Мы подробно осмотрим территорию бывшего лагеря. Вы увидите сталинский вагон для перевозки ссыльных, колючую проволоку тех времен, вышку с конвоиром и барак, где жили женщины. А затем посетите современное здание музея, выполненное в форме конуса. Пройдете по залам, раскрывающим трагическую историю лагеря, и посмотрите небольшой документальный фильм «Лютый холод АЛЖИРа».
Вы оцените мемориальные объекты, посвященные заключенным лагеря: арку Скорби, стену памяти с именами семи тысяч женщин и гранитные плиты, установленные посольствами разных стран в честь своих соотечественниц. Кроме того, я покажу стелу «Слезы» и две скульптурные композиции, не требующие пояснений: «Отчаяние и бессилие» и «Борьба и надежда».