АЛЖИР — это аббревиатура, которую придумали сами заключенные. Она расшифровывается как «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». В нем сидели жены арестованных и расстрелянных «врагов народа». Вы узнаете, как проходили их будни, сколько лет существовал лагерь, когда он закрылся и чьими усилиями превратился в музей.

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Описание

Что вас ожидает

Наглядный урок истории

Мы подробно осмотрим территорию бывшего лагеря. Вы увидите сталинский вагон для перевозки ссыльных, колючую проволоку тех времен, вышку с конвоиром и барак, где жили женщины. А затем посетите современное здание музея, выполненное в форме конуса. Пройдете по залам, раскрывающим трагическую историю лагеря, и посмотрите небольшой документальный фильм «Лютый холод АЛЖИРа».

Память о прошлом

Вы оцените мемориальные объекты, посвященные заключенным лагеря: арку Скорби, стену памяти с именами семи тысяч женщин и гранитные плиты, установленные посольствами разных стран в честь своих соотечественниц. Кроме того, я покажу стелу «Слезы» и две скульптурные композиции, не требующие пояснений: «Отчаяние и бессилие» и «Борьба и надежда».

Организационные детали