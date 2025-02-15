Насыщенное двухдневное приключение в Астане и Бурабае
Погрузитесь в мир казахских легенд и архитектурных шедевров в туре, сочетающем историю и природу Астаны и Бурабая
Начало: Астана, первая половина дня
9 июл в 08:00
20 июл в 08:00
21 063 ₽ за человека
Знаковые места столицы Казахстана в индивидуальном формате
Посмотреть на Астану глазами местного жителя, заглянуть в музеи и попробовать локальные угощения
Начало: Астана, монумент Байтерек, 10:00
2 июл в 10:00
5 июл в 10:00
29 000 ₽ за человека
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Начало: Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
13 сен в 14:00
28 сен в 14:00
$1300 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария15 февраля 2025Очень понравилось, не смотря на зимнее время, и в Астане, и в Бурабае. Интересно, хотя в Казахстане и не в
- ДДиана9 ноября 2024Замечательно провели время! Азамат отлично провел экскурсию!!! Рекомендую!
- ААнастасия16 сентября 2024Время пролетело просто незаметно. Настолько восхитительно было все: маршрут, знания гида и возможность больше времени уделить в тех местах, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Групповые»
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Сколько стоит тур в Астане в июне 2025
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