурсию