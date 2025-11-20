Автобусный тур по Астане с комфортом: знакомство с достопримечательностями столицы Казахстана
Увидеть Главную мечеть республики, погулять по Старому городу и отдохнуть в парке Победы
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Астаны, до 23:00
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
26 060 ₽ за человека
Полный релакс в Боровом: индивидуальный тур «всё включено» с комфортом
Погулять по нацпарку «Бурабай», посетить мараловую ферму и посмотреть кино под звёздами
Начало: Астана, аэропорт или другое место, 7:00 или по дог...
«В этом путешествии вы отправитесь из Астаны в живописное Боровое — край озёр, хвойных лесов и тишины, где природа бережно сохраняет своё первозданное спокойствие»
11 ноя в 07:00
12 ноя в 07:00
$580 за всё до 2 чел.
-
10%
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Начало: Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
«Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др»
5 апр в 08:00
25 апр в 08:00
$1301
$1445 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Астане
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Астане в ноябре 2025
Сейчас в Астане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 580 до 26 060 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Астане на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 580₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь