Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР

Посетить советский женский лагерь в селе Акмол и узнать о судьбах его узниц

АЛЖИР — это аббревиатура, которую придумали сами заключенные. Она расшифровывается как «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». В нем сидели жены арестованных и расстрелянных «врагов народа».

Вы узнаете, как проходили их будни, сколько лет существовал лагерь, когда он закрылся и чьими усилиями превратился в музей.
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
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Описание

Что вас ожидает

Наглядный урок истории

Мы подробно осмотрим территорию бывшего лагеря. Вы увидите сталинский вагон для перевозки ссыльных, колючую проволоку тех времен, вышку с конвоиром и барак, где жили женщины. А затем посетите современное здание музея, выполненное в форме конуса. Пройдете по залам, раскрывающим трагическую историю лагеря, и посмотрите небольшой документальный фильм «Лютый холод АЛЖИРа».

Память о прошлом

Вы оцените мемориальные объекты, посвященные заключенным лагеря: арку Скорби, стену памяти с именами семи тысяч женщин и гранитные плиты, установленные посольствами разных стран в честь своих соотечественниц. Кроме того, я покажу стелу «Слезы» и две скульптурные композиции, не требующие пояснений: «Отчаяние и бессилие» и «Борьба и надежда».

Организационные детали

  • Музей находится в 40 км от Астаны. Транспорт включен в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 1000 тг взрослые, 500 тг дети

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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